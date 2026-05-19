当社連結子会社運営の「神戸ストークス」が りそなグループB.LEAGUE B2 2025-26シーズン 年間優勝を達成！

株式会社スマートバリュー（本社：大阪府大阪市、取締役兼代表執行役社長：渋谷 順、以下：スマートバリュー）の連結子会社である株式会社ストークス（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長：渋谷 順）が運営するプロバスケットボールクラブ「神戸ストークス」は、2026年5月16日17日に開催された「りそなグループ B.LEAGUE B2 2025-26シーズン」のプレイオフ決勝戦において2連勝をおさめ、B2年間優勝を達成いたしましたので、お知らせいたします。





スマートバリューグループでは、「スマート＆テクノロジーで歴史に残る社会システムを創る！」というミッションのもと、デジタルとフィジカルの融合および、熱狂と共感とシビックプライドの醸成によって、新しいまちづくりの体現に注力しています。

そのフィジカル領域を牽引する神戸ストークスは、まちの社会的資源ともいえる存在であり、多くのファン、市民、行政など地域と互いに影響を与え合う中で、今回の年間優勝を実現できたものと感じております。

今シーズンは競技面での結果に留まらず、クラブ史上最高となるチケット売上およびグッズ物販売上、スポンサー売上を記録いたしました。さらに、熱狂的なファンコミュニティである「ファンダム（※）」を生み出すなど、事業面およびファンとのエンゲージメントにおいても飛躍的な成長を遂げたシーズンとなりました。

スマートバリューグループでは、このファンダムを通じて培った地域・ファンとの強固な繋がりを原動力に、アリーナを核としたデジタルとフィジカルの融合による「スマートシティモデル」の確立を目指し、すでに地域社会への実装を進めております。

今回の優勝を弾みに、今後はこのスマートシティモデルによる地域経済の活性化への貢献をさらに加速させ、また全国への展開によって次なる収益化への展開を推進してまいります。

※ファンダム（Fandom）： 「Fan（ファン）」と「-dom（領地、状態などを表す接尾辞）」を組み合わせた言葉で、熱心なファンたちが形成するコミュニティやその独自の文化のこと。





■代表取締役社長 渋谷 順 コメント

この度、 「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」で優勝することができました。

今シーズンを通して、ファン・ブースターの皆さまには本当にたくさんのご声援をいただき、心より感謝申し上げます。

シーズンの初めから今日に至るまで、皆さまの応援、そして熱量が日々大きくなっていくのを感じていました。その声援が、私たちの大きな力になりましたし、皆さまのお力があったからこそ、今回の優勝につながったと思っています。

本当にありがとうございました。

来シーズンからはB.PREMIERが始まり、さらに厳しい戦いが待っていると思います。それでも、今回の優勝を自信に変え、この勢いのまま、さらに成長しながら戦っていきたいと思っています。

引き続き、神戸ストークスへの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■ヘッドコーチ 川辺 泰三 コメント

皆さん、一年間ありがとうございました。

一緒に戦っていただき、皆さんと最高の景色を見ることができました。

勝ち続けているように見えたかもしれませんが、シーズンを通して本当にいろいろなことがありました。予想外のことも多く、決して平坦な道ではなかったと思います。

それでも、皆さんの応援があったからこそ、何度も立ち上がり、歯を食いしばって戦い続けることができました。本当に、皆さんと掴み取った最高の景色だと思っています。

一年間、本当にありがとうございました。

■キャプテン #4 寺園 脩斗 選手 コメント

この優勝を目標に、チーム全員で一年間やってきたので、結果として優勝できたことは本当に嬉しく思います。ヘッドコーチ、フロントスタッフ、チームスタッフ、そして選手も含めて、全員がこの優勝を目指して頑張ってきました。みんなで積み上げてきたものが、こうして結果として出たことは良かったと思います。

ただ、来シーズンからはB.PREMIERが始まりますし、今のままではトップレベルで戦い続けるのは簡単ではないと思っています。また一から積み上げて、チームとしてもっと成長していきたいです。

■キャプテン #5 アイザック・バッツ 選手 コメント

Hello fans! Thank you for your support this season!

We had a great battle and became the champions. I hope we made the city of Kobe proud!

ファンの皆さん、今シーズンたくさんの応援ありがとうございました！

素晴らしい戦いを経て、チャンピオンになることができました。

神戸の街に誇りを届けられていたら嬉しいです！

■神戸ストークス 2025-26シーズン戦績

・りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B2年間優勝

・レギュラーシーズン戦績：55勝5敗（勝率.917）

・西地区優勝

■個人表彰

りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26 MVP

#23 ヨーリ・チャイルズ 選手

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