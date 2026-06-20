白輪地敬大選手　期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、いわきFCより期限付き移籍中の白輪地敬大選手の期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせいたします。

期限付き移籍期間は、2027年6月30日までとなります。なお、白輪地選手は契約により期限付き移籍期間中、いわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

白輪地 敬大 / Keita SHIRAWACHI

◼️ポジション

FW



◼️生年月日

2001年12月7日



◼️出身地

神奈川県



◼️身長/体重

172cm/68kg



◼️チーム歴

津久井FC - 相模原みどりSC - 桐蔭学園高 - 桐蔭横浜大 - いわきFC - アスルクラロ沼津 - いわきFC - ツエーゲン金沢(期限付き)



◼️出場記録

J2リーグ 10試合(0得点)

J3リーグ 24試合(4得点)

カップ戦 2試合(0得点)

J2・J3百年構想リーグ 19試合(3得点)

◼️コメント

百年構想リーグに引き続き、ツエーゲン金沢でプレーすることになりました！

結果にこだわり、チームを勝たせる選手になります。

金沢の熱いファン・サポーターの皆さんと共に闘えること嬉しく思います！

J2昇格しましょう！

応援よろしくお願いします！