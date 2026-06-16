ＩＲＩＳデータラボ、大型カンファレンス「Atouch Commerce Conference 2026」を7月6日(月)に初開催決定！

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安達教顕、以下「ＩＲＩＳデータラボ」）は、LINE公式アカウント専用の拡張機能「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」を活用した最新のコマース戦略を紐解く大型カンファレンス「Atouch Commerce Conference 2026」を、2026年7月6日（月）にLINEヤフー赤坂オフィスにて開催いたします。

あわせて、イベント特設サイトにて、参加申し込み（無料）の受付を開始いたしました。

■ カンファレンス趣旨

お申込み（150社限定・無料） :https://atouch.jp/lp/atouch-commerceconference-2026/?utm_content=lottery

デジタル化が加速し、顧客とのタッチポイントが多様化する現代において、「いかにシームレスで魅力的な購買体験（CX）を提供するか」が企業の持続的な成長を左右する最大のテーマとなっています。中でも、日本国内で圧倒的な利用率を誇る「LINE」を起点としたマーケティングやEC展開（LINEミニアプリ活用）は、多くの企業から熱い視線を集めています。

本カンファレンスのテーマは、「LINE接客 × ミニアプリ × EC ＝ Ａｔｏｕｃｈストアでつくる新・購買体験」です。

第一線で活躍するトップブランドのマーケティングリーダーをお招きし、「Ａｔｏｕｃｈ」を活用した先進的な取り組み事例や、顧客エンゲージメントを高めるデータ活用戦略、そしてこれからのコマースの未来について、リアルな成功の裏側を深掘りします。

■ 第1弾発表：日本を代表するトップ企業が続々登壇決定！

本日の第1弾発表では、各業界を牽引するリーディングカンパニーから、豪華ゲストスピーカーの登壇をお知らせいたします。

パネルディスカッション（15:15~15:55）

「広告・モール依存からの製却とLINE活用と顧客換点の再設計へ」

＜登壇者＞

資生堂ジャパン株式会社 DX統括部 統括部長 小椋 一平氏

資生堂に新卒入社。2010年よりEC事業部でワタシプラスの開発から携わり、EC施策担当を経て、GM、部長として12年間デジタル戦略構築を推進。事業活用、分析基盤と体制強化、デジタルツールのインプリやガバナンス体制構築、BPO体制構築と運営、業務改善DX等を推進。2023年より資生堂インタラクティブビューティーにてデジタル戦略部長・DX本部長を経て2026年より資生堂ジャパンDX統括部長に着任。着任後はデジタル上での美容部員の活動やDNA検査、肌分析なども担当領域に拡大。

資生堂ジャパンのDX・AI活用推進のlead＆Enablerとして活動中。2025年6月よりJDXアンバサダー。

オイシックス・ラ・大地株式会社 執行役員 統合マーケティング部・店舗外販事業部管掌 店舗外販事業部 部長 COCO(Chief Omni-Channel Officer) 株式会社Super Normal 代表取締役 奥谷 孝司氏

1997年良品計画入社。店舗勤務や取引先商社への出向(ドイツ勤務)、World MUJI企画、企画デザイン室などを経て、2010年WEB事業部長に就き、「MUJI passport」をプロデュース。2015年10月にオイシックス・ラ・大地に入社し、専門役員/COCO(チーフ・オムニ・チャネル・オフィサー)に就く。2017年にEngagement Commerce Labを設立。2018年に顧客時間共同CEOに就く。2024年にSuperNormalを設立。早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了(MBA)。

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン ブランディング本部 本部長 兼 マーケティング本部 副本部長 加藤 裕稔氏

インターネット銀行勤務ののち、ソフトウェア開発会社でソーシャル ゲーム・スマホアプリのプロデューサーとして、開発・運用を統括。 2017年に(株)ゴルフダイジェスト・オンラインに入社後は、全社マーケティング統括部門で新規顧客開発、アプリマーケティング、集客、CRM、UX部門を担当し、現在はブランディング本部長とマーケティング本部の副本部長を兼務して全社横断のマーケティングを統括。

＜モデレーター＞

ＩＲＩＳデータラボ株式会社 取締役COO一色 昭典

1991年に富士フイルム(株)に入社後、一貫してマーケティング領域の事業開発に従事。2011年より「アスタリフト」を中心としたEC事業を再構築・統括。その後、全社デジタル活用における事業戦略構築と企画運営等、グローバルにDXを推進。

2021年に「THREE」を擁する(株)ACROに、EC事業を内製化する新規事業を創設・統括する為に入社。CDO兼EC事業責任者に就任し、全社DX戦略・OMO戦略を推進。

2026年5月にIRISデータラボ(株)に取締役COOとして参画。

※その他の登壇企業および各セッションの詳細なテーマについては、後日発表のプレスリリースにて順次公開予定です。）

■このような方におすすめ

・企業のマーケティング、CX推進の責任者・ご担当者様

・EC事業、デジタル戦略を牽引する事業開発担当者様

・LINE公式アカウントの運用効果を最大化したい方

・最新のOMO戦略やミニアプリの活用事例を知りたい方

■ 開催概要

イベント名： Atouch Commerce Conference 2026

開催日時： 2026年7月6日（月） 15:00～18:00

開催場所： LINEヤフー 赤坂オフィス

（東京都港区赤坂2-17-22 赤坂トラストタワー内）

参加費： 無料（事前登録制 / 150社に到達次第募集終了）

主催： ＩＲＩＳデータラボ株式会社

特設サイト・お申し込み： https://atouch.jp/lp/atouch-commerceconference-2026/(https://atouch.jp/lp/atouch-commerceconference-2026/?utm_content=lottery)

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QoMrnb6qzeM ]Ａｔｏｕｃｈストアが5月遂にリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000098400.html

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

コーポレートＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

公式サイトＵＲＬ：https://atouch.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