メカニクス愛好家必見！動作可能な1/10スケール「OHV直列4気筒ディーゼルエンジン金属組立キット」がBLDBより新登場

碩輝網絡貿易有限公司3Dメタルパズル OHV直列4気筒ディーゼルエンジン 300ピース メカニカル 大人向け 工作キット デスク装飾 BLDB

日本国内でSTEM教育への関心や、デジタル機器から離れる「非スクリーンタイム」の価値が再認識される今、機械工学をリアルに体験できる精密組立キットが大人からティーンエイジャーまで幅広い層から熱い支持を集めています。

ハイエンド金属組立キットブランド「BLDB（ビルディングブロック）」は本日、歴史的な内燃機関の構造を忠実に再現した『DM115 OHV直列4気筒ディーゼルエンジン 3Dメタルパズル』を日本市場向けにリリースいたします。

無垢な金属質感と精密な歯車構造を活かした本製品は、書斎を彩る最高峰の「メカニカルインテリア」としてはもちろん、大人のディープな趣味、さらには親子の絆を深める体験型ツールとして、所有者の知的好奇心を満たす「一生モノ」のコレクションです。

OHV直列4気筒

ディーゼルエンジン

OHV直列4気筒

ディーゼルエンジン

OHV直列4気筒

ディーゼルエンジン

OHV直列4気筒

ディーゼルエンジン

🛠 プロが唸る「DM115」4つの圧倒的価値

1. 【歴史の再現】なぜ今、あえて「OHV構造」なのか？

現代の乗用車はDOHC（ツインカム）が主流ですが、本製品はあえて古典的なOHV（オーバーヘッドバルブ）構造にこだわりました。OHVは、クランクシャフトから長いプッシュロッドを介してバルブを駆動させる、内燃機関の歴史において最もドラマチックな機構です。

DOHCでは外部から見えにくい「カム、プッシュロッド、ロッカーアーム、バルブ」の一連の連動モーションが、1/10スケールで完璧に露出（オープン）しているため、吸気・圧縮・燃焼・排気という内燃機関の基本原理を目視で直感的に学ぶことができます。今なお大型ディーゼルやアメリカンV8に採用される「高耐久・高トルク」のロマンが、ここに凝縮されています。

2. 【素材の必然】陽極酸化処理がもたらす、10年後も色褪せない金属美

市販の安価なメタルパズル（薄い板金や亜鉛合金）とは一線を画し、本製品は強度に優れたステンレススチールと、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を適材適所で組み合わせています。

さらに、アルミパーツの表面には高価な陽極酸化（アルマイト）処理を施しました。単なる塗装とは異なり、金属自体の表面に強固な酸化皮膜を形成するため、どれだけ手で触れても指紋の塩分による錆や変色が発生しません。10年後も金属特有の冷徹な輝きを放ち続ける、資産価値の高い逸品です。

3. 【動的芸術】「450mAhリチウム電池×モーター駆動」が宿す生命

多くの高級金属模型が「手でクランクを回して終わり」である中、本製品は「連続稼働（60分以上）」に徹底的にこだわっています。

内蔵されたモータードライブシステムは、単に高速回転するのではなく、ピストンや歯車の連携動きをじっくり観察できるよう、最適な減速比（ギアギヤード）にチューニングされています。USBから給電し、デスクの上でスローに動かし続けることで、微細なメカニカル駆動音とともに、贅沢なマインドフルネスの時間を演出します。

4. 【完全ノン接着剤】本物の整備士と同じ「トルク管理」を体験

300個以上のパーツで構成される本製品は、接着剤を一切使わない「ネジ留め式」を採用しています。これは製造側にミリ以下の極めて高い寸法精度（公差）を要求する設計です。

付属の専用工具を使い、金属同士を締め付ける感覚は、まさに本物のエンジンベンチ（組立場）そのもの。万が一組み立て途中で狂いが生じても、何度でも分解して「調整（チューニング）」が可能です。この試行錯誤のプロセスこそが、論理的思考力と集中力を爆発的に高めるトリガーとなります。

