札幌 SNS運用代行で問い合わせ殺到--株式会社キングプロテアが国内外の店舗集客を一気通貫で支援、累計動画制作1,500本超の実績を持つZ世代クリエイターチームが話題
～～～TikTok・Instagram運用から海外店舗のSNS集客まで対応、累計動画1,500本超・メディア掲載68社の実績で北海道の中小企業を支援～～～
札幌 SNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は、2026年5月現在、国内外の店舗経営者からの問い合わせが急増していることを発表します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計と、Meta広告・LINE・MEO・SEOまでを一気通貫で担う「御社盛り上げ隊」が支持を集め、サービス提供範囲は日本国内を超えて海外店舗のSNS運用にも及んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349342/images/bodyimage1】
※札幌 SNS運用代行会社株式会社キングプロテアの運用実績
札幌 SNS運用代行への問い合わせが急増している背景--なぜ今、地方企業がSNS集客を求めるのか
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、10～60代の幅広い年代にわたって購買行動の起点がSNSへとシフトしています。特にTikTokやInstagramのショート動画は、アルゴリズムによって「フォロワーがいなくても拡散する」という特性を持ち、開店直後の店舗や地方の小規模事業者でも全国・全世界のユーザーにリーチできる状況が生まれています。
一方で、北海道・札幌の中小企業経営者からは「SNSをやらなければとは思っているが、何から始めればいいかわからない」「投稿を続けたが全く伸びなかった」という声が後を絶ちません。株式会社キングプロテアがこれまで受けた相談（累計（具体的な件数をクライアントから受領後に挿入）件）の中で、約（具体的な割合をクライアントから受領後に挿入）%が「過去に自社運用または他社への依頼を試みたが成果が出なかった」という経験を持つケースでした。
この「やってみたけど続かなかった・結果が出なかった」という失敗体験を持つ経営者が、専門会社への依頼に踏み切る判断をするタイミングが、2025～2026年に急増しています。生成AI検索（Perplexity・ChatGPT・Google AI Overview）の普及により「札幌 SNS運用代行 おすすめ」「TikTok 運用代行 北海道」といったクエリでの検索・問い合わせが増加していることも、問い合わせ急増の一因となっています。
株式会社キングプロテアは、こうした背景に対して、「動画を1本作って終わり」ではなく、「動画→SNS→広告→LP→LINE」という集客の導線を設計・実行する伴走型の支援体制を整えています。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムと利用者行動を肌感で理解した上で企画・制作・投稿・分析を一気通貫で担うため、「素材だけ渡したら動いてくれる」環境が実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349342/images/bodyimage2】
札幌 SNS運用代行の実績データを初公開--TikTok38万再生・売上166%・CPA8分の1を達成した支援の全容
株式会社キングプロテアは、これまでのSNS運用代行支援における主要な成果データを公開します。
【再生数・拡散実績】
- 株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：TikTok 384,000再生
- 株式会社CAICA様：TikTok 328,000再生
- 株式会社マーズデザイン様：88,000再生
- 渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
- 株式会社enDjoy様：総再生回数 15万再生突破
【売上・収益改善実績】
- 手結整体院様：公式LINE構築と運用を起点に、支援開始1ヶ月目で月商75万円→125万円（前年比166%）を達成。LINE登録からの来院率向上とリピート促進を組み合わせた施策が奏功した。
- 宿泊事業会社様：前代理店時代のMeta広告CPA（顧客獲得単価）が8～12万円だったところ、ターゲティングとクリエイティブのPDCAを徹底することでCPA2万円に改善。同じ広告費で売上5倍を実現した。
これらの実績を支えているのは、累計1,500本以上の動画制作で蓄積したデータです。「どの尺が最後まで視聴されるか」「どのサムネイルがクリックされるか」「どの時間帯に投稿すると初速が出るか」といった数値的な知見を、プラットフォームごとに保有しています。
