タグ・ホイヤー、韓国・ソウルで時代を超えて愛されるアイコンのヘリテージとアヴァンギャルドな精神を称える特別なイベント「MONACO: THE ICON」を開催

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

韓国、ソウル - 2026年6月11日: スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは6月11日、ソウル・平昌洞（ピョンチャンドン）にて、時計製造の歴史において最も象徴的なタイムピースのひとつである「タグ・ホイヤー モナコ」に焦点を当てた没入型の特別なイベント「MONACO: THE ICON」を開催しました。ヘリテージ、革新性、そしてカルチャーとの深いつながりを融合させながら、1969年の誕生から最新モデルに至るまで、「モナコ」が歩んできた輝かしい軌跡をたどりました。

モナコ公国の華やかな世界観を現代的に表現した会場には、 コレクションを象徴する洗練されたエレガンス、モーターレーシングとの深い結びつき、そして大胆で先進的なスピリットが随所に息づき、ゲストはブランドが誇る「モナコ」の世界を堪能しました。さらに、1969年の誕生から現在に至るまでの歴史と革新性を紐解くさまざまな演出を通じて、このコレクションが持つ唯一無二の魅力に触れました。

当日は、タグ・ホイヤーのCMOであるジョージ・シズをはじめ、メゾンの親しいフレンズであるDexやK-POPグループTWICEのSANA、ENHYPENのJAY、ヒップホップアーティストのJay Park、歌手兼俳優のティファニー・ヤング、俳優のチョン・ヘイン、キム・ヨングァン、イ・ダヒ、アン・ボヒョン、パク・ギュヨンらが来場。また、ファッション、音楽、映画、カルチャー界を代表する多くのゲストが集い、華やかなひとときを彩りました。

会場では、タグ・ホイヤー モナコの輝かしい歴史を物語る貴重なアーカイブピースとともに、Watches & Wonders 2026で発表された最新モデル「タグ・ホイヤー モナコ クロノグラフ」および「タグ・ホイヤー モナコ エバーグラフ」を展示しました。

さらに、タグ・ホイヤー ヘリテージ ディレクターのニコラス・ビーブイックと、プロダクト ディレクターのマリオン・ペレによる特別ガイドのもと、ゲストは「モナコ」を時計界のアイコンへと押し上げた先駆的なデザイン、革新的な技術、そして大胆な創造性に触れ、このコレクションを象徴する革新の精神とデザイン哲学への理解を深めました。

会場が夜の表情を見せると、ゲストは「モナコ」の革新的なスクエアデザインとモーターレーシングとの深い結びつきに着想を得た特別なレーザーショーを楽しみ、その後、世界的に活躍するダンサーのHoanによるスペシャルパフォーマンスが披露されました。これらの演出は、コレクションが持つアイコニックな個性と、常に限界を押し広げ続ける精神を表現するものでした。

ENHYPEN JAYTWICE SANADEX & ティファニー・ヤング & ジョージ・シズ

ジョージ・シズは次のように述べています。「韓国はタグ・ホイヤーにとって最も活気があり、重要なマーケットのひとつです。『MONACO: THE ICON』は、世代を超えて愛され続けるコレクションを称えるため企画されました。伝統、革新性、そして独創的なデザインに対する韓国の消費者の高い評価は、誕生以来タグ・ホイヤー モナコを形作ってきた価値観の多くと共鳴しています。」

ジョージ・シズHoan

1969年に、世界初の自動巻クロノグラフのひとつであり、世界初の防水性能を備えた角形クロノグラフとして誕生した「モナコ」は、その唯一無二のデザインと先駆的な精神によって、常に既成概念に挑戦し続けてきました。そして1971年、俳優のスティーブ・マックイーンが映画 『栄光のル・マン』 で着用したことで、その存在はポップカルチャーの歴史に刻まれます。以来、「モナコ」は個性、パフォーマンス、そして時代を超越したスタイルを象徴するアイコンとして確固たる地位を築いています。



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