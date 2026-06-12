TradingView x FXTF 連携 - FX、商品CFD、暗号CFDの取引が可能に

TradingView Inc.

世界屈指の人気を誇るチャート及びトレーディングプラットフォームTradingView（トレーディングビュー）の連携拡大により、プラットフォーム上にFXTF（ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社）がご利用可能となり、日本の投資家がTradingViewのチャートから直接FXやCFD、暗号資産CFDの注文を出せるようになりました。

TradingViewは、世界中のトレーダーの皆様に最高クラスのツールを提供することを目標に掲げており、それを実現するために、新機能やデータの追加にとどまらず、利用可能なブローカーネットワークをグローバルに拡大し続けています。今回のFXTFとの連携により、日本のTradingViewユーザーは「FXTF GX口座」を通じて、業界最狭水準の低コストな環境でシームレスな取引が可能となりました。

本連携により、ユーザーはTradingViewの高度な分析ツールを駆使しながら、FXTFの「ゼロスプレッド（原則固定・例外あり）」という圧倒的な取引コストの優位性を享受できます。さらに、FXだけでなく、金や原油などの商品CFD、ビットコインをはじめとする暗号資産CFDまで、幅広いアセットクラスを同一のチャート画面上から取引することが可能です。

TradingViewのスーパーチャートにアクセスして、[トレード] をクリックすることで、FXTFのブローカープロフィールを確認できます。ページで詳細を確認のうえ口座を連携し、世界基準のチャート分析と国内最高峰の取引条件が融合した、新たなトレーディング体験をスタートしましょう。

TradingViewについて

TradingViewは、米国に本社を置くTradingView Inc.が開発・運営する高機能チャート分析プラ

ットフォームです。株式・FX・暗号資産・先物など幅広い金融市場を網羅し、100種類以上の

描画ツールや400以上のテクニカル指標を搭載。世界で1億人以上、国内では約110万人の投資

家に利用されており、グローバルコミュニティを通じて投資アイデアの共有も可能です。

公式サイト：https://jp.tradingview.com/

FXTF（ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社）について

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社が運営する「FXTF」は、2006年の創業以来、オンライン金融サービスの先駆者として「Fairness（公平性）」「Transparency（透明性）」「Convenience（利便性）」の3つの理念を掲げ、常にお客様視点に立った取引環境の提供に努めております。

公式サイト： https://www.fxtrade.co.jp/(https://www.fxtrade.co.jp/)

TradingViewのチャートソリューション、テクニカルパートナーシップ、またはエコシステム

に関するご質問やお問い合わせにつきましては、下記URL内の「お問い合わせ」よりお送りく

ださいますようお願い申し上げます。

https://jp.tradingview.com/brokerage-integration/