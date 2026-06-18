DPVR、法人向けVR「P1 Max」の業務用途展開を強化

Shanghai Lexiang Technology Co., Ltd

VR/XRソリューションを提供するDPVRは、法人向け一体型VRヘッドセット「DPVR P1 Max」の業務用途展開を強化いたします。

P1 Maxは、Qualcomm Snapdragon XR2プラットフォーム、3664×1920の高精細ディスプレイ、アクティブ冷却設計、上部給電ポートを備えた業務用VRデバイスです。教育、産業トレーニング、医療・研究、VRアーケードなど、安定稼働とカスタマイズ性が求められる現場での活用を想定しています。

DPVRはこれまで、教育、医療、トレーニング、エンターテインメントなど幅広い分野でVRデバイスとソリューションを提供してきました。P1 Maxでは、こうした業界経験をもとに、長時間運用や大規模導入にも対応しやすい設計を採用しています。

■ 教育分野：没入型学習と実習体験を支援

教育現場では、VRを活用することで、教室だけでは再現しにくい実験、職業訓練、歴史・地理学習、デジタルツイン教育などを体験型コンテンツとして提供できます。P1 Maxは高精細表示と一体型設計により、授業や研修での複数台運用にも適しています。

教育現場におけるVR活用イメージ

■ 産業・安全研修：危険作業を安全にトレーニング

製造業、建設業、エネルギー分野などでは、安全教育の高度化が求められています。P1 Maxは360度映像やシミュレーションコンテンツと組み合わせることで、危険作業、設備点検、緊急対応などをVR空間で再現し、現実では実施しにくい訓練を安全に行えます。

■ 医療・リハビリ：高精細表示を活かした専門用途へ

医療・リハビリ分野では、視覚トレーニング、認知機能トレーニング、遠隔支援、研究用途など、VRの活用が広がっています。DPVRデバイスは、Vivid Visionなど視覚トレーニング領域のソリューションにも採用実績があり、P1 Maxも高精細表示と安定した描画性能により、専門用途での活用が期待されます。

Vivid Visionによる視覚トレーニング関連ソリューション

■ VRアーケード・LBE：長時間運用に適した設計

VRアーケードやLBE（Location Based Entertainment）では、多数のユーザーが連続して利用するため、安定稼働、装着しやすさ、メンテナンス性が重要です。P1 Maxはアクティブ冷却と給電設計により、展示施設、体験施設、商業施設での長時間運用をサポートします。

VRアーケード・LBE市場におけるDPVRデバイス活用イメージ

■ 法人向けカスタマイズ：OEM・ODMにも対応

DPVRは、ロゴ、UI、起動設定、ファームウェア、アプリ連携、ハードウェア仕様など、導入企業の用途に合わせたカスタマイズに対応しています。教育、医療、産業、エンターテインメントなど、業界ごとの運用要件に合わせた大規模導入を支援します。

DPVRの法人向けVRデバイスとカスタマイズ活用イメージ

■ DPVR P1 Maxの主な特長

・高性能XR2プラットフォーム

Qualcomm Snapdragon XR2により、高精細VRコンテンツや8K映像デコードに対応します。

・3664×1920の高精細ディスプレイ

教育コンテンツ、研修シミュレーション、医療・研究用途などで細部まで見やすい表示を実現します。

・長時間運用を支える冷却・給電設計

アクティブ冷却と上部給電ポートにより、展示会、研修会場、VRアーケードなどでの連続利用を支援します。

・法人向けカスタマイズ

ロゴ、UI、ファームウェア、アプリ連携、ハードウェア仕様など、用途に合わせた調整が可能です。

■ 主な仕様

製品名

DPVR P1 Max

プロセッサー

Qualcomm Snapdragon XR2

ディスプレイ

3664×1920

メモリ

8GB RAM + 128GB ROM

冷却

アクティブ冷却

給電

上部DCポート対応モデルあり

主な用途

教育、産業トレーニング、医療・研究、VRアーケード、シミュレーション

■ DPVRについて

DPVRは、VRヘッドセットおよびXR関連ソリューションの開発・製造を行うテクノロジーカンパニーです。世界40以上の国と地域で製品を展開し、教育、医療、産業トレーニング、エンターテインメントなど幅広い分野にソリューションを提供しています。

■ お問い合わせ

DPVR P1 MaxおよびDPVRの法人向けVRソリューションにご関心をお持ちの方は、下記までお問い合わせください。

APAC Sales Manager／日本市場担当：劉 伝繒（Liu Chuanxin）

メール：chuanxin@dpvr.com

電話：+86 13262271207

X：https://x.com/DpvrJapan

P1 Max製品ページ：https://www.dpvr.com/en/product/dpvr-p1-max-vr-headset-p-series-all-in-one-vr-headset/

DPVR公式サイト：https://www.dpvr.com/