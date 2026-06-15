社会保険労務士法人とうかい、サステナグロースカンパニーアワード2026にてライジングスター賞を受賞認定

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかい（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：久野勝也、以下 当社）はこの度、株式会社船井総研ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長 グループCEO：中谷貴之）が主催する『サステナグロースカンパニーアワード2026』（運営：船井総合研究所）において、ライジングスター賞の受賞認定を受けたことをお知らせします。なお、2026年8月20日（水）には、同アワードの授賞式が執り行われる予定です。

サステナグロースカンパニーアワードとは

本アワードは、株式会社船井総研ホールディングスが主催、株式会社船井総合研究所が運営する企業表彰です。持続的な成長を実現した上で、地域や業界を変え、社会や国家にもより良い影響を与えられる存在を目指す企業をサステナグロースカンパニーと定義し、選定、表彰を行っています。アワードの取り組みを通じて、社会に著しい貢献が期待できる法人や組織及び個人の健全な発展を支援し、社会の進展に寄与することを目指しています。

2026 年度のアワードは、当社の取引先および外部からの一般エントリー企業約12,000 社の選考対象から、審査基準に照らして業界のモデルとなる 45 社をノミネートし、最終審査に進んだファイナリスト企業 28 社の中から特に優れた 12 社の授賞を決定しました。

『サステナグロースカンパニーアワード』特設ウェブサイト

https://sgca.funaisoken.co.jp/

サステナグロースカンパニーアワード2025 授賞式 開催概要

＜授賞式＞

2026年8月20日（木）於 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（品川）

▼審査要件、審査プロセスはHPをご覧ください。

https://sgca.funaisoken.co.jp/about/#process

社会保険労務士法人とうかい

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F

設立 2011年11月

代表 久野勝也

ホームページ https://www.tokai-sr.jp/

電話番号 052-433-7280

問い合わせ先 info@tokai-sr.com

＜「サステナグロースカンパニーアワード2026」に関するお問い合わせ＞

株式会社船井総研ホールディングス 広報・ブランディングチーム

Mail: pub@funaisoken.co.jp