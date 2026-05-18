伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術を搭載したロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic」を発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）は、Beijing Roborock Technology Co.,Ltd（本社：中国北京、社長：全 剛）の次世代フラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic（ロボロック サロス ニーゼロ ソニック）」（以下、Saros 20 Sonic）を、2026年5月18日（月）に全国のヤマダデンキ※およびヤマダウェブコム（ECサイト）で発売します。

※ 一部取り扱いのない店舗がございます。ご注文により、お取り寄せにて対応いたします。

本製品は、毎分4,000回※1の高速振動と高い加圧力で床をこすり洗いする高速振動モップを搭載。モップが物理的に伸縮することで、壁際や部屋の隅々までしっかりと掃除します。さらに、複雑な段差やカーペットにも柔軟に対応し、高さ最大8.8cmの二重敷居もスムーズに乗り越える昇降機構のほか、LDSレーザー技術を採用した、革新的なレベルかつスムーズな走行と水拭き、さらには広範囲でも高い精度のマッピングを実現します。

■拭くから、磨くへ。進化した高速振動水拭きモップシステム

独立モーターを採用した高速振動モップシステムは、毎分4,000回※1の音波振動と1.75倍※2の強い圧力で押さえながら、パワフルに水拭き。床にこびりついた頑固な汚れもしっかりと拭き取り、サラサラに保ちます。また27％※3拡大した振動面積を誇るモップヘッドは、物理的に伸びる構造を採用。壁を検知すると高速振動モップがスライドし、壁際0mm※1まで届き※4、やさしく水拭きを行います。また吸水性の高いモップを採用することで、床をムラなくキレイに拭き上げます。さらにRoborockアプリ内では、水の量と振動の強さを個別に調整することも可能です。

■最大8.8cm。段差の先まで掃除を止めない

敷居の段差を通過する際、本体を自動で持ち上げる昇降機構を搭載。最大8.8cmの二重段差でも安定して乗り越えることが可能です※5。さらに、最大3cm※1の厚みを持つカーペットにも対応。カーペットの毛足に合わせて本体の高さを自動調整し、毛足の長いカーペットでは30％※6の高いホコリ除去率を実現します。

■36,000Paの強力な吸引力かつ毛の絡まり度0%※7を実現する2つのブラシで、メンテナンスの手間を最小限に

36,000Pa※8の強力な吸引力により、カーペットの奥やフローリングの隙間に入り込んだ微細なハウスダストから、ペットのトイレ砂などの大きなゴミまで床面を徹底的にキレイにします。

また、らせん状の2つのメインブラシがゴミや髪の毛をダストボックスの入り口へと導き、パワフルに吸引。弧状デザインの非対称サイドブラシは、遠心力を利用したしなやかな動作によって長い髪の毛やペットの毛などを絡めることなく、ゴミをかき集めます。どちらのブラシも毛の絡まり度0%※7を実現し、お手入れの手間を軽減します。

■部屋の形を捉えて、ムダなく掃除

家具下の低いスペースにも進入できる、本体7.98cmの超薄型デザイン。上部のLDSレーザーセンサーが自動で格納・上昇するため、家具の下など低い空間の掃除も可能です。また、LiDARセンサー格納時でも100°の後方視野を維持し、約7cmの空間でも100％※9の成功率でマッピングと脱出を実現します。ナビゲーションには「Reactive AI 3.0 障害物認識機能」を採用しており、トリプルストラクチャードライトやRGBカメラ、VertiBeam(TM)側面ストラクチャードライトにより、300種類※10以上の物体を識別し、ケーブルや散らかった物を賢く回避します。

■新型「RockDock(R)」で掃除後の手間を極限まで削減

最新多機能充電ドック「RockDock(R)」は、100°C※11の高温水洗浄により油汚れを分解し、99.99％※12の除菌を実現します。その後55°C※13の温風でモップやドック底部、ダスト経路全体を乾燥させ、カビや臭いの発生を抑制します。さらに、吸引モードでモップだけがドックに残されている時にはモップを個別洗浄する独立モップ洗浄機能を用いて汚れを検知し、再洗浄・再清掃まで行うスマート汚れ検知機能も搭載しています。

