【 大阪初開催/登壇者決定 】＜産業DX総合展＞全ての産業に、DXの新時代を。 ”各業界を革新するDX/AIの総合展”特別講演内容 公開 @インテックス大阪：5月20日（水）～

エバーリッジ株式会社

【特別講演】大阪の各業界を革新する全34公演が決定

産業DX総合展：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)

この度、 2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催する、

”各業界のDXを加速させる総合展”「産業DX総合展」(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)

において、大阪のビジネスを革新する特別講演登壇者情報を公開いたしました。

全34公演（上記講演内容は一部となります）特別講演詳細はこちら :https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind

国土交通省から、三菱電機株式会社、JR東日本・JR西日本、NIPPON EXPRESSホールディングス など、日本を代表する大手企業から、各業界のビジネス革新を促進する企業まで、各業界の業務効率化やAI活用実践、最新のDX戦略を、全て無料で聴講可能です。

ビジネスにおける課題解決の最新メソッドを、会場でぜひご体感ください。

※特別講演の聴講には展示会の来場登録が必要です（無料）

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka



◆各業界に特化したエリア：以下5つの展示が1会場へ集約

◆各業界に特化したエリア：以下5つの展示が1会場へ集約

◆小売・飲食店DX EXPO (https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-retail-food)

◆製造業DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-manufacturing)

◆建設・建築DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-construction)

◆不動産DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-real-estate)

◆物流DX EXPO (https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-logistics)

【会場内特別企画】物流DX未来会議2026 AFTER ACTION

▶物流DX未来会議2026 AFTER ACTIONホームページはこちら(https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai)

【産業DX総合展内にて”同時開催”】

物流DX未来会議は、物流企業・荷主企業・運送事業者が一堂に会し、

抽象的な議論ではなく、現場で何が起き、何が進み、何に直面しているのか、

”CLO時代に求められる実行のリアリティ”を、立場を越えて共有するイベントです。

▶物流DX未来会議2026 AFTER ACTIONホームページはこちら(https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai)

◆物流DX未来会議 AFTER ACTION ー CLO時代の物流現場を導く実践知

・産業DX総合展 2026 春 大阪内にて開催

開催日時：2026年5月20日（水）- 5月22日（金） 各日 10:00-17:00

主催：X Mile株式会社 / 産業DX総合展実行委員会

共同開催：LOGISTICS TODAY株式会社 / ワンロジ株式会社

※物流DX未来会議 AFTER ACTIONの聴講には展示会の来場登録が必要です（無料）

【会場内特別企画】ものづくり戦略フォーラム in 産業DX総合展 大阪

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka▶ものづくり戦略フォーラム in 産業DX総合展 大阪ホームページはこちら(https://landingpage.tebiki.jp/conference20260520)

【産業DX総合展内にて”同時開催”】

現場改革への取り組みが増える一方で、「なぜ業績が上がらなという問いを抱える製造業企業が後を絶ちません。

施策の乱立が現場を疲弊させ、保守・メンテナンスへの投資が後回しになる構造は、

多くの製造業に共通する課題です。

変革の効果を最大化するカギは「何に集中し、何をやめるか」という戦略的な設計と判断にあります。

本フォーラムでは、TOC（制約理論）による全体最適の構造改革と、保守をコストから収益の源泉へ転換するPLM・BOM連携という2つの実践事例をもとに、

製造業が「変革の集中点」を見つけ、正しく絞り込まれた変革の先に生まれる

”稼ぐ力”と”競争力”を高めるヒントを紐解きます。

◆ものづくり戦略フォーラム in 産業DX総合展 大阪

主催：Tebiki株式会社（現場改善ラボ）

開催日：2026年5月20日（水）

会場：インテックス大阪（産業DX総合展内）

参加費：無料（事前申込制）

定員：100名

※申込先着順になります。定員を超えた場合はお申込みを締め切らせていただきます。

※個人・主催者の競合企業・学生の方など、ご参加をお断りする場合がございます。

※ものづくり戦略フォーラム in 産業DX総合展 大阪の聴講には展示会の来場登録が必要です（無料）

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来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka来場登録とご紹介で全員にもらえる▶ギフトカードキャンペーン(https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai)

あなたの紹介から、上司・同僚・友人が来場すると…

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※プレゼント進呈には条件がございます、詳細はキャンペーンページをご参照ください。

本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

来場キャンペーンはこちら :https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

産業DX総合展 2026 春 大阪

【構成展】

小売・飲食店DX EXPO 製造業DX EXPO

建設・建築DX EXPO 不動産DX EXPO

物流DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka



会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪6号館A

主 催：産業DX総合展 実行委員会

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