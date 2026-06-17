【好評につき追加日程決定！】「住宅宿泊管理業登録実務講習」を7月２日(木)大阪市 エル・おおさか(大阪府立労働センター)で開催！

一般社団法人全国農協観光協会

一般社団法人全国農協観光協会【登録番号（1）第01号 】（本所：東京都千代田区、代表理事会長：村本佳宜）は、2026年７月２日（木）にエル・おおさか（大阪府立労働センター）にて「住宅宿泊管理業登録実務講習」を開催いたします。

本講習は、国土交通大臣登録の実務講習機関「第1号」として当会が実施するもので、これまでに約900名が修了しています。この度、ご好評につき、追加日程として開催が決定しました！1月に行われた講習のレポートを含めてPRさせていただきます。

【講習・お申込みについて】

主催 : 一般社団法人全国農協観光協会 【登録番号（1）第01号 】

開催日時：2026年７月２日（木）9:00~18:00

開催場所：エル・大阪（大阪府立労働センター）住所： 大阪市中央区北浜東3-14

定員：70名

内容：住宅宿泊管理業登録実務講習（対面講義・演習・修了試験）

詳しい内容、お申込みについてはURLをご確認ください。

ホームページ「お申込みはこちらから」：https://learning-znk.jp/

申込締切日：6月25日（木）正午

【本講習が900名以上の受講者に選ばれている２つの理由】

1. 「登録第1号」機関としての信頼と実績

当会は、制度開始時に国土交通大臣登録実務講習機関【登録番号（1）第01号】として認定されました。以来、約900名の修了生を送り出しており、運営ノウハウが蓄積された「過不足のないカリキュラム」を提供しています。

2. 弁護士・行政書士による「ライブ感」のある対面講義

オンライン講習が増える中、当会ではあえて「対面形式」にこだわっています。業界内でも数少ない法の専門家である弁護士と行政書士の２名体制で講師を務め、最新のトラブル事例や複雑な法令解釈についてもその場で直接質問が可能です。ネット検索では解決しない『自分のケース』を相談できるのが大きな魅力です。

【講習の様子】

（行政書士の黒沢怜央先生）（弁護士の岩堀裕先生）

受講者からの質問も活発に飛び交い、双方向で深い理解につながる講習となっています。

過去の講習では先生に質問するだけでなく、受講生同士で意見交換や講習の内容の確認をする姿も見られました。

【受講生の感想】

前回５月２１日に開催された講習受講者の感想です。

・契約書の説明がすごく勉強になった（40代自営業）

・疑問だったことも講義で解決しました。わかりやすく聞き取りやすいテンポで、法律関係も理解できました。（40代会社員）

・二人の先生の講義内容が素晴らしかった（40代会社員）

・行政書士さんの例え話がとても分かりやすく興味のある内容でした。楽しく講習を受ける事が出来ました。（40代女性）

・実務的な内容まで深く学ぶことができ大変勉強になりました。運営上の注意点や法令に関する説明が分かりやすく今後の業務に活かせる内容だと感じました。（40代経営者）

【住宅宿泊管理業登録実務講習の受講を検討されている皆様へ】

本会は住宅宿泊管理業登録実務講習を受講して終わりではなく、その先を見据えた講習を心掛けています。豊富な知識と熱意を持つ講師と充実のテキストで安心して受講することができます。新年度に向けて講習を受講してみませんか。

過去には講習の必要性などを発信しています。下記URLもぜひご覧ください。

住宅宿泊管理業登録の資格を取ろう！ 住宅宿泊管理運営のスタートを応援！ | 一般社団法人全国農協観光協会のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000082531.html)

【協会概要】

協 会 名：一般社団法人全国農協観光協会

所 在 地：東京都千代田区外神田１丁目１６－８ GEEKS AKIHABARA4F

代表理事会長：村本佳宜

事 業 内 容：体験交流事業、地域交流支援事業、教育研修事業、広報・調査研究事業、

観光人材育成事業、日本農業検定事業

設 立：1967年8月1日

H P：https://www.znk.or.jp/