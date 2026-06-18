店舗向けAI接客プラットフォームを提供するcocoが「顧客志向アワード」第2回を京都で開催

株式会社coco

「顧客志向を当たり前に」をミッションに掲げ、店舗向けAI接客プラットフォーム「coco」を提供する株式会社coco（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 高橋俊介、以下 coco）は、2026年5月20日（火）に京都市内のNEEDS京都烏丸 by T&G WEDDING（京都府京都市下京区）にて「第2回 顧客志向アワード」を開催いたしました。全国から21社44名の「coco」ご利用企業様が参加し、パネルディスカッション・新機能発表・表彰式・懇親会を通じて顧客志向の実践事例と知見を共有しました。

「coco」は、24時間365日稼働する店舗型接客業向けAIセールスアシスタントです。LINE・SMS・Eメールなどの顧客問い合わせを一元管理し、業務効率化と売上増加を同時に実現します。カーディーラーやリフォーム、冠婚葬祭、医療機関など比較的高単価な接客業において累計3,000店舗以上に導入され、店舗スタッフと顧客とのコミュニケーション課題を解決しています。

第2回 顧客志向アワードについて

顧客志向アワードは、「coco」を活用しながら顧客体験の向上やロイヤルティ経営の推進に取り組む企業様の優れた事例を表彰するとともに、顧客志向の実践に関する知見を共有する場として企画されたものです。

2025年11月に東京・秋葉原で行った第1回（19社参加）から規模・内容ともに進化し、今回は全国から21社44名にご参加いただきました。当日はパネルディスカッション・新機能発表・表彰式・懇親会を通じて活発な交流が行われました。

パネルディスカッション

当日は、株式会社トータス マーケティング室 室長 エデュケーション事業部 事業責任者の嶌田直樹様にご登壇いただきました。嶌田様からは、coco導入前の課題や現在の活用実態、成果を出すための工夫、「顧客志向」の哲学まで、実務に根ざした深いお話をいただきました。

「アンケートで蓄積した顧客データをセグメント別に分類し、各層へ最適化したLINE配信を行うことで、以前は機会損失となっていた層から毎月約20件の来店予約・18台の成約を実現しています。」（株式会社トータス / 嶌田直樹 様）

coco 新機能のご紹介

当日は、「coco」の3つの新機能についてご紹介しました。

- AI秘書機能・「仕上げる」機能：AIがお客様への返信文章を事前生成し、スタッフは確認・修正するだけで送信が完了します。メッセージ対応にかかる時間を大幅に短縮します。- LINE・SMS一斉配信：キャンペーン案内や来店促進をLINE・SMSで一括送信。導入企業では販促コストを従来比1/6に削減した実績が生まれています。- cocoマーケティング機能：Webサイトからの問い合わせ受付・ニーズ把握・見込み顧客への商談通知まで自動化。他社導入実績では月間50件以上の新規問い合わせ獲得を実現しています。顧客志向アワード表彰式

対象期間（2025年11月～2026年4月）の「coco」利用データをもとに、全8部門で優秀企業・個人を表彰しました。今回は新たに「メッセージ受信数賞」「coco特別賞」「バリューパートナー賞」の3部門を設け、業務改革からパートナー企業の貢献まで、より広い「顧客志向」の実践について発表しました。

受賞企業の声

参加者の声

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29233/table/40_1_58018e2c5284a6f28b3f8b06e74604e8.jpg?v=202606190252 ]- AI機能の活用により、メッセージ作成が不得意なスタッフでも質の高い顧客コミュニケーションが実現できるようになりました。- 導入から1年を経ずして電話件数が大幅に減少し、スタッフの業務負担が著しく軽減されました。- 「車検は憂鬱なもの」という概念をくつがえし、お客様が心待ちにしてくださるイベントへと変えることができました。- cocoを導入している企業はみなさん顧客志向の考え方が共通しており、同じ志を持つ方々との交流から大きな刺激をもらえました。遠方からの参加でしたが、前回に続き大変貴重な機会となりました。- 日頃使っているシステムですが、他社様の活用事例を通じて自社ではまだ試せていない使い方を数多く知ることができ、大変勉強になりました。- 他社様の成功事例を直接伺えたことが、明日からの業務に即活かせる気づきになりました。- 初参加でしたが、同業の方々と非常に有意義な意見交換ができました。次回はぜひ社員を連れて参加したいと思います。

cocoは今後も定期的に本イベントを開催し、「coco」をご利用いただく企業様の顧客志向の実践を後押しするとともに、参加企業間の知見共有の場としてさらに発展させてまいります。引き続きサービスの機能拡充と改善に取り組み、弊社ミッション「顧客志向を当たり前に」の実現を推進してまいります。

会社概要

名称：株式会社coco

設立年月：2013年1月

代表者：高橋俊介

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ｖ 3階

事業内容：インターネットサービスの開発・運営

URL：https://thecoco.jp/

本件に関する詳細等のお問い合わせは、下記のメールアドレスへご連絡ください。担当より折り返しご連絡いたします。

連絡先：info (at) thecoco.jp