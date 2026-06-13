お中元単価「＼9,069」が年間平均超え、リピーターは「＼12,000超」で新規の約1.5倍 |「ごちそう本舗」調査

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）が運営するオンラインショップ「ごちそう本舗」は、楽天市場における延べ117,033人の購買行動データ（2025年1月～2026年2月、アクセス・閲覧・購入データを含む）を独自に分析し、2026年のお中元ギフトトレンドを発表いたします。

お中元シーズンに「贈答プレミアム」が発生！リピーター単価は\12,000を突破

3つの主要トレンド

発見1：お中元単価\9,069、年間平均を上回る「贈答プレミアム」

- 「贈答プレミアム」の発生： お中元シーズン（7～8月）の平均単価は\9,069となり、年間平均（\8,887）を上回る。- リピーターの定番化： リピーター単価が\12,000超に達し、新規購入者の約1.5倍に。「去年贈って喜ばれた」体験が後押し。- 大人数ニーズの拡大： 4食以上の「大人数向けセット」が全売上の21.1%を占め、家族・親戚・取引先需要に対応。

延べ117,033人の購買行動データを月別に分析したところ、お中元需要が高まる7～8月の平均単価は\9,069となり、年間平均単価を上回りました。

【月間平均単価ランキング】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/13_1_72757cad8e74997c17adfa6dd843aa10.jpg?v=202606130451 ]

2食セットが中心の母の日や通常月と比べ、お中元では「ご家族皆さんで召し上がってください」という贈答趣旨に合わせ、「4食セット」「10食セット」といった大人数向けの高単価商品が選ばれる傾向にあります。

発見2：リピーター単価\12,000超、「去年喜ばれた」がお中元の定番化を後押し

7～8月の購入者を新規・リピート別に分析したところ、リピーター単価は7月\12,314、8月\12,052に達し、新規購入者（7月\8,085・8月\7,954）の約1.5倍となりました。

【新規・リピーターの単価比較】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/13_2_11dcfa231b7b19bc9730030fc26a1fdd.jpg?v=202606130451 ]

お中元は年中行事として毎年贈るものであり、「去年〇〇を贈ったら先方に喜ばれた」という体験が翌年の購買に直結しやすい特性があります。さらに、リピーターは前回より高単価の商品を選ぶ傾向が顕著であり、これが全体の客単価を押し上げています。

- リピート購入者数（2025年7月）： 30人（前年同月23人から +30.4%）- リピート売上高： 前年比 +18.4% と堅調に伸長

「毎年のお中元にごちそう本舗のテルミドール」という購買習慣が確実に定着しつつあります。

発見3：4食以上の「大人数向けセット」が売上の21.1%、お中元ならではの贈答ニーズ

商品カテゴリ別に分析したところ、4食以上のセット商品とバーベキューセットの合計売上が全売上の21.1%を占めました。母の日・父の日では2食セットが主流ですが、お中元では「ご家族やお仲間で楽しんでいただける」大人数向けセットが選ばれる点が特徴です。

お中元シーズンの新規率は71～81%

お中元シーズンの購入者構成を分析したところ、7月の新規購入者比率は71%、8月は81%と高い水準でした。特に8月の新規購入者数は前年比 +27.8%（72人→92人） と大幅に増加しています。

2026年2月時点の顧客分析レポート（楽天市場R-Karte）による当店の購入者プロファイルの特徴は以下の通りです。

- 性別構成： 男性 約49% ｜ 女性 約51%（ほぼ均等）- 年代： 30代（21%）、40代（19%）がコア購買層- 楽天会員ランク： プラチナ・ダイヤモンド会員が80%超

お中元の贈り主は30～40代が中心であり、ECに精通した楽天ヘビーユーザーが「お世話になった方にちょっと特別なものを贈りたい」という動機で当店を選んでいることがうかがえます。

代表者コメント

「お中元の時期は、『家族みんなで食べられるものを贈りたい』というお声が増えます。当店の4食セットや10食セットは、ご家族の人数に合わせて選んでいただけるよう複数のセット構成をご用意しております。

また、夏場ならではの需要として『オマール海老 バーベキューセット』へのご注文も多くいただきます。大ぶりのオマール海老をそのまま網の上で焼くだけで、バーベキューの食卓が一気に華やかになります。冷凍でお届けするため日持ちし、贈り先のご都合に合わせてお召し上がりいただけるのもお中元ギフトとしてご好評いただいている理由です。」

お中元ギフト おすすめ商品

人気No.1：大きい伊勢海老（イセエビ）テルミドール 2食セット- 価格： \6,223（税込・送料無料）特徴： 大満足のサイズ感のイセエビに、濃厚なベシャメルソースのグラタンを詰めたテルミドール。温めるだけの簡単調理で、一流ホテルのディナーを再現できます。お世話になった方へのお中元に最適な一品です。【そのまま焼くだけ！】オマール海老(ロブスター)バーベキューセット

旬の最高品質カナダ産オマール海老を、面倒な下処理不要で手軽にお楽しみいただける大容量セットです。夏のアウトドアシーズンに向けた準備として、いつものBBQを非日常的な空間へと格上げするアイテムとして支持を集めました。圧倒的なボリュームと存在感があり、約400gの特大オマール海老を贅沢にハーフカットし、計6食分（合計たっぷり1.2kg）をセットにいたしました。網の上で焼き上がる姿は写真映えも抜群で、パーティーの主役として食卓を華やかに彩ります。

調査概要

・調査期間：2025年1月1日～2026年2月1日

・調査機関（調査主体）：株式会社サンク（運営：グルメEC「ごちそう本舗」）

・調査対象：楽天市場店舗「ごちそう本舗」の購入者および投稿レビュー

・有効サンプル数：延べ117,033人の購買行動データ（アクセス・閲覧・購入を含む）、楽天レビュー2,047件

・調査方法：楽天市場店舗「ごちそう本舗」の購買行動データ（月別の平均単価、新規・リピート別の購入単価、商品カテゴリ別の売上構成等）および投稿レビューを集計・分析し、お中元シーズン（7～8月）の購入単価・購入者層・贈答ニーズの傾向を抽出。購入者プロファイルは楽天市場「R-Karte」の顧客分析レポートを参照しています。

※ 本リリースのデータを引用・転載される際は、出典として「ごちそう本舗（株式会社サンク）調べ」と明記ください。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗」です。ごちそう本舗の商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

■会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp