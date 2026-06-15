株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、整骨院・接骨院・鍼灸院に向けたM&A・事業承継の相談窓口「整骨院M&A総合センター」を開設しました。

対象は、整骨院、接骨院、鍼灸院、整体院、分院展開を行う治療院グループなど、整骨院関連事業で院譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

整骨院M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://seikotsuin-ma-center.jp/

■開設の背景

整骨院・接骨院業界では、経営者の高齢化、後継者不在、施術管理者や資格者の継続性、患者様への説明、スタッフ雇用、保険施術と自費メニューの売上構成など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

整骨院・接骨院の価値は、決算書だけでは判断できません。保険施術、自費整体、交通事故売上、回数券、口コミ、予約導線、施術管理者、スタッフ体制、賃貸借契約まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

整骨院M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、院名非公開の初期相談から、整骨院業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

整骨院M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■整骨院・接骨院のM&Aで整理すべき論点

整骨院・接骨院の中小企業M&Aでは、「誰に院を引き継ぐか」だけでなく、「患者様、スタッフ、施術管理者、屋号、口コミ、予約導線をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・保険施術、自費整体、骨盤矯正、EMS、物販、交通事故、労災などの売上構成

・施術管理者、柔道整復師、鍼灸師、受付スタッフ、雇用条件、継続意向

・患者数、新患数、リピート率、回数券残高、未消化チケット、予約データ

・院内設備、ベッド、低周波、EMS、レセコン、電子カルテ、賃貸借契約

・口コミ、Googleマップ、紹介率、地域認知、Web集客、広告アカウント

・療養費請求、レセプト、返戻、交通事故対応、保険者対応の運用

・従業員説明、患者様への告知時期、屋号継続、引継ぎ期間

・院名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：整骨院M&A総合センター

URL：https://seikotsuin-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：整骨院、接骨院、鍼灸院、整体院、分院展開を行う治療院グループなど

特徴：整骨院業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、院名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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