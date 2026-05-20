【名古屋タカシマヤ】JR東海沿線各地で親しまれる名品・お取り寄せサイトの味が一堂に集結「第9回 JR東海 いいもの探訪フェア」を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

地産・名産品を通じてJR東海沿線地域の魅力を発信するお取り寄せサイト「いいもの探訪」から、選りすぐりのグルメを集めた人気催事。今回は地元で親しまれるフェア初登場のご当地品をはじめ、会場ならではの出来立てスウィーツや通常はサイトでしか購入できない限定品を多数取り揃えます。

【全27店、初出店5店（うち東海地区初出店2店）】

沿線各地にゆかりのある名産品や人気のスウィーツがフェア初登場

■愛知県豊橋市 ＜sogoodcoffee&bake（ソーグッドコーヒー＆ベイク）＞

連日行列が絶えない手作りケーキが人気のカフェ 自家焙煎エスプレッソで仕立てたティラミスが初登場

厳選の生豆を自家焙煎したコーヒーから抽出したエスプレッソをビスキュイに染み込ませ、マスカルポーネクリームを重ねた本格ティラミス。4種のフレーバーをご用意。 ※初出店 ※１.と２.はジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売 ※３.はジェイアール名古屋タカシマヤ限定

１.コーヒー屋の本格ティラミス（1個） 918円コーヒー屋の本格ティラミス ２.ピスタチオ（１個） 918円 ３.ストロベリー（1個） 918円

■滋賀県高島市＜近江今津／西友（にしとも）＞

琵琶湖西岸にあるうなぎ・川魚料理の名店 炭火で焼いた関西風蒲焼をのせたお弁当

永年受け継がれる秘伝のタレでふっくらと香ばしく焼き上げたうなぎの蒲焼と出汁巻きをのせた弁当を実演販売。 ※東海地区初出店 ※実演

うなぎだし巻弁当（1折） 2,916円

■京都府京都市＜京都清水monna＞

作り立てのようなもちもち食感 国産わらび粉と和三盆で作るわらび餅

お店で提供する出来立ての美味しさを遠方にも届けたいという店主の想いから誕生。一口目はそのままで、次にきな粉、黒蜜と三段階の味の違いを楽しめる。 ※初出店

本わらび餅（１パック） 864円

■静岡県藤枝市＜檸檬とラクダ＞

自家栽培した無農薬レモンと隠し味に麹を使った自然派焼菓子

地元食材や植物由来にこだわる発酵菓子のお店。会場には焼き菓子・ケーキが約20種並ぶ。 ※初出店

１.檸檬クッキー（1袋/2枚入） 519円 ※各日50袋限り ２.檸檬ケーキ（1個） 594円

■神奈川県平塚市＜川くに＞

水揚げ後すぐの急速冷凍で鮮度抜群 ご飯のお供にぴったりなしらす

獲れたてを特製ダレに漬け込み冷凍した漬けしらすは、自然解凍することで生しらすのような食感が味わえる。 ※東海地区初出店

１.川くに 湘南漬けしらす（1個） 1,188円 ２.湘南の釜揚げしらす（1パック） 1,404円

■京都府左京区＜一乗寺中谷＞

自慢の白餡に豆乳ムースを重ねた京抹茶ティラミス

丹波産の小豆、黒豆、うぐいす豆をトッピング。 ※本展初出店

絹ごし緑茶てぃらみす（1個） 2,101円 ※各日60個限り

■京都府左京区＜下鴨茶寮＞

創業170年の老舗料理長監修 銀だら西京焼きが主役の弁当

郷土食の西京味噌に漬けた銀だら。 ※本展初出店

料亭の西京焼き弁当 銀だら 1,566円 ※各日40点限り

■愛知県犬山市＜菓子屋shirushi＞

工房から焼きたてをお届け お店1番人気のレモンケーキ

農家直送の瀬戸内レモンを手搾りし、生地とアイシングにたっぷり使用。 ※本展初出店

朝焼きレモンケーキ（1個） 421円

会場だからこそ楽しめる出来立てグルメやサイト限定品

■京都府京都市＜ともみジェラーto＞

京銘菓「蕎麦ほうる」×宇治抹茶のティラミスジェラート

抹茶シロップに浸した蕎麦ほうる入り。 ※高島屋限定 ※実演

河道屋の蕎麦ほうると宇治抹茶のティラミスgelato（1杯） 880円

■長野県上伊那郡＜信州 里の菓工房＞

名産「信州伊那栗」使用モンブラン生どら焼き

本わらび餅と渋皮栗をサンド。 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

モンブランわらび餅 どら焼き（1個） 540円 ※各日150点限り

■山梨県山梨市＜桃農家カフェ ラ・ペスカ＞

自社農園で収穫した新鮮な桃を皮ごとサンド

※実演

桃のサンドウィッチ（1個） 1,151円 ※各日60個限り

■岐阜県飛騨市＜飛騨の牛乳屋 牧成舎＞

卵や生クリーム不使用ジャージーミルク100％ソフト

※実演

自社牧場のジャージミルク100%で作るソフトクリーム（1個） 550円

■奈良県桜井市＜三輪そうめん池利＞

「いいもの探訪」サイト限定ドクターイエローコラボ素麺

そうめんドクターイエロー（1箱／三輪素麺50g×9束） 1,900円

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。