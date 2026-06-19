セイノーグループ初、次世代自動倉庫「Nano-Stream」始動　／　保管効率約3倍、25％省人化を実現

株式会社地区宅便

株式会社地区宅便（本社／東京都練馬区、代表取締役社長／河合秀治）は、株式会社ROMS（本社／東京都品川区、代表取締役／前野洋介）と連携し、2026年6月16日、千葉市緑区の地区宅便第2ロジスティクスセンターにて、「自動倉庫始動セレモニー」を開催いたしました。

本セレモニーでは、セイノーグループ初導入となるROMS社製次世代自動倉庫「Nano-Stream」を公開し、自動搬送や立体保管を含む実機デモンストレーションを実施。また各代表者より、導入背景や今後の物流戦略について説明が行われました。

実際に稼働する自動倉庫設備を用いたデモンストレーションでは、自動搬送や立体保管による高効率オペレーションを公開し、当日多くの報道関係者にご取材いただきました。

〈セイノーグループ初導入となる次世代自動倉庫「Nano-Stream」〉

「Nano-Stream」は、高密度保管と自動搬送を組み合わせた次世代型自動倉庫システムです。立体保管化により従来比約3倍の保管効率向上を実現するとともに、作業人員約25％削減、ピッキング・配送作業の効率化、小荷物・EC配送需要への対応力向上などが見込まれています。

■本設備導入の背景

現在物流業界では「EC需要拡大による小荷物増加」と「担い手不足」が同時進行しており、省人化と物流効率化の両立が重要な課題として存在している現状があります。

当社では、2026年4月～2029年3月の中期経営計画においても、「小荷物に特化したロジスティクス機能および配送機能の強化」を重点施策として掲げており、今回の自動倉庫導入は、その中核施策の一つとして位置付けています。

今後更なる需要拡大が見込まれる小荷物領域への対応力強化を進めることで、持続可能なラストワンマイル物流体制の構築を目指してまいります。

〈自動倉庫始動セレモニーの様子〉

■導入効果

〈Nano-Stream導入による物流効率改善イメージ〉

■ 各代表コメント

株式会社地区宅便

代表取締役社長 河合秀治 コメント

「現行の平面運用では、品質・効率・コストの面で改善に限界が見え始めていました。人員確保やコスト上昇といった環境変化を乗り越える次世代の解決策として選んだのが『Nano-Stream』です。 複数荷主の荷物を容易に格納でき、保管と搬送能力を最大化できる点は、当社の事業形態にまさに合致するものでした。また、導入決定から搬入・据付までのスピード感も高く評価しています。 Nano-Stream導入を通じて、倉庫機能の高度化と安定した運用体制を構築し、持続的な事業成長を目指してまいります。」

株式会社ROMS

代表取締役 前野洋介 コメント

「この度、セイノーグループ初の導入先として、地区宅便様に自動倉庫「Nano-Stream」をご採用いただき、大変光栄に思います。私たちはメーカーですが、機械を納めることがゴールではありません。お客さまの日々の業務に役立って初めて価値が生まれるものだと思っています。ROMSが製品づくりにおいて大切にしているのは、「現場で使われ続け、当たり前の存在になること」です。物流・FA領域で経験を積んだハード・ソフトのエンジニアたちが、お客さまの毎日の運用に本当に役立つ設備とは何かを追求しながら開発を続けてきました。そして、自動化設備は導入してからがむしろ本番です。運用を始めると、新たな課題や改善したいことが必ず出てきますが、ぜひ遠慮なくご相談ください。Nano-Streamが地区宅便様の現場にしっかり根付き、より良い運用をつくっていけるよう、これからも全力でサポートしてまいります。」

■ 開催概要

【名称】

自動倉庫始動セレモニー

【日時】

2026年6月16日（火）13:00～14:00

【会場】

千葉県千葉市緑区大野台2-6-15

株式会社地区宅便 第2ロジスティックスセンター

【主な内容】

・開会挨拶

・主賓挨拶

・始動セレモニー

・自動倉庫デモ実演

・質疑応答

■ 今後の展望

地区宅便では今後も、自動化・DX推進を通じて、小荷物物流領域におけるロジスティクス機能及び配送機能の高度化を進めてまいります。

また、物流機能と配送ネットワークを融合させることで、EC時代に適した新たな物流インフラの構築を目指してまいります。

なお、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek内/EC売上アップEXPO」においても、当社の物流DXに関する取り組みを紹介予定です。

■ 地区宅便について

株式会社地区宅便は、メール便・ポスティングを中心に地域密着型の物流を展開する企業です。小荷物配送サービス「コニポス」など、コストと利便性に配慮した配送ソリューションを提供し、「Green物流」を理念に持続可能な物流の実現に取り組んでいます。

〈会社概要〉

【会社名】株式会社地区宅便

【代表者】代表取締役社長 河合 秀治

【所在地】東京都練馬区高松5-8-20 ジェイ・シティタワー16F

【事業内容】メール便事業、ロジスティクス事業 ほか

【公式サイト】 https://www.tikutakubin.co.jp/

■ 株式会社ROMSについて

株式会社ROMSは、自動倉庫をはじめとするソリューションを開発する、2019年創業の日本発スタートアップ企業です。高額・大型・複雑だった自動化の概念をくつがえし、独自の小型設計技術により、100平方メートル ほどの狭小スペースから導入可能な自動化ソリューションを開発。ハード・ソフトともに国内自社開発にこだわり、日本の物流・製造現場の課題に寄り添った製品づくりに取り組んでいます。

〈会社概要〉

【会社名】株式会社ROMS

【代表者】代表取締役社長 前野 洋介

【所在地】東京都品川区西五反田八丁目8番15号

【事業内容】

ロボティクス・自動化システムの企画設計・開発・販売

物流施設・小売店舗向けソリューションの企画設計・開発・販売

物流施設・小売店舗向けソフトウエアの企画設計・開発・販売

上記に関連するコンサルティング業務

【公式サイト】 https://roms.inc/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社地区宅便

営業本部

TEL：03-5372-6133

MAIL: exhibition-team@tikutakubin.co.jp