Mico、「マーケティングWeek -夏- 2026」に出展

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株式会社Mico


LINEマーケティングツール「Mico Engage AI（ミコエンゲージAI）」を提供する株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、2026年6月24日（水）～26日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek -夏- 2026」に出展いたします。


当日はブースにて、「Mico Engage AI」の業界・業種別活用事例のご紹介や、実際の機能をご体感いただけるデモ体験を実施いたします。導入のご相談もお受けしておりますので、ぜひこの機会にご来場ください。


▼ 来場登録（無料）はこちら：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html


出展サービスのご紹介


LINEマーケティングツール「Mico Engage AI（ミコエンゲージAI）」


「Mico Engage AI」は、AIを活用したパーソナライズコミュニケーションにより、これまで人の手では難しかった高精度な最適化配信を実現するLINEマーケティングツールです。企業と顧客のコミュニケーションを最適化することで、成果・売上最大化と運用コスト削減を同時に追求します。



サービスサイト：https://mico-inc.com/engage/



▼ 導入事例のご紹介▼


https://mico-inc.com/case/product/engage/


Mico Engage AIについて :
https://mico-inc.com/engage/

ブースで体験いただけること


- 業界・業種別のLINE活用事例のご紹介
- 「Mico Engage AI」のデモ体験
- 導入に関するご相談・ご質問

開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/40834/table/175_1_8a69d9417854ac8e6a1e54bcd5901679.jpg?v=202606180151 ]

株式会社Micoについて


株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。



会社名：株式会社Mico


所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B


代表者：代表取締役社長　山田 修


設立：2017年10月30日


資本金：1億円 (累計調達額：63億円)


事業内容：LINE・SMS/RCS・AIコールを活用した顧客エンゲージメントプラットフォームの企画・開発・販売


公式HP：https://mico-inc.com


Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/


Mico Message：https://mico-inc.com/message/


Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/


BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/


Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/


ミコミー：https://micomii.com