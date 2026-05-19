大和電器、埼玉県の「キャリア教育サポート企業」に認定

大和電器株式会社

配線器具および半導体製造装置向けハーネスの製造を手掛ける大和電器株式会社（本社：東京都品川区、代表：齋藤俊彦、以下「当社」）は、このたび埼玉県より「キャリア教育サポート企業」として認定されました。同社秩父工場では、AI技術の普及拡大に伴い需要が高まる半導体製造装置向けハーネスの製造を行っており、地域に根ざした最先端ものづくり拠点として、次世代人材の育成と新卒採用強化を進めています。今回の認定を契機として、地域の学校との連携をさらに強化し、ものづくりの魅力や働く意義を伝えるキャリア教育活動を推進してまいります。

キャリア教育サポート企業登録証

【キャリア教育サポート企業について】

埼玉県の「キャリア教育サポート企業認定制度」は、児童・生徒に対するキャリア教育や職業体験活動に積極的に取り組む企業を認定する制度です。同制度は、地域社会と企業、学校が連携しながら、次世代を担う若者に働くことの意義や社会とのつながりを伝え、将来の職業観・勤労観を育成することを目的としています。

認定企業は、工場見学、職場体験、インターンシップ、出前授業、地域連携活動などを通じて、地域の学生に実践的な学びの機会を提供します。

【秩父工場の役割】

秩父工場は、半導体製造装置向けハーネス製造の主要拠点として、高品質なものづくりを支えています。同工場で製造されるハーネスは、半導体製造装置内部において電源供給や信号伝達を担う重要部品であり、装置の安定稼働や高精度制御を支える役割を果たしています。近年は、AI技術の急速な普及に伴い、データセンター、生成AI、先端半導体分野への投資が世界的に拡大しており、半導体製造装置市場も成長を続けています。こうした市場環境の中で、秩父工場におけるハーネス需要も拡大しており、生産体制の強化と人材育成が重要な経営課題となっています。秩父工場では、多品種・高品質・短納期に対応する生産体制を構築するとともに、熟練技術者による技能継承や若手社員教育にも力を入れています。また、製造現場では単なる組立作業だけではなく、品質管理、工程改善、生産効率向上など、現場主体で改善活動を行っており、社員一人ひとりがものづくりを支える重要な役割を担っています。

秩父工場ハーネス製品

【代表者のコメント】

大和電器株式会社 代表取締役社長 齋藤俊彦

「このたび当社は、埼玉県より「キャリア教育サポート企業」の認定をいただきました。当社では、秩父工場を重要な生産拠点として位置づけ、長年にわたり地域とともにものづくりを続けてまいりました。現在、製造業を取り巻く環境は大きく変化していますが、どれだけ時代が変わっても、社会を支えるのは「人の力」であると考えています。だからこそ当社は、若い世代にものづくりの魅力を伝え、安心して成長できる職場環境づくりに力を入れています。秩父工場では、ハーネス、虫ケア製品等の製造を通じて、人々の安全な暮らしを支える仕事に携わることができます。今回の認定を機に、地域の学校との連携をさらに深め、新卒採用を積極的に進めることで、地域社会とともに未来を担う人材育成に貢献してまいります。」

【工場長のコメント】

大和電器株式会社 取締役 秩父工場長 牧原孝典

「秩父工場では、主に半導体製造装置向けのハーネス製造を行っています。現在、AI技術の急速な普及により、世界的に半導体需要が大きく拡大しています。当工場で製造している製品も、最先端の半導体製造を支える重要な部品として、多くのお客様にご採用いただいています。一見すると、秩父の工場とAIは遠い存在に感じられるかもしれません。しかし実際には、私たちのものづくりが、AI社会を支える半導体産業の一端を担っています。私は、こうした最先端分野に地域の若い世代が関わることのできる環境を、秩父の地で育てていきたいと考えています。ものづくりの現場では、技術だけでなく、仲間と協力する力、挑戦する姿勢、最後までやり抜く責任感が求められます。秩父工場では、若手社員が現場で学びながら成長し、自分の仕事に誇りを持てる環境づくりを大切にしています。今回の「キャリア教育サポート企業」認定を契機として、地域の学生の皆さまに、ものづくりの魅力や、世界につながる仕事のやりがいを伝えていきたいと考えています。これからも秩父工場は、地域に根ざしながら、次世代の人材育成と最先端ものづくりの両立に挑戦してまいります。」

【会社概要】

社名：大和電器株式会社 秩父工場

工場所在地：埼玉県秩父郡小鹿野町下鹿野883

代表取締役：齋藤 俊彦

事業内容： ハーネス、虫ケア製品等の製造

HP：https://www.yamatodenki.com/

【問い合わせ先】

担当：上杉（うえすぎ）

電話番号：03-3710-4162