ピース メカニカル 大人向け 工作キ

ット デスク装飾

ピース メカニカル 大人向け 工作キ

ット デスク装飾

ピース メカニカル 大人向け 工作キ

ット デスク装飾

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ット デスク装飾

📈 活用シーン：ただの玩具ではない、複数の価値

男前インテリアの頂点へ： 180×92×145mmのコンパクト設計。無機質な金属美が、書斎やオフィスのデスク、リビングの一角を洗練された空間へと変貌させます。

最高の非スクリーンタイム： デジタル画面から離れ、親子で一緒にパーツを組み立てる時間は、産業技術の歴史や科学の仕組みを伝える貴重なコミュニケーションの場となります。

品格あるプレミアムギフト： 高級ギフトボックスに梱包されているため、父の日、誕生日、クリスマスなど、機械好きの友人やパートナー、父親への特別な贈り物として最適です。

🛠 商品基本仕様（2026年6月最新）

商品名：3Dメタルパズル OHV直列4気筒ディーゼルエンジン

モデル番号：DM115

スケール：1/10

総パーツ数 / 重量：300個以上 / 1500g

素材 / 表面処理：ステンレススチール ＋ アルミニウム合金 / 陽極酸化処理

駆動方式 / 電源：モータードライブ / DC 5V（USB充電）

内蔵バッテリー：450mAh リチウムバッテリー（約2時間充電で60分以上連続動作）

組立難易度 / 目安時間：★★★★☆（中上級者向け） / 約4時間

対象年齢：14歳以上

完成品サイズ：180 × 92 × 145 mm （パッケージ：200 × 200 × 150 mm）

通常価格（税込）：\107,367

限定セール価格：（税込）\82,590

在庫状況国内限定 20点：（完売後の次回入荷は未定）

購入特典日本国内送料無料、返品無料、専用組立工具・日本語説明書付属？ ユーザーの疑問を解決！【FAQ】

Q. 組立未経験の初心者でも完成させられますか？

A. はい、可能です。難易度は手応えのある「中上級（★★★★☆）」に設定されていますが、ステップバイステップで順を追って作業できる詳細な説明書が付属しています。平均約4時間、じっくりと金属の重みを楽しみながら組み立てれば、未経験の方でも問題なく完成させることができます。

Q. 他のエンジンモデル（V8など）とどちらを選ぶべきですか？

A. 先行販売されているV8エンジンモデルは、500ピース以上・組立約5時間の上級者向けです。一方、今回の「直列4気筒（DM115）」は300ピース・組立約4時間と、パーツの連動ギミックの美しさをダイレクトに味わいつつも、挑戦しやすいボリュームとなっています。初めて本格的な精密金属模型に挑戦される方には、この4気筒モデルが最もおすすめです。

Q. パーツを紛失したり、破損させてしまった場合のサポートはありますか？

A. BLDBでは日本国内向けに、万全のアフターサポート体制を完備しています。パーツの紛失や破損などのトラブルが生じた際は、公式メール（info@bldb.jp）まで注文番号を添えてご連絡ください。専門スタッフが24時間以内に日本語で対応し、無料にて補充パーツを発送いたします。長期保有されるコレクターの方も安心してお買い求めください。

🏢 ブランド＆運営会社情報【BLDB（ビルディングブロック）について】

「精密技術 × 芸術デザイン × 体験価値」をコアコンセプトに掲げる、日本展開のハイエンド金属組立キットブランドです。スチームパンク、サイバーパンク、産業メカ、実用インテリアなど多彩なジャンルを展開。高級時計のムーブメントを所有するような喜びを、手の届く価格で体験できるプロダクトを提供し、ホビー愛好家やSTEM教育分野から厚い支持を集めています。

運営主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

ブランド名：BLDB（ビルディングブロック）

公式オンラインストア：https://bldb.jp(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0070/7087/5746/files/list_480x480.gif?v=1708582313)

公式商品ページ：https://bldb.jp/products/ohv-inline-4-cylinder-diesel-engine

エンジンシリーズ：https://bldb.jp/collections/engine-models

お問い合わせ先（メール）：info@bldb.jp

💡 メディア関係者様へ

メディア向けのサンプル貸出、誌面・Web掲載用の高解像度画像・動画素材の提供、インタビュー対応などを随時受け付けております。上記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。