【増枠・再募集】会場参加枠を拡大して再募集。M&A売却後の人生設計を当事者が語る経営者限定セミナー （6/27 大阪）
M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、2026年6月27日開催の経営者向けセミナー『会社を売った後の人生設計』について、会場参加を希望する声が多く寄せられたことから、会場参加枠を増枠して再募集を開始しました。オンライン参加も引き続き受け付けています。参加費は無料です。
セミナーに申込む（無料） :
https://ma-navigator.com/seminars/event_016/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event016
開催概要- 開催日時：2026年6月27日(土) 19時00分~20時30分
- - 第1部 / 19時00分～19時45分（オンライン配信 兼 会場開催）「売った後の人生は、4つの軸で考えられる - お金・キャリア・家族・心 -」
- - 第2部/ 19時45分~20時30分 *リアル開催のみ「譲渡対価のリアル - 法人運用・節税・3年のセミリタイア生活、全部話します」
- 所要時間：1時間30分
- 開催形式：ハイブリット形式（リアル開催＋オンライン配信）
- 定員 ：リアル開催 若干名（増枠済） + （オンライン開催 定員なし）
- 開催場所：SHARE LOUNGE TSUTAYA BOOKSTORE イノゲート大阪
- アクセス：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪 6階（梅田駅/大阪駅直結）
- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）
- 登壇者 ：株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井宏 氏
- 参加費 ：無料
【ご留意事項】
*リアル開催の定員が超えた場合、抽選制とさせていただきます。抽選から外れた場合でもオンラインで参加が可能です。
*経営者の方限定となります。
*同業の方は参加をお断りする場合がございます。
*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。
登壇者のご紹介
株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井 宏 氏
2022年3月に鍼灸整骨院15店舗などを運営する（株）光井JAPANをイグジット。
2022年6月にホームページ制作会社の（株）ポータルズを買収。財務改善し2024年12月にイグジット。
現在は法人運用・経営者コミュニティ運営などで活動中。本会場でも資産運用セミナーを定期開催し、毎回満席となる支持を集めている。
セミナー開催の背景
「会社を売ったら、その先どうなるのか」--これは、売却を考えるすべての経営者が抱きながら、誰にも明確に答えてもらえない問いです。
M&Aの情報は今や溢れています。しかしその大半は「売るまで」「買うまで」の話に終始しており、売却が成立した翌日から経営者の人生に何が起き、何が始まるのかを、当事者として語ったコンテンツは市場にほとんど存在しません。
譲渡対価の置き場所、セカンドキャリアの設計、家族との時間の使い方、そして「何者でもなくなる」恐怖との向き合い方--
これらはM&A仲介会社・銀行・士業のいずれの専門家にも語れない、当事者だけが知る領域です。
M&Aナビは、売却を検討する経営者が「売った後の人生」を具体的にイメージできる場を提供することを目的に、本セミナーを企画しました。
セミナーに申込む（無料） :
https://ma-navigator.com/seminars/event_016/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event016
こんな方におすすめ- 数年内にM&Aによる売却を考えているが、「売った後の人生」が漠然としている経営者
- 既に売却の話が動き始めたが、譲渡対価の使い道・運用方針が決まっていない経営者
- 売却を一度検討したが「売った後の自分」が見えず、踏み切れなかった経営者
- 売却後のセカンドキャリアで何ができるか、リアルな選択肢を知りたい経営者
- 法人で資産運用するスキームや、譲渡対価の節税論点を当事者から聞きたい方
【会社概要】
"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"
会社名：株式会社M&Aナビ
所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階
代表取締役社長：瀧田 雄介
会社HP：https://corp.ma-navigator.com/
M&Aナビ：https://ma-navigator.com/
M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/