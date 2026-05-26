東芝：Arm(R) Cortex(R)-M4搭載システム制御向けスタンダードマイコン 「TXZ+(TM)ファミリー エントリークラス M4Hグループ」のエンジニアリングサンプル提供

東芝：Arm® Cortex®-M4搭載システム制御向けスタンダードマイコン 「TXZ+™ファミリー エントリークラス M4Hグループ」のエンジニアリングサンプル提供開始について

～民生／産業用機器のシステム制御を幅広く支える、使いやすさを重視したマイコン～

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、エアコンや洗濯機などの民生用機器、複合機（MFP: Multifunction Printer）やファクトリーオートメーション（FA）関連機器などの産業用機器における小規模なシステム制御用途のニーズに対応するため、Arm® Cortex®‑M4（FPU機能[注１]搭載）コアを搭載したスタンダードマイコン[注2]「TXZ+™ファミリー エントリークラス M4Hグループ」を開発し、エンジニアリングサンプルの提供を開始しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260525246235/ja/

東芝：Arm® Cortex®‑M4（FPU機能搭載）コアを搭載したスタンダードマイコン「TXZ+™ファミリー エントリークラス M4Hグループ」

近年、民生／産業用機器の高機能化・多様化が進む中で、システム制御用マイコンには、リアルタイム性や安定性に加え、設計のしやすさ、長期運用を見据えた汎用性、そして派生製品の開発に柔軟に対応できる拡張性が求められています。そこで当社は、汎用性を重視した「TXZ+™ファミリー エントリークラス M4Hグループ」を開発しました。

新製品は、基本機能を厳選したエントリークラスでありながらArm® Cortex®‑M4（FPU機能搭載）コアを採用し、最大120MHzで動作します。これにより、民生／産業用機器に適した演算性能とリアルタイム性を確保し、制御ロジックや各種インターフェース処理、タイミング制御など、システム制御の中核を担う用途に対応します。

また、電源電圧2.7～5.5Vに対応するとともに、精度±1％の高速発振器を内蔵することで、設計自由度の向上と部品点数の削減に貢献します。5V系を必要とする民生用機器や産業用機器にも適用可能です。

周辺機能としては、12ビットADコンバーター、タイマー、UART[注3]、SPI[注4]、I2C[注5]、DMA[注6]など、システム制御に必要な機能を搭載しています。さらに、付加機能として、ブラシレスDCモーターの制御に対応する回路（A‑PMD）［注7］を内蔵しており、用途やシステム構成に応じた柔軟な活用が可能です。

エンジニアリングサンプルの提供に合わせて、評価・検討を支援する開発環境も提供しています。スターターキットやサンプルソフトウェア、CMSIS［注8］準拠のドライバーに加え、主要IDE［注9］向けの利用環境を提供し、初期評価からアプリケーション検討までを円滑に進められるようサポートします。

当社は今後も、これらの導入支援コンテンツについて、ドキュメントを含めて順次拡充し、ニーズに応じたマイコン製品のラインアップ拡充を進めていきます。

応用機器

・家電・民生用機器のシステム制御部

・産業用機器、FA関連機器

・オフィス・商用機器

新製品の主な特長

・Arm® Cortex®-M4（FPU機能搭載）コア：最大120MHz動作

・電源電圧：2.7～5.5V

・内蔵メモリー

コードフラッシュメモリー容量：256KB

RAM容量：18KB

・機能安全対策回路を搭載

・実装面積や実装条件に応じて選択できる3種類のパッケージラインアップ

新製品の主な仕様

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TMPM4H4FYUG

TMPM4H2FYDUG

TMPM4H1FYUG

当社のマイコン製品については下記ページをご覧ください。

マイクロコントローラー

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260525246235/ja/

Contacts

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

マイコン・デジタルデバイス営業推進部

Tel: 044-548-2233

お問い合わせ

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

半導体広報・予測調査部

長沢

e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation