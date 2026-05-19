水なのに桁違いの洗浄力!

株式会社ピコナノテック

株式会社ピコナノテック（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：森山眞行）は、特許技術による「ピコナノバブル化」と「強アルカリ電解水」を掛け合わせ、汚れへの浸透分散力・油脂分解力・剥離洗浄力を極限まで高めた洗浄水『ピコナノクリーン』を、2026年5月20日より応援購入サービス「Makuake」にて先行発売いたします。

■ ピコナノバブル：ウルトラファインバブルの約100分の1

「ピコナノバブル」は、目に見えないほど極小なピコ～ナノサイズの泡（実際にはバブルより極小の気泡核と呼ばれる状態を指します）で、そのサイズはなんと「ウルトラファインバブル」の約100分の1です！

■ 着眼点：洗浄力の鍵は「pH」だけではない

日常生活の汚れの8～9割は酸性で、主な要因は調理による油汚れや人の皮脂と言われています。つまり、人の肌が触れる場所や口に入れるものの周辺で起こっています。一方、汚れを落とす作用は、油脂分解だけでなく、いかに汚れの隙間・奥まで届くのかという点も大切だということがわかりました。

そこで、人のからだにとって安心・安全でありながらも、汚れを落とす力を最大限高めた商品開発のチャレンジを始めました。

何度も試作と試用を重ね、製造方法の変更も行った結果、特許技術を活用したピコナノバブルによる浸透分散力・剥離洗浄力と、強アルカリによる油脂分解力を融合した「ピコナノクリーン」が誕生いたしました。

■ 『ピコナノクリーン』の3つの特徴

１. ピコナノバブルが効果を底上げ

独自の特許技術で強アルカリ電解水をピコナノバブル化。1ccあたり90億個以上の極微細気泡核が、通常の水では入り込めない隙間まで洗浄成分を運び、浸透力を格段に高めることに成功しました。

２. 人も環境も汚さない

界面活性剤・香料・着色料などを一切使用していません。使用後は水に戻るため、コンロや電子レンジ、冷蔵庫はもちろん、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

３. 無色・無臭・消臭

丁寧にろ過した水に微量のカリウムのみを使用した電解水をピコナノバブル化しただけですので、無色・無臭です。別の香りでごまかさないため、不快な混合臭になることを防ぎます。また、pH12.5前後のため、ニオイの元となる汚れを洗い流すので、根本からの消臭効果を発揮します。

■ 開発の背景：肌が敏感な娘を想う、父親の愛から誕生

『ピコナノクリーン』はもともと、肌が敏感な娘を想い「市販の洗剤は使わせたくない」という開発者である父親の強い愛から生まれた、水なのに桁違いの洗浄力をもつお掃除スプレーです。

「洗浄力は、pHだけでは終わらない。アルカリの力だけでなく、汚れへの浸透力にも着目した洗浄水」として、身体も地球も守りたいという想いが詰まっています。

■ 製品のこだわり：製造工程と品質

『ピコナノクリーン』は、「水処理」から始まり、「電気分解による強アルカリ電解水の生成」、そして「ピコナノ化」という精密な工程を経て製造されます。使用する水や製造条件によって気泡の状態や安定性は変わるため、同じように見える透明な水でも、その「浸透しやすさ」には徹底した技術の差が詰まっています。

■ クラウドファンディング概要：Makuake（マクアケ）

・プロジェクト期間：2026年5月日20日～7月31日

・プロジェクトページURL：https://www.makuake.com/project/pnc/

・応援購入価格：消費税・送料含む

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■ 株式会社ピコナノテックについて

地球の約７割は海、人のからだの約７割は水分と言われており、地球にとっても人にとっても、水は非常に大切な存在です。

ピコナノテックは、「人と地球が健やかであり続けるために」という経営理念のもと、「ピコナノ技術を駆使して身体も地球も清浄化できるよう貢献する」というミッションを掲げ、商品開発に取り組んでおります。

その第一弾の商品が、今回誕生した「ピコナノクリーン」となります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ピコナノテック

代表取締役社長：森山眞行

E-mail：info@piconano.co.jp

URL（Makuake）：https://www.makuake.com/project/pnc/