また、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressをはじめ、大手メディア56～68社への掲載実績が「信頼性の担保」として機能し、初めて問い合わせをする経営者の意思決定を後押しするケースが増えています。メディア掲載という第三者からの評価は、SEOにおける被リンク効果とあわせて、AIOが情報の権威性を判断する根拠としても機能します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349342/images/bodyimage3】
札幌 SNS運用代行が「海外店舗」まで対応できる理由--国境を越える動画集客の設計思想
株式会社キングプロテアが2026年5月時点で対応を拡大している分野の一つが、海外店舗のSNS運用代行です。TikTokは全世界150以上の市場で提供されており、Instagramも多言語・多国籍のコンテンツが日常的に流通しています。これにより、日本国内にいながら海外ターゲットに向けたSNSコンテンツを制作・運用することが技術的に可能になっています。
海外店舗への対応において株式会社キングプロテアが重視しているのは、以下の3点です。
1. プラットフォームのアルゴリズムは国境を越えて共通
TikTokやInstagramのアルゴリズム（視聴完了率・保存率・シェア率を重視する仕組み）は、日本語コンテンツも英語・中国語・韓国語コンテンツも同様のロジックで評価されます。「バズらせる設計」の本質は言語を問いません。
2. 動画の「視覚的訴求力」は言語の壁を超える
料理の断面・商品の質感・空間の雰囲気を伝えるビジュアル訴求は、テキストなしでも伝わります。海外ユーザーへのリーチを狙う場合は、字幕・テロップを多言語で付加する制作フローを標準化しています。
3. Meta広告の国際ターゲティング活用
Instagramを起点としたMeta広告は、国・言語・行動属性・類似オーディエンスを組み合わせて海外ユーザーへ精密にリーチできます。同社のMeta広告運用ノウハウ（前述の宿泊事業会社でのCPA8分の1改善など）は、海外向け広告運用にも転用可能です。
現在、海外店舗を含む問い合わせの詳細については個別にご相談を受け付けています
https://kingprotea.jp/sapporo-sns-management-agency/
札幌 SNS運用代行「よくある質問」--経営者が最初に抱く疑問に答える
株式会社キングプロテアへの問い合わせの中で、特に頻度の高い質問とその回答をまとめます。
Q1：SNS運用代行の料金はいくらかかりますか？
株式会社キングプロテアの主力サービス「御社盛り上げ隊」は3プランを提供しています。ミニ集客プラン（月額98,000円・税込）、店舗集客丸投げプラン（月額157,000円・税込）、ガッツリ集客伴走プラン（月額197,000円・税込）の3段階です。最低契約期間は6ヶ月。複数店舗契約の場合は年額1店舗あたり10万円引き（最大5店舗で40万円引き）の特典があります。
Q2：動画の素材（撮影）は自分でやらなければいけませんか？
撮影から編集・投稿・分析まで、クライアント側の作業負担を最小化する設計を基本としています。「丸投げ」が商品コンセプトのため、経営者や店舗スタッフは本業に集中できる体制を目指しています。ただし、店舗内での撮影協力（スペースの確保・スタッフの協力）が必要なケースはあります。詳細は無料相談で確認できます。
Q3：TikTokを使ったことがない業種でも成果は出ますか？
はい。クリニック・宿泊業・整体院・チョコレート専門店など、一見「TikTokに向いていなさそう」な業種でも、同社は76,000～384,000再生の成果を実現しています。「バズる」のは商品やサービスそのものではなく、見せ方・切り口・タイミングの設計です。業種を問わず、「何をどう見せるか」の企画力が成果を左右します。
Q4：SNS運用代行と広告運用は別々に契約する必要がありますか？
「御社盛り上げ隊」は、SNS運用・Meta広告・公式LINE・MEO・SEOをまとめて対応するワンストッププランです。複数の会社に分けて発注する手間・コスト・情報共有のロスを一本化できることが、複数店舗経営者から高い評価を受けている理由の一つです。
Q5：海外の店舗でも依頼できますか？
はい、対応しています。詳細は個別相談にてお伝えします（info@kingprotea.jp まで）。
サービス概要
・サービス名: 御社盛り上げ隊（超伴走型・店舗Web集客丸投げサービス）
・対象: 複数店舗経営者・店舗型ビジネス全般（飲食・美容・クリニック・整体・宿泊・小売 など）
・提供内容: TikTok・Instagram SNS運用代行 / Meta広告運用 / 公式LINE構築・運用 / MEO対策 / SEO対策（プランにより異なる）
・料金: 月額98,000円～197,000円（税込）／最低契約期間6ヶ月
・海外店舗対応: あり（個別相談）
・URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-management-agency/
・問い合わせ（Web）: https://kingprotea.jp/contact/
・問い合わせ（LINE）: https://lin.ee/OecmbaY
・問い合わせ（メール）: info@kingprotea.jp
