【新刊発売】若手の8割が敬遠する「管理職は罰ゲーム」を希望に変える。500社超を支援した上司力の第一人者、前川孝雄が40冊目の集大成『心が動くマネジメント物語』を5月18日発売

株式会社FeelWorks

企業・団体の人材育成に向けた「上司力」向上を支援する株式会社FeelWorks（本社：東京都中央区、代表取締役：前川孝雄）は、2026年5月18日(月)より、最新刊『心が動くマネジメント物語～誰も教えてくれなかった管理職の喜び18話』の販売をAmazon等ネットショップにて開始いたします。また、本書の発売を記念し、5月28日(木)、人を育てる喜びを再発見する「出版記念セミナー」を開催することをお知らせいたします。本作は、500社超で人が育つ現場づくりに携わってきた前川が、管理職という役割を「罰ゲーム」から「人を育てる”最幸”の喜び」へと再定義するために執筆した渾身の著作です。

■ 本書籍を注目いただきたい「3つの背景」

1. 【社会課題】深刻な管理職離れ

現在、若手の8割が管理職を敬遠するなど「罰ゲーム化」するマネジメントが社会問題となっています。本書は、マネジメントの本質を「人を育て活かす喜びを得られる仕事」として、実際にあった上司と部下の“心が動いた”物語を通じて再提示。今の日本に最も必要な「リーダーシップへの希望」を届けます。

2. 【正論の限界】タイパ・効率化のその先

人的資本経営やリスキリングなど、論理優先の施策で現場は疲弊しています。「正論では人は動かない」という本音に向き合い、物語という手法で感情に直接訴えかけるアプローチは、合理性に偏重しがちなビジネス界に「人間性」を取り戻すための新しい試みです。さらに、掲載と同様の物語が、読者自身の自己研さんによって再現可能になるように、FeelWorksが「上司力(R)研修」で提唱する「一人ひとりを活かす6つの上司力」の構造にあてはめて紹介、併せて、モチベーションやコミュニケーションに関する心理学でも解説しています。

3. 【専門家の結論】40冊の著書を経て行き着いた”物語”

著者デビュー20周年、40冊目という節目で行き着いたのは、理論やスキルを補強する「体験や想いを分かち合うストーリー」の価値でした。20年来1000回以上続けている講演会でも絶大な共感を得ている実話ドラマをベースにした本作は、人材育成・キャリア支援の専門家自身の集大成としてのニュース性を持っています。

■ 新刊出版記念セミナー

●日時： 2026年5月28日(木)15:00～17:00（受付14:40～）

●会場： VORT SPACE 9F

〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町1-11-3 岡本ビル9F ※茅場町駅3番出口すぐ

●ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ： 株式会社FeelWorks 代表取締役 前川 孝雄

●対象： 人事・人材育成・管理部門の方・経営層等

●参加費： 無料(※定員になり次第受付終了)

●特典： 書籍「心が動くマネジメント物語」─誰も教えてくれなかった管理職の喜び18話（仮）

●申し込み： https://www.feelworks.jp/seminar/20260528/

■株式会社FeelWorksについて

＜代表＞

株式会社FeelWorks代表取締役／青山学院大学兼任講師

前川 孝雄

人材育成の専門家集団（株）FeelWorksグループ創業者であり、部下を育て組織を活かす「上司力(R)」提唱者。兵庫県明石市生まれ。大阪公立大学、早稲田大学ビジネススクール卒業。リクルートで「ケイコとマナブ」「就職ジャーナル」「リクナビ」などの編集長を経て、2008年に「人を大切に育て活かす社会づくりへの貢献」を志に起業し研修事業・出版事業を営む。独自開発した研修「上司力(R)研修」「上司力(R)鍛錬ゼミ」「50代からの働き方研修」「ドラマで学ぶ「社会人のビジネスマインド」「新入社員研修」「プロフェッショナルマインド研修」、などで500社以上を支援。2011年から青山学院大学兼任講師。2017年に（株）働きがい創造研究所設立。一般社団法人企業研究会サポーター、特別民間法人中央労働災害防止協会委員なども兼職。親しみやすい人柄にファンも多く、ダイバーシティマネジメント推進、リーダーシップ開発、キャリア支援に詳しい。著書は『人を活かす経営の新常識』（FeelWorks）、『部下を活かすマネジメント”新作法”』(労務行政)、『「働きがいあふれる」チームのつくり方』（ベストセラーズ）、『本物の「上司力」』（大和出版）、『50歳からの逆転キャリア戦略』（PHP研究所）、など約40冊。産業能率大学などでリーダーシップ、キャリア、ダイバーシティマネジメントについての教科書も執筆。

※「上司力」は株式会社FeelWorksの登録商標です

＜会社概要＞

株式会社FeelWorks

代表者：代表取締役 前川孝雄

住所：東京都中央区新川1-16-8 EKSビル８F

事業内容：企業向け講演・研修／

組織活性化コンサルティング／出版・執筆／評論・コメンテーター 他

URL: https://www.feelworks.jp/

■ 書籍概要

書名：『心が動くマネジメント物語』

─誰も教えてくれなかった管理職の喜び18話

著者： 前川 孝雄

体裁：A5判、208ページ

定価：1,694円（本体1,540円＋税10％）

発売日：2026年5月18日(月) ※予約開始 2026年5月13日(水)

販売場所： Amazon https://amzn.asia/d/0cnMj402

出版社: 株式会社FeelWorks

■本件に関するお問合せ

株式会社FeelWorks 広報担当 : 中村

Mail：pr@feelworks.jp

URL：https://www.feelworks.jp/