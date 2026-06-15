「JAY B JAPAN OFFICIAL MEMBERSHIP」がb.stageにて6月15日（月）オープン！

株式会社bemyfriends Japan

ファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/?hl=ja)（ビーステージ）」を運営する株式会社bemyfriends Japan（本社：東京都港区 代表取締役社長：イ・ギヨン）は、アーティスト・JAY BのJAPAN OFFICIAL MEMBERSHIPを2026年6月15日（月）にオープンいたしました。

JAY B JAPAN OFFICIAL MEMBERSHIPでは、会員向けにイベント開催時のチケット先行申し込み、未公開写真・動画をはじめとした会員限定コンテンツなど様々なサービスを提供予定です。

【プラットフォーム情報】

■サイト名

JAY B JAPAN Official Community

■URL

https://jayb-jp.bstage.in/

■メンバーシップ

JAY B JAPAN OFFICIAL MEMBERSHIP

5,000円（税込）／年額

■メンバーシップオープン日

2026年6月15日（月）14:00

■コンテンツ

メンバーシップ限定コンテンツ、メンバーシップ限定Story、デジタルリワードの発行（不定期）、デジタル会員証の発行、イベント・コンサート開催時のチケット優先申し込みなど

【関連サイト】

JAY B オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/defjayb.kr

JAY B オフィシャルX：https://x.com/defjaybkr

JAY B オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@jayb.kr

JAY B オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@Defjaybkr

【b.stageについて】

b.stageは、顧客企業およびグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネスのトータルソリューション」であり、グローバルファンダムビジネスに特化したあらゆる機能およびサービスが提供される。コンテンツ管理、コミュニティ構築、メンバーシップサービス運営、グローバルEコマース、ライブストリーミング、リアルタイム双方向コミュニケーションなど、多様な機能を支えるITインフラの提供に加え、グローバルファンダム体験の向上を目的としたIPビジネスおよびコンサルティングなど、幅広いサービスが展開される。

●会社概要

会 社 名 ： 株式会社bemyfriends Japan

代 表 者 ： ソ・ウソク

設 立 ： 2023年10月27日

事業概要： 顧客会社とグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネストータルソリューション」で、グローバルファンダムビジネスに特化したすべての機能とサービス「b.stage」を支援する。全世界のアーティスト、IPおよびブランドが独自のファンダムプラットフォームを構築し、ファンダムと直接コミュニケーションし、全世界にファンダムを拡張させることができるようにサービスを持続的に強化している。

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://bstage.in/(https://bstage.in/?hl=ja)