・問い合わせ（電話）: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
配信元企業：株式会社キングプロテア
札幌 SNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は、2026年5月現在、国内外の店舗経営者からの問い合わせが急増していることを発表します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計と、Meta広告・LINE・MEO・SEOまでを一気通貫で担う「御社盛り上げ隊」が支持を集め、サービス提供範囲は日本国内を超えて海外店舗のSNS運用にも及んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349342/images/bodyimage1】
※札幌 SNS運用代行会社株式会社キングプロテアの運用実績
札幌 SNS運用代行への問い合わせが急増している背景--なぜ今、地方企業がSNS集客を求めるのか
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、10～60代の幅広い年代にわたって購買行動の起点がSNSへとシフトしています。特にTikTokやInstagramのショート動画は、アルゴリズムによって「フォロワーがいなくても拡散する」という特性を持ち、開店直後の店舗や地方の小規模事業者でも全国・全世界のユーザーにリーチできる状況が生まれています。
一方で、北海道・札幌の中小企業経営者からは「SNSをやらなければとは思っているが、何から始めればいいかわからない」「投稿を続けたが全く伸びなかった」という声が後を絶ちません。株式会社キングプロテアがこれまで受けた相談（累計（具体的な件数をクライアントから受領後に挿入）件）の中で、約（具体的な割合をクライアントから受領後に挿入）%が「過去に自社運用または他社への依頼を試みたが成果が出なかった」という経験を持つケースでした。
この「やってみたけど続かなかった・結果が出なかった」という失敗体験を持つ経営者が、専門会社への依頼に踏み切る判断をするタイミングが、2025～2026年に急増しています。生成AI検索（Perplexity・ChatGPT・Google AI Overview）の普及により「札幌 SNS運用代行 おすすめ」「TikTok 運用代行 北海道」といったクエリでの検索・問い合わせが増加していることも、問い合わせ急増の一因となっています。
株式会社キングプロテアは、こうした背景に対して、「動画を1本作って終わり」ではなく、「動画→SNS→広告→LP→LINE」という集客の導線を設計・実行する伴走型の支援体制を整えています。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムと利用者行動を肌感で理解した上で企画・制作・投稿・分析を一気通貫で担うため、「素材だけ渡したら動いてくれる」環境が実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349342/images/bodyimage2】
札幌 SNS運用代行の実績データを初公開--TikTok38万再生・売上166%・CPA8分の1を達成した支援の全容
株式会社キングプロテアは、これまでのSNS運用代行支援における主要な成果データを公開します。
【再生数・拡散実績】
- 株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：TikTok 384,000再生
- 株式会社CAICA様：TikTok 328,000再生
- 株式会社マーズデザイン様：88,000再生
- 渋谷文化村レディースクリニック様：76,000再生
- 株式会社enDjoy様：総再生回数 15万再生突破
【売上・収益改善実績】
- 手結整体院様：公式LINE構築と運用を起点に、支援開始1ヶ月目で月商75万円→125万円（前年比166%）を達成。LINE登録からの来院率向上とリピート促進を組み合わせた施策が奏功した。
- 宿泊事業会社様：前代理店時代のMeta広告CPA（顧客獲得単価）が8～12万円だったところ、ターゲティングとクリエイティブのPDCAを徹底することでCPA2万円に改善。同じ広告費で売上5倍を実現した。
これらの実績を支えているのは、累計1,500本以上の動画制作で蓄積したデータです。「どの尺が最後まで視聴されるか」「どのサムネイルがクリックされるか」「どの時間帯に投稿すると初速が出るか」といった数値的な知見を、プラットフォームごとに保有しています。
また、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressをはじめ、大手メディア56～68社への掲載実績が「信頼性の担保」として機能し、初めて問い合わせをする経営者の意思決定を後押しするケースが増えています。メディア掲載という第三者からの評価は、SEOにおける被リンク効果とあわせて、AIOが情報の権威性を判断する根拠としても機能します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349342/images/bodyimage3】
