─参加者50人超！─【初級～中級向け　タウンライフ×TEM　リード案件徹底攻略セミナー】を実施しました！

タウンライフ株式会社

タウンライフ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹沢 竜市）は、5月16日にTikTok広告で月利1400万超、リスティング広告(ppc)で月利1000万超、リスティングコンサルで月利1750万達成者輩出、月利100万超達成者多数輩出するTEM代表のけいぞう様を特別ゲストにお迎えし、アドアフィリエイトセミナーを実施しました。

当日の参加者は50名を超え、けいぞう様の基調講演をはじめとして、実際にタウンライフ案件を運用するアフィリエイター様と弊社社員とのクロストークなども行われ、非常に盛況な様子でした。

セミナーの様子

実際の参加者の方からは、

「タウンライフさんで取り扱っている案件内容や、 各案件の分析データ、訴求ポイントなどを 具体的に知ることができた」

「実際に成果を出されている方とのクロストークや、 成果につながる考え方・ノウハウも知ることができ、 非常に有意義な時間でした。」

「何か参考になることあれば...と思い参加したが、想像以上にレベル高いお話しを聞け、とても勉強になりました。」

「一人作業では知り得ない有益な一次情報を獲得できた。他のアフィリエイターとの情報共有、知らない案件の可能性を知れた。」

「各講義ひとつひとつちょうど良い時間で、内容もアフィリエイター視点で知りたい情報を得られたため。」

など、嬉しいお声の数々を頂戴いたしました。

タウンライフでは、今後も自社案件をはじめとして、様々なアフィリエイト案件を取り扱い、アフィリエイター様との交流を深めていく予定です。

少しでも何か気になった点がある方は、お気軽に info@townlife-aff.comまでお問い合わせください。

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業

タウンライフアフィリエイト運営事務局

URL: https://townlife-aff.com/

運営会社：タウンライフ株式会社

〒163-1440

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

お問合せ: info@townlife-aff.com