また、自動洗剤投入や最大65日分の自動ゴミ収集機能、150分の急速充電※1に対応。標準充電ドックやオプションの給水・排水システムと組み合わせることにより、利便性を最大限に高めることができます。

■スマートホームをさらに進化させる、つながるインテリジェンス機能

Roborockアプリは、部屋のタイプやユーザーの利用傾向を学習し、清掃ルーティンを自動で最適化します。たとえば、必要に応じて吸引力を高めたり、モップの汚れ具合に応じて再洗浄を行ったり、「おやすみ時間」には運転音を抑えるため出力を自動調整したりと、暮らしに寄り添ったきめ細かな清掃を実現します。

また詳細なカーペット設定にも対応しており、ラグを重点的に清掃することに加え、水濡れを防ぐためにカーペットを完全に回避することも可能です。さらにモップリフトの動作や壁際のエッジ清掃ルートについても、部屋ごとに細かく設定できます。Matter対応により、AlexaやSiri、Google Homeと連携したスマートホーム全体の自動化もスムーズに行います。

※1 Roborock 社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、環境や使用状況などによって

異なる場合があります。

※2 Roborock 社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、 環境や使用状況などによって

異なる場合があります。モップ圧はSarosとの比較。

※3 Roborock 社が実施した社内試験に基づき、Roborockの従来型振動ロボット掃除機と比較していま

す。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※4 Roborock社による社内試験の所定条件において、弾力性による サポート機能を備え、かつ表面繊

維を立ち上げたモップが壁際まで届き、清掃できることを確認しています。実際の結果は、環境や

使用状況などによって異なる場合があります。

※5 Roborck社による社内試験の所定条件(1段目の段差高さ4.5cm以下、段差間の距離12cm超～14c

m以下、2段目の段差高さ4.3cm以下)において、本製品は合計最大8.8cmの二重段差を乗り越えら

れることを確認しています。実際の結果は、環境や使用条件などによって異なる場合があります。

※6 Max+モードを使用したRoborockの社内試験に基づいています。従来のRoborock製ロボット掃除

機における、毛足の長さ2cmのカーペット上での性能との比較です。実際の結果は、ご家庭の使用

環境によって異なる場合があります。

※7 Roborock社による社内試験の所定条件（毛髪量0.1g、長さ20cm／30cm／40cm、運転モード5

種）において、毛がらみの発生率が0%であることを確認しています。実際の結果は、環境や使用

条件などによって異なる場合があります。

※8 特定の条件下におけるデジタルモーターの社内試験に基づいています。実際の結果は、製品構成や

使用状況によって異なる場合があります。

※9 100%の認識を保証するものではありません。環境などによって認識精度が異なるほか、認識でき

る物体については変更となる場合があります。

※10 Saros 20 Sonic は幅3cm×高さ3cm以上の物体を回避します。

※11 Roborock 社が実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、充電ドックの給水部では、

常温かつ標準大気圧下で水を最高100℃まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境

条件によって異なる場合があります。

※12 TUV Rheinland（テュフ・ラインランド）が実施した試験に基づき、標準のセルフクリーニング

モードにおいて、回転モップ上の大腸菌および黄色ブドウ球菌が99.99％以上除去されることが確

認されています。認証ID：0000087672。実際の結果は、ご家庭の使用環境によって異なる場合

があります。

※13 Roborock 社が実施した社内試験によると、乾燥中のベースの排気口の空気は標準的な室温下で

最大 55℃まで加熱できます。実際の温度は、環境や使用状況などによって異なる場合がありま

す。

【価格】

259,800円（税抜）/ 285,780円（税込）

【製品紹介動画】

https://youtu.be/btuCvwgBQ6Y

【個人のお客様向け 製品に関するお問い合わせ先】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp / 営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランドです。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきました。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機の売上高において2025年に世界第1位を獲得しています。利用者の視点を大切にした製品設計と、研究開発を重視したものづくりにより、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに拠点を構え、170以上の国と地域、世界2,200万世帯以上で使用されています（2025年12月時点）。

※このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標

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