「EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店」が2026年5月22日(金)、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館3階にオープン！

株式会社近鉄百貨店

株式会社近鉄百貨店は2026年5月22日（金）、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館３階に、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）のオフィシャルストア「EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店」をオープンします。

本ストアでは、GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の商品をはじめとする公式ライセンス商品の販売を行います。また、GREEN×EXPO 2027に関する様々な情報を発信することで、お客様が開催を待ち遠しく感じていただけるような魅力ある売場づくりを目指します。

「EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店」のオープンを機に、関西における機運醸成と開催に向けたさらなる盛り上げに貢献してまいります。

店舗イメージ

◇店舗概要

店 名： EXPO 2027 オフィシャルストア あべのハルカス店

場 所： あべのハルカス近鉄本店 ウイング館３階

（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

オープン日： 2026年5月22日（金）

営業時間： 10：00 ～ 20：00

定 休 日： あべのハルカス近鉄本店に準ずる

(C)Expo 2027