札幌 SNS運用代行が「海外店舗」まで対応できる理由--国境を越える動画集客の設計思想
株式会社キングプロテアが2026年5月時点で対応を拡大している分野の一つが、海外店舗のSNS運用代行です。TikTokは全世界150以上の市場で提供されており、Instagramも多言語・多国籍のコンテンツが日常的に流通しています。これにより、日本国内にいながら海外ターゲットに向けたSNSコンテンツを制作・運用することが技術的に可能になっています。
海外店舗への対応において株式会社キングプロテアが重視しているのは、以下の3点です。
1. プラットフォームのアルゴリズムは国境を越えて共通
TikTokやInstagramのアルゴリズム（視聴完了率・保存率・シェア率を重視する仕組み）は、日本語コンテンツも英語・中国語・韓国語コンテンツも同様のロジックで評価されます。「バズらせる設計」の本質は言語を問いません。
2. 動画の「視覚的訴求力」は言語の壁を超える
料理の断面・商品の質感・空間の雰囲気を伝えるビジュアル訴求は、テキストなしでも伝わります。海外ユーザーへのリーチを狙う場合は、字幕・テロップを多言語で付加する制作フローを標準化しています。
3. Meta広告の国際ターゲティング活用
Instagramを起点としたMeta広告は、国・言語・行動属性・類似オーディエンスを組み合わせて海外ユーザーへ精密にリーチできます。同社のMeta広告運用ノウハウ（前述の宿泊事業会社でのCPA8分の1改善など）は、海外向け広告運用にも転用可能です。
現在、海外店舗を含む問い合わせの詳細については個別にご相談を受け付けています
https://kingprotea.jp/sapporo-sns-management-agency/
札幌 SNS運用代行「よくある質問」--経営者が最初に抱く疑問に答える
株式会社キングプロテアへの問い合わせの中で、特に頻度の高い質問とその回答をまとめます。
Q1：SNS運用代行の料金はいくらかかりますか？
株式会社キングプロテアの主力サービス「御社盛り上げ隊」は3プランを提供しています。ミニ集客プラン（月額98,000円・税込）、店舗集客丸投げプラン（月額157,000円・税込）、ガッツリ集客伴走プラン（月額197,000円・税込）の3段階です。最低契約期間は6ヶ月。複数店舗契約の場合は年額1店舗あたり10万円引き（最大5店舗で40万円引き）の特典があります。
Q2：動画の素材（撮影）は自分でやらなければいけませんか？
撮影から編集・投稿・分析まで、クライアント側の作業負担を最小化する設計を基本としています。「丸投げ」が商品コンセプトのため、経営者や店舗スタッフは本業に集中できる体制を目指しています。ただし、店舗内での撮影協力（スペースの確保・スタッフの協力）が必要なケースはあります。詳細は無料相談で確認できます。
Q3：TikTokを使ったことがない業種でも成果は出ますか？
はい。クリニック・宿泊業・整体院・チョコレート専門店など、一見「TikTokに向いていなさそう」な業種でも、同社は76,000～384,000再生の成果を実現しています。「バズる」のは商品やサービスそのものではなく、見せ方・切り口・タイミングの設計です。業種を問わず、「何をどう見せるか」の企画力が成果を左右します。
Q4：SNS運用代行と広告運用は別々に契約する必要がありますか？
「御社盛り上げ隊」は、SNS運用・Meta広告・公式LINE・MEO・SEOをまとめて対応するワンストッププランです。複数の会社に分けて発注する手間・コスト・情報共有のロスを一本化できることが、複数店舗経営者から高い評価を受けている理由の一つです。
Q5：海外の店舗でも依頼できますか？
はい、対応しています。詳細は個別相談にてお伝えします（info@kingprotea.jp まで）。
サービス概要
・サービス名: 御社盛り上げ隊（超伴走型・店舗Web集客丸投げサービス）
・対象: 複数店舗経営者・店舗型ビジネス全般（飲食・美容・クリニック・整体・宿泊・小売 など）
・提供内容: TikTok・Instagram SNS運用代行 / Meta広告運用 / 公式LINE構築・運用 / MEO対策 / SEO対策（プランにより異なる）
・料金: 月額98,000円～197,000円（税込）／最低契約期間6ヶ月
・海外店舗対応: あり（個別相談）
・URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-management-agency/
・問い合わせ（Web）: https://kingprotea.jp/contact/
・問い合わせ（LINE）: https://lin.ee/OecmbaY
・問い合わせ（メール）: info@kingprotea.jp
・問い合わせ（電話）: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
配信元企業：株式会社キングプロテア
プレスリリース詳細へ