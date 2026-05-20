【Ahrefs エイチレフス】ChatGPT 公式アプリに Ahrefs MCP をリリース、SEO・LLMO 分析を対話型で利用可能に

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス、本社：シンガポール）は、同社の MCP（Model Context Protocol）コネクターが OpenAI の ChatGPT 公式アプリディレクトリに正式掲載されたことを発表いたします。

ChatGPT の公式アプリに Ahrefs を正式リリース。より多くのユーザーが Ahrefs のビッグデータを活用したマーケティング分析を実現。

これにより、ChatGPT ユーザーは MCP サーバーの手動登録や設定ファイルの編集を行うことなく、Ahrefs（エイチレフス）の SEO・LLMO データに数クリックで直接アクセスできるようになりました。

Ahrefs MCP は既に Anthropic 社の Claude 公式ディレクトリで提供されており、今回の ChatGPT 対応により、主要な AI チャットサービス 2 つでの公式連携が実現しました。

Ahrefs MCP の詳細はこちら :https://ahrefs.com/ja/mcp/▪️Ahrefs MCP とは：AI チャットから SEO・LLMO データへシームレスにアクセス

Ahrefs MCP は、MCP（Model Context Protocol）を介して AI チャットと Ahrefs のデータベースを接続するコネクターです。ユーザーは ChatGPT の会話画面上で「競合サイトの被リンク状況を分析して」「このキーワードの検索ボリュームと難易度を調べて」「AI 検索で自社ブランドがどのように扱われているか確認して」といった自然言語の指示を出すだけで、Ahrefs の持つ SEO・LLMO・マーケティングデータにアクセスし、分析結果を得ることができます。

従来、Ahrefs のデータを AI チャットで活用するには MCP サーバーの手動登録や設定ファイルの編集が必要でした。今回の ChatGPT 公式ディレクトリへの掲載により、専門的な技術知識がなくても数クリックで接続が完了します。

️▪️ChatGPT 公式ディレクトリ掲載の主な特徴- セットアップ不要の簡単接続：ChatGPT のアプリディレクトリから Ahrefs MCP を選択するだけで接続が完了。MCP サーバーの手動登録や JSON 設定ファイルの編集は不要です。- 自然言語による SEO・LLMO データ分析：キーワードリサーチ、競合分析、被リンク調査、オーガニックトラフィック分析、AI 検索におけるブランド可視性の確認など、Ahrefs の主要機能を会話形式で利用できます。- 主要 AI チャットサービス 2 つに対応：Claude 公式ディレクトリに続く ChatGPT 公式対応により、ユーザーは好みの AI チャット環境で Ahrefs データを活用できます。️▪️具体的な活用シーン- SEO・LLMO 担当者：「自社サイトのキーワード順位変動と AI 検索での露出状況を確認して、改善が必要なページを教えて」と ChatGPT に指示するだけで、データに基づいた優先度付きの改善提案を取得- マーケティング責任者：競合他社のオーガニックトラフィック推移や AI 検索上のブランド言及、コンテンツ戦略を自然言語で分析し、チャネル戦略の意思決定を迅速化- コンテンツマーケター：「検索ボリュームが高くキーワード難易度が低いトピック」や「AI 検索で引用されやすいテーマ」を会話形式で発見し、コンテンツ企画の精度を向上- PR・広報担当者：自社や競合のオンラインプレゼンス、AI チャット上でのブランド認知状況を把握し、メディアリレーションズ戦略に活用- 経営者・事業責任者：検索市場、AI 検索、競合状況を対話形式で把握し、ROI を重視した成長戦略の策定に活用️▪️Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田 隆徳 コメント

「AI チャットと SEO・LLMO データの連携は、マーケティング業務の在り方を大きく変える可能性を持っています。これまで Ahrefs のダッシュボードにログインし、複数の機能を切り替えながら行っていた分析作業を、ChatGPT との対話だけで完結できるようになります。特に、SEO や LLMO の専門知識が十分でない方にとっても、自然言語で指示するだけでプロレベルのデータ分析が可能になる点は、大きな価値だと考えています。今後も主要な AI プラットフォームとの連携を拡充し、ユーザーの皆様がデータに基づいた意思決定をより素早く行えるよう取り組んでまいります。」

️サービス提供情報

- 提供開始：2026 年 4 月 18 日より利用可能- 利用方法：ChatGPT アプリディレクトリで「Ahrefs」を検索し接続（Ahrefs の有効なサブスクリプションが必要）- 対応プラン：Ahrefs 有料プラン（ライト、スタンダード、アドバンスド、エンタープライズ）- 対応 AI チャット：ChatGPT（新規）、Claude（既存）

■ 会社概要【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、独自開発の大規模ウェブクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いマーケティングデータを収集・解析しています。SEO 分析を中核に、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿管理などを網羅したオールインワン・マーケティングツール「 Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供。さらに昨今は、 Ahrefs の膨大なデータと熟練の SEO スキルを統合し、 SEO の常識を塗り替える対話型 AI エージェント「 Agent A（エージェントエー）」も提供しています。世界 180 カ国を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づく効果的なマーケティング施策の立案と実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地：7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者：Dmitry Gerasimenko

Ahrefs 公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Ahrefs MCP 詳細：https://ahrefs.com/ja/mcp/