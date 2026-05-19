【千葉県市原市】令和9年4月採用　職員採用試験の受験申し込みを開始しました

市原市役所

市原市職員採用試験（6月試験）の受験申し込みを開始しました。

年齢要件及び学歴要件等のほか、民間企業等での職務経験、公務員経験に応じて試験区分を選択することができます。ご応募をお待ちしています！

第1次試験日

6月21日(日)

試験職種・採用予定人数

一般行政職I及び資格免許職I

上級事務職（A）、上級事務職（B）（30数人程度）

上級土木職、中級土木職、初級土木職（10人程度）

上級建築職、中級建築職、初級建築職（数人）

上級電気職、中級電気職、初級電気職（数人）

上級機械職、中級機械職（数人）

保育教諭職（数人）

保健師職（数人）

司書職（数人）

※高校在学中の方の応募はできません。

一般行政職II及び資格免許職II（民間企業等職務経験者）

上級事務職（数人）

上級土木職（数人）

上級建築職（数人）

上級電気職（数人）

上級機械職（数人）

保健師職（数人）

司書職（数人）

一般行政職III及び資格免許職III（公務員経験者）

上級事務職（数人）

上級土木職（数人）

上級建築職（数人）

上級電気職（数人）

上級機械職（数人）

保健師職（数人）

消防吏員

大学卒消防職（数人）

高校卒消防職（数人）

※高校在学中の方は応募できません。

障がい者を対象とした選考考査

上級事務職（障がい者）、初級事務職（障がい者）（数人）



※（ ）内はすべて採用予定人数。同一の職種は合算数となります。

申込期間

公務員経験者以外

6月5日(金)17時まで

公務員経験者

7月3日(金)17時まで

受験案内・申し込み方法

受験案内や申込方法等詳細は市原市ウェブサイトをご覧ください。

市原市職員採用試験の詳細はこちら :https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=69f00961da1ff12f00d03b91

【5/27(水)オンライン職員採用説明会開催】

市原市の概要・職員採用試験についてご説明するほか、先輩職員が日々の業務内容などをご紹介します。

日時：5月27日(水)14時～15時45分

参加方法：ZoomまたはMicrosoft Teams

お申し込み方法等詳細は市ウェブサイトをご覧ください。

オンライン職員採用説明会の詳細はこちら :https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6a0671121accf82186c8a44a