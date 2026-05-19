札幌 SNS運用代行のキングプロテアが自社メディアを始動--札幌の飲食店を全国・全世界へ発信し地方創生に貢献
～～～TikTok・Instagramショート動画を武器に、累計動画制作1,500本超のクリエイターチームが「食の街・札幌」を世界に届ける～～～
札幌SNS運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月、飲食店を中心に札幌の魅力を全国・全世界へ発信する自社メディアの立ち上げと動画撮影を正式に開始しました。累計1,500本超の動画制作実績と大手メディア56～68社への掲載実績を持つZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramを主軸としたショート動画で「食の街・札幌」を世界に届け、地方創生に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349344/images/bodyimage1】
札幌 SNS運用代行の現場が見た「地方飲食店の発信格差」--なぜ今、自社メディアなのか
札幌には全国的にも高い評価を受ける飲食店が数多く存在します。にもかかわらず、その魅力がSNSや動画を通じて適切に発信されているケースは、まだほんの一部にすぎません。総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、従業員20人未満の小規模事業者のうちSNSを「積極的に活用している」と回答した割合は31.4%にとどまっており、飲食業においてもSNS活用の格差は顕著です。
株式会社キングプロテアがこれまでの札幌SNS運用代行業務の中で最も多く耳にしてきた声のひとつが、「インスタやTikTokをやったほうがいいのはわかるけど、何から始めればいいかわからない」というものです。実際、お店の魅力そのものは圧倒的なのに、SNS上での発信力が弱いために集客に悩む飲食店オーナーのケースを、同社は複数経験してきました。
こうした現状に対し、同社が選んだ答えが「自社メディアとして自ら発信する」というアクションです。代理店として他社の発信を支援するだけでなく、自社が一次メディアとなって札幌の飲食店の魅力を動画コンテンツとして世界へ届けることで、地方の情報発信格差を埋めることを目指します。
TikTokとInstagramのアルゴリズムが「地域性の高いコンテンツ」を国内外のユーザーに届ける力は、この数年で飛躍的に向上しています。海外の食ファンがTikTokで「Sapporo ramen」「Hokkaido food」といったキーワードを検索する件数は年々増加しており、動画を起点とした越境インバウンドの可能性は確実に拡大しています。同社はこのタイミングを捉え、「食の街・札幌」の発信拠点として自社メディアを立ち上げることを決断しました。
札幌 SNS運用代行チームが実行する自社メディアの全容--制作体制・配信設計・ターゲット戦略
今回立ち上げる自社メディアは、TikTokとInstagramを主軸としたショート動画メディアです。株式会社キングプロテアのZ世代クリエイターチームが企画・撮影・編集・投稿・分析までを一貫して担い、飲食店の「食べる瞬間の感動」「料理人の技と情熱」「店内の雰囲気と空気感」を短尺動画に凝縮して発信します。
制作体制の核となるのは、累計動画制作本数1,500本超という実績を積み上げてきた同社のクリエイターチームです。TikTokネイティブのZ世代メンバーが「バズる尺・バズるカット割り・バズるBGM選定」を肌感覚で理解しており、単なる記録動画ではなく「見た人が食べに行きたくなる」コンテンツを設計します。
配信設計においては、各プラットフォームのアルゴリズムに最適化した投稿タイミング・ハッシュタグ設計・字幕設計を組み合わせます。TikTokでは「#札幌グルメ」「#北海道グルメ」「#Sapporo Food」など日本語・英語両方のハッシュタグを活用し、国内外のユーザー双方へのリーチを同時に狙います。Instagramではリール・フィード・ストーリーズの3形式を組み合わせ、アカウントのフォロワー増加と店舗認知の双方を設計します。
札幌SNS運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月、飲食店を中心に札幌の魅力を全国・全世界へ発信する自社メディアの立ち上げと動画撮影を正式に開始しました。累計1,500本超の動画制作実績と大手メディア56～68社への掲載実績を持つZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramを主軸としたショート動画で「食の街・札幌」を世界に届け、地方創生に貢献します。
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札幌 SNS運用代行の現場が見た「地方飲食店の発信格差」--なぜ今、自社メディアなのか
札幌には全国的にも高い評価を受ける飲食店が数多く存在します。にもかかわらず、その魅力がSNSや動画を通じて適切に発信されているケースは、まだほんの一部にすぎません。総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、従業員20人未満の小規模事業者のうちSNSを「積極的に活用している」と回答した割合は31.4%にとどまっており、飲食業においてもSNS活用の格差は顕著です。
株式会社キングプロテアがこれまでの札幌SNS運用代行業務の中で最も多く耳にしてきた声のひとつが、「インスタやTikTokをやったほうがいいのはわかるけど、何から始めればいいかわからない」というものです。実際、お店の魅力そのものは圧倒的なのに、SNS上での発信力が弱いために集客に悩む飲食店オーナーのケースを、同社は複数経験してきました。
こうした現状に対し、同社が選んだ答えが「自社メディアとして自ら発信する」というアクションです。代理店として他社の発信を支援するだけでなく、自社が一次メディアとなって札幌の飲食店の魅力を動画コンテンツとして世界へ届けることで、地方の情報発信格差を埋めることを目指します。
TikTokとInstagramのアルゴリズムが「地域性の高いコンテンツ」を国内外のユーザーに届ける力は、この数年で飛躍的に向上しています。海外の食ファンがTikTokで「Sapporo ramen」「Hokkaido food」といったキーワードを検索する件数は年々増加しており、動画を起点とした越境インバウンドの可能性は確実に拡大しています。同社はこのタイミングを捉え、「食の街・札幌」の発信拠点として自社メディアを立ち上げることを決断しました。
札幌 SNS運用代行チームが実行する自社メディアの全容--制作体制・配信設計・ターゲット戦略
今回立ち上げる自社メディアは、TikTokとInstagramを主軸としたショート動画メディアです。株式会社キングプロテアのZ世代クリエイターチームが企画・撮影・編集・投稿・分析までを一貫して担い、飲食店の「食べる瞬間の感動」「料理人の技と情熱」「店内の雰囲気と空気感」を短尺動画に凝縮して発信します。
制作体制の核となるのは、累計動画制作本数1,500本超という実績を積み上げてきた同社のクリエイターチームです。TikTokネイティブのZ世代メンバーが「バズる尺・バズるカット割り・バズるBGM選定」を肌感覚で理解しており、単なる記録動画ではなく「見た人が食べに行きたくなる」コンテンツを設計します。
配信設計においては、各プラットフォームのアルゴリズムに最適化した投稿タイミング・ハッシュタグ設計・字幕設計を組み合わせます。TikTokでは「#札幌グルメ」「#北海道グルメ」「#Sapporo Food」など日本語・英語両方のハッシュタグを活用し、国内外のユーザー双方へのリーチを同時に狙います。Instagramではリール・フィード・ストーリーズの3形式を組み合わせ、アカウントのフォロワー増加と店舗認知の双方を設計します。