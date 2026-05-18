日本の畜産市場は、2034年までに4兆2000億米ドルに達すると予測されている。スマート農業の推進、持続可能性目標の達成、そして高級肉や乳製品への需要の高まりが、市場成長を牽引すると見込まれている。

日本の畜産市場は、2034年までに4兆2000億米ドルに達すると予測されている。スマート農業の推進、持続可能性目標の達成、そして高級肉や乳製品への需要の高まりが、市場成長を牽引すると見込まれている。