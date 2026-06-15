「JAY B JAPAN OFFICIAL MEMBERSHIP」がb.stageにて6月15日（月）オープン！

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株式会社bemyfriends Japan

ファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/?hl=ja)（ビーステージ）」を運営する株式会社bemyfriends Japan（本社：東京都港区 代表取締役社長：イ・ギヨン）は、アーティスト・JAY BのJAPAN OFFICIAL MEMBERSHIPを2026年6月15日（月）にオープンいたしました。







JAY B JAPAN OFFICIAL MEMBERSHIPでは、会員向けにイベント開催時のチケット先行申し込み、未公開写真・動画をはじめとした会員限定コンテンツなど様々なサービスを提供予定です。




【プラットフォーム情報】


■サイト名


JAY B JAPAN Official Community




■URL


https://jayb-jp.bstage.in/




■メンバーシップ


JAY B JAPAN OFFICIAL MEMBERSHIP


5,000円（税込）／年額




■メンバーシップオープン日


2026年6月15日（月）14:00




■コンテンツ


メンバーシップ限定コンテンツ、メンバーシップ限定Story、デジタルリワードの発行（不定期）、デジタル会員証の発行、イベント・コンサート開催時のチケット優先申し込みなど




【関連サイト】


JAY B オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/defjayb.kr


JAY B オフィシャルX：https://x.com/defjaybkr


JAY B オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@jayb.kr


JAY B オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@Defjaybkr





【b.stageについて】


b.stageは、顧客企業およびグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネスのトータルソリューション」であり、グローバルファンダムビジネスに特化したあらゆる機能およびサービスが提供される。コンテンツ管理、コミュニティ構築、メンバーシップサービス運営、グローバルEコマース、ライブストリーミング、リアルタイム双方向コミュニケーションなど、多様な機能を支えるITインフラの提供に加え、グローバルファンダム体験の向上を目的としたIPビジネスおよびコンサルティングなど、幅広いサービスが展開される。




●会社概要


会 社 名 ： 株式会社bemyfriends Japan


代 表 者 ： ソ・ウソク


設　 立 ： 2023年10月27日


事業概要： 顧客会社とグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネストータルソリューション」で、グローバルファンダムビジネスに特化したすべての機能とサービス「b.stage」を支援する。全世界のアーティスト、IPおよびブランドが独自のファンダムプラットフォームを構築し、ファンダムと直接コミュニケーションし、全世界にファンダムを拡張させることができるようにサービスを持続的に強化している。


Ｕ Ｒ Ｌ ：https://bstage.in/(https://bstage.in/?hl=ja)