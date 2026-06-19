2026/27シーズン 横浜FCトップチーム スカッドリスト(6月19日現在)のお知らせ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

2026/27シーズンにおける、現時点（6月19日現在）の横浜FCトップチーム スカッドリストをお知らせいたします。

2026/27シーズン スカッドリスト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44505/table/141_1_fad0040d0b1c24b15ca887e4dad65519.jpg?v=202606191151 ]

※1 選手本人の希望により、ユニフォームネームは『SOUTA』表記となります。

※ヤクブ スウォビィク選手は契約交渉中のため、去就が決まり次第横浜FC公式サイトにて発表いたします。

本リストは2026年6月19日現在の状況に基づきます。

今後も登録ウインドー期間内(～9月16日)においては、追加・変更等の変動が生じる場合がございます。

なお、「2026/27横浜FCユニフォーム」は本リストに基づき販売を開始いたします。

詳細は本日12時掲載予定の販売概要のお知らせをご確認ください。

今後の編成発表スケジュールについて

6月28日(日)にコーチングスタッフを含むトップチーム編成とともに最新版スカッドリストを公式サイトおよびSNSにて改めて発表させていただく予定です。