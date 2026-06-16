北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は15日（日本時間16日）、グループGとHの初戦が行われた。優勝経験国スペイン、ウルグアイ、強豪ベルギーが登場したが、予想外の結果が相次ぎ、ネット上では驚きの声が漏れた。グループHの2010年大会覇者のスペインは、初出場国カーボベルデを相手にまさかの苦戦。ボール支配率60％超えと圧倒したものの、相手GKヴォジーニャの好守に阻まれスコアレスドロー。大会優勝