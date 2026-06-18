Jackery、全国の災害支援団体へポータブル電源 計65台を寄贈

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー・Jackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（本社：東京都中央区）は、災害救援・地域防災の最前線で活動する5つの支援団体に対し、ポータブル電源を計65台寄贈いたしました。本寄贈は、Jackeryがこれまで行ってきた社会貢献（CSR）活動プロジェクト「Jackery Care(https://www.jackery.jp/pages/jackery-care)」の一環として、災害時の支援活動などを行う支援団体を電力でサポートしたいという想いから実現いたしました。

Jackeryは、今後も電気のある安心と安全を全国にお届けできるよう、引き続きサポートしてまいります。

■背景：激甚化する自然災害と、現場を支える「電力」の必要性

近年、日本では地震や台風・集中豪雨・線状降水帯による浸水害など、自然災害が頻発し、その規模・強度も年々増大しています。ウェザーニュースの最新情報によると、今年の台風発生数は独自のAI統計予想などから28個前後と、平年の25個を上回る見込みです。こうした予測不能の災害の現場では、避難所運営、被災者支援、ライフライン復旧など、数多くの人々が救援活動にあたります。

その活動を支えるうえで、通信機器・照明・冷却機器などを動かす「電力の確保」は欠かせません。一方で、停電下や電源設備のない被災地では、安全かつ静音で持ち運びやすい電源の確保が大きな課題となっています。

Jackery Japanは令和6年能登半島地震の発生後、各災害支援団体を経由して合計260台のポータブル電源とソーラーパネルを無償で被災地の避難所や災害対策本部へ届けました。

今回は、より多くの支援団体にJackery製品を日々の活動で活用してもらいたく、微力ながら災害救援および地域防災に取り組む全国5団体に対し、ポータブル電源 計65台を寄贈いたしました。寄贈した製品は、避難所での通信・照明確保、被災地での救援活動、平時の防災訓練・備蓄など、各組織の活動に幅広くご活用いただきます。

＜寄贈先＞

一般社団法人 OPEN JAPAN

認定NPO法人 幡ヶ谷再生大学

一般社団法人 四番隊

一般社団法人 LOVE FOR NIPPON

災害NGO 結

■グローバルでの取り組み：Power the Rescuers

さらに、米国においても「Jackery Care」のもと、消防士・医療者・ボランティア・地域の避難所スタッフ・電力復旧作業員など、災害や緊急時に人々を支える「救援者」への電力支援を行う「Power the Rescuers（救助の現場を、電力で支える）」のプロジェクトが始動します。米国赤十字社（American Red Cross）との協働により、「Jackery × American Red Crossバックアップ電源」を共同開発し、2026年9月よりJackery米国公式サイト（jackery.com(https://www.jackery.com/)）にて一般販売し、売上の一部を米国赤十字社へ寄付することで、継続的な救援活動の支援につなげていきます。

グローバルで推進する「Jackery Care」は、各国の実情に合わせて展開されています。災害大国である日本においても、現地の救援組織との連携強化を計っていきます。

Jackeryは「持続可能なエネルギーをより身近に」というミッションのもと、製品の提供にとどまらず、災害に強い社会づくりをグローバルで進めてまいります。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X ：https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan(https://www.tiktok.com/@jackeryjapan)

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YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)