【企業法人様10社限定】新商品「ハートふせん」無料モニター募集を開始｜販促花子

チャンスメーカー株式会社

チャンスメーカー株式会社(https://www.ch-mk.jp/)（https://www.ch-mk.jp/）（代表取締役CEO：平林 満、本社：福井県坂井市）が運営するノベルティ専門サイト「販促花子ノベルティ(https://hi-ad.jp/)（https://hi-ad.jp/）」は、人気の「プニプニふせん(https://hi-ad.jp/user_data/item/puni-puni_sp)」シリーズの新商品「kohana ハートふせん(https://hi-ad.jp/products/detail/T100300627)」の発売を記念し、企業・法人様10社限定で「世界にひとつだけのハートふせん」を無料提供するモニターキャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/heart-monitor-cp)を開始いたしました。

オリジナルのデザインで「kohana ハートふせん」が作れるモニター企画

本キャンペーンでは、当選企業様に会社のロゴやオリジナルデザインを印刷したハートふせんを50個プレゼントするとともに、ご応募いただいた全企業様に販促花子で使える1,000円OFFクーポンをお渡しし、新商品の販促効果を実際の現場でご体感いただけます。

キャンペーン概要

背景

- キャンペーン名：新商品「ハートふせん」無料モニター募集キャンペーン- 特設ページURL：https://hi-ad.jp/user_data/heart-monitor-cp- 内容：当選企業様にオリジナルデザイン入り「ハートふせん」50個を無料提供／応募企業様全員に1,000円OFFクーポン※をプレゼント- 募集社数：10社限定- 応募期間：2026年5月20日（水）～2026年6月3日（水）- 当選通知予定：2026年6月中旬- 景品発送予定：2026年7月下旬～8月上旬- 応募対象：法人・企業・店舗様（個人のお客様は対象外）- 応募方法：販促花子公式X（旧Twitter）「@hansoku_hanako(https://x.com/hansoku_hanako)」をフォロー＆キャンペーンポスト(https://x.com/hansoku_hanako/status/2056902735274930480)をリポストのうえ、テンプレートまたはデザつくで作成したデザインデータを応募フォームよりご提出ください※1,000円OFFクーポンは1回のご注文金額が11,000円（税込）以上の場合にご利用いただけます。

ノベルティ市場では、近年「ただ配るモノ」から「使い続けたくなる、"もらって嬉しいノベルティ(https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased)"」への質的転換が進んでいます。特にZ世代や女性層を中心に、SNS映えや手触り・素材感といった“触れたくなる体験価値”を備えた販促品への支持が高まっています。

販促花子のプライベートブランド「kohana」が展開する「プニプニふせん」シリーズは、ぷにっとした独特のカバー素材が話題を呼び、大ヒット商品「kohana マカロンふせん(https://hi-ad.jp/products/detail/T100300603)」を生み出すなど、企業・団体のノベルティとして高い支持を集めてきました。

本キャンペーンは、その新作「kohana ハートふせん」を実際の販促シーンでご活用いただくことを通じて、“もらって嬉しい・渡して嬉しい”新感覚ノベルティの魅力を広くお伝えするとともに、企業の販促課題解決に貢献することを目的としています。

新商品「kohana ハートふせん」の特長

デスクに映える「kohana ハートふせん」

「kohana ハートふせん」は、ころんと丸みのあるハート型フォルムと、思わず手に取りたくなるぷにぷに触感のカバー素材を組み合わせた、販促花子のプライベートブランド「kohana」のオンリーワンノベルティです。

カラーはピンク・スカイブルー・ミントの3色展開で、女性・子どもウケはもちろん、普段使いしやすく長く手元に残るため、ブランド想起効果の高いノベルティとして活躍します。

さらに「kohana ハートふせん」は、ノベルティとして“もらって嬉しい”だけでなく、職場やお店でメモを渡す日常のひと場面でも受け取った相手がふっと笑顔になる“渡して嬉しい”体験価値を備えたアイテムです。

配って終わりではなく、使われるたびに小さなコミュニケーションを生み出し、ブランドへの好印象を継続的に積み上げていきます。

想定する主な活用シーン

キャンペーン応募方法

今後の展開

- 企業PR・ブランディング用ノベルティ- キャンペーン・プレゼント企画の景品- イベント配布用・展示会ノベルティ- 女性向け商材の同梱ノベルティ- 新卒採用・会社説明会の配布物- 周年記念品・ご挨拶用ギフト- 受付・店頭でのメモ用途（社内・社外コミュニケーションツール）- 販促花子公式X（旧Twitter）アカウント「@hansoku_hanako(https://x.com/hansoku_hanako)」をフォロー- 上記アカウントから投稿されるキャンペーンポスト(https://x.com/hansoku_hanako/status/2056902735274930480)をリポスト- テンプレートをダウンロード、または「デザつく(https://hi-ad.jp/user_data/guide/dezatuku)」ページでデザインを作成- 応募フォームから必要事項を入力し、デザインデータ※を送付※対応データ形式はIllustrator（.ai）または「デザつく」で作成したデザインです。カラーモードはCMYK推奨となります。

販促花子では、プライベートブランド「kohana」を通じて、トレンドや時代のニーズに合わせたオリジナルノベルティの開発を強化し、企業・団体の販促活動をより効果的に支援するサービスの拡充を進めてまいります。

なお、関連企画として「プニプニふせんシリーズ(https://hi-ad.jp/user_data/item/puni-puni_sp)」や「もらって嬉しいノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased)」もご用意しており、用途や予算に応じたノベルティ選定にご活用いただけます。

【関連リンク】

【販促花子について】

- 本キャンペーンポスト【公式】販促花子(チャンスメーカー株式会社)(https://x.com/hansoku_hanako/status/2056902735274930480) ： https://x.com/hansoku_hanako/status/2056902735274930480- 新商品「ハートふせん」モニター募集キャンペーン！(https://hi-ad.jp/user_data/heart-monitor-cp) ： https://hi-ad.jp/user_data/heart-monitor-cp- kohana ハートふせん 商品ページ(https://hi-ad.jp/products/detail/T100300627) ： https://hi-ad.jp/products/detail/T100300627- kohana プニプニふせん特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/puni-puni_sp) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/puni-puni_sp- オリジナル付箋（ふせん）ノベルティカテゴリ(https://hi-ad.jp/category/432) ： https://hi-ad.jp/category/432- もらって嬉しいノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased- センスのいいノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense- 女性向けノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/for-women_sp) ： https://hi-ad.jp/user_data/item/for-women_spノベルティ・記念品・オリジナルグッズ・販促品の名入れ/ロゴ入れ印刷・制作を行う販促花子ノベルティ

販促花子は、企業・団体向けにノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの制作・販売を行うノベルティ専門サイトです。

ボールペンやふせん、クリアファイル、エコバッグなどの定番アイテムをはじめ、用途や予算に応じた多彩な商品を取りそろえ、名入れ・ロゴ入れやオリジナルグッズ制作に対応しています。

プライベートブランド「kohana」では、もらって嬉しい・使って楽しい、独自性のあるオリジナルノベルティを企画・展開しています。

販促花子は、展示会・キャンペーン・新年度のご挨拶など、累計50万社以上のビジネスシーンにおける販促活動を、ノベルティの提供を通じて20年間にわたり支援してきました。

【会社概要】

セールスプロモーション支援サービスを展開するチャンスメーカー株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/58303/table/30_1_1c63594a909bc5b273b08a99b27c24b2.jpg?v=202605201251 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

チャンスメーカー株式会社

広報室 佐々木 恵理子

TEL：0776-67-2077

E-mail：pr@ch-mk.jp