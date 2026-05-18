日本の畜産市場は、2034年までに4兆2000億米ドルに達すると予測されている。スマート農業の推進、持続可能性目標の達成、そして高級肉や乳製品への需要の高まりが、市場成長を牽引すると見込まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349501/images/bodyimage1】
日本の畜産市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の畜産市場：セグメント別・地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の畜産業市場は2025年には2兆5000億米ドルに達し、2034年までに4兆2000億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.78%となる見込みである。
日本の畜産市場は、スマート農業、排出量削減型飼料添加物、廃棄物発電などの取り組みを通じて発展を遂げています。地域ごとのイノベーション、持続可能性目標、そして高品質な食肉・乳製品への需要の高まりが、北海道や九州といった主要生産地域における近代的な畜産技術への投資を促進しています。日本の畜産業は、牛肉、豚肉、ブロイラー肉、卵、乳製品、羊毛、皮革、養殖水産物、昆虫タンパク質など、幅広い生産物のための家畜飼育