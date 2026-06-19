【増枠・再募集】会場参加枠を拡大して再募集。M&A売却後の人生設計を当事者が語る経営者限定セミナー （6/27 大阪）

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、2026年6月27日開催の経営者向けセミナー『会社を売った後の人生設計』について、会場参加を希望する声が多く寄せられたことから、会場参加枠を増枠して再募集を開始しました。オンライン参加も引き続き受け付けています。参加費は無料です。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://ma-navigator.com/seminars/event_016/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event016- 開催日時：2026年6月27日(土) 19時00分~20時30分- - 第1部 / 19時00分～19時45分（オンライン配信 兼 会場開催）「売った後の人生は、4つの軸で考えられる - お金・キャリア・家族・心 -」- - 第2部/ 19時45分~20時30分 *リアル開催のみ「譲渡対価のリアル - 法人運用・節税・3年のセミリタイア生活、全部話します」- 所要時間：1時間30分- 開催形式：ハイブリット形式（リアル開催＋オンライン配信）- 定員 ：リアル開催 若干名（増枠済） + （オンライン開催 定員なし）- 開催場所：SHARE LOUNGE TSUTAYA BOOKSTORE イノゲート大阪- アクセス：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪 6階（梅田駅/大阪駅直結）- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）- 登壇者 ：株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井宏 氏- 参加費 ：無料

【ご留意事項】

*リアル開催の定員が超えた場合、抽選制とさせていただきます。抽選から外れた場合でもオンラインで参加が可能です。

*経営者の方限定となります。

*同業の方は参加をお断りする場合がございます。

*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。

登壇者のご紹介

株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井 宏 氏

2022年3月に鍼灸整骨院15店舗などを運営する（株）光井JAPANをイグジット。

2022年6月にホームページ制作会社の（株）ポータルズを買収。財務改善し2024年12月にイグジット。

現在は法人運用・経営者コミュニティ運営などで活動中。本会場でも資産運用セミナーを定期開催し、毎回満席となる支持を集めている。

セミナー開催の背景

「会社を売ったら、その先どうなるのか」--これは、売却を考えるすべての経営者が抱きながら、誰にも明確に答えてもらえない問いです。

M&Aの情報は今や溢れています。しかしその大半は「売るまで」「買うまで」の話に終始しており、売却が成立した翌日から経営者の人生に何が起き、何が始まるのかを、当事者として語ったコンテンツは市場にほとんど存在しません。

譲渡対価の置き場所、セカンドキャリアの設計、家族との時間の使い方、そして「何者でもなくなる」恐怖との向き合い方--

これらはM&A仲介会社・銀行・士業のいずれの専門家にも語れない、当事者だけが知る領域です。

M&Aナビは、売却を検討する経営者が「売った後の人生」を具体的にイメージできる場を提供することを目的に、本セミナーを企画しました。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://ma-navigator.com/seminars/event_016/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event016- 数年内にM&Aによる売却を考えているが、「売った後の人生」が漠然としている経営者- 既に売却の話が動き始めたが、譲渡対価の使い道・運用方針が決まっていない経営者- 売却を一度検討したが「売った後の自分」が見えず、踏み切れなかった経営者- 売却後のセカンドキャリアで何ができるか、リアルな選択肢を知りたい経営者- 法人で資産運用するスキームや、譲渡対価の節税論点を当事者から聞きたい方

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/