─参加者50人超！─【初級～中級向け タウンライフ×TEM リード案件徹底攻略セミナー】を実施しました！
タウンライフ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹沢 竜市）は、5月16日にTikTok広告で月利1400万超、リスティング広告(ppc)で月利1000万超、リスティングコンサルで月利1750万達成者輩出、月利100万超達成者多数輩出するTEM代表のけいぞう様を特別ゲストにお迎えし、アドアフィリエイトセミナーを実施しました。
当日の参加者は50名を超え、けいぞう様の基調講演をはじめとして、実際にタウンライフ案件を運用するアフィリエイター様と弊社社員とのクロストークなども行われ、非常に盛況な様子でした。
セミナーの様子
実際の参加者の方からは、
「タウンライフさんで取り扱っている案件内容や、 各案件の分析データ、訴求ポイントなどを 具体的に知ることができた」
「実際に成果を出されている方とのクロストークや、 成果につながる考え方・ノウハウも知ることができ、 非常に有意義な時間でした。」
「何か参考になることあれば...と思い参加したが、想像以上にレベル高いお話しを聞け、とても勉強になりました。」
「一人作業では知り得ない有益な一次情報を獲得できた。他のアフィリエイターとの情報共有、知らない案件の可能性を知れた。」
「各講義ひとつひとつちょうど良い時間で、内容もアフィリエイター視点で知りたい情報を得られたため。」
など、嬉しいお声の数々を頂戴いたしました。
タウンライフでは、今後も自社案件をはじめとして、様々なアフィリエイト案件を取り扱い、アフィリエイター様との交流を深めていく予定です。
少しでも何か気になった点がある方は、お気軽に info@townlife-aff.comまでお問い合わせください。
タウンライフ株式会社について
■会社概要
名 称：タウンライフ株式会社
設立年月：2003年9月
代表者：笹沢竜市
所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階
アクセス：京王新線「初台駅」東口直結
FAX：03-6381-6357
URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)
■事業内容
・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)
・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)
・クリエイティブ事業・広告代理事業
・民泊事業
・HRテック事業
タウンライフアフィリエイト運営事務局
URL: https://townlife-aff.com/
運営会社：タウンライフ株式会社
〒163-1440
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階
お問合せ: info@townlife-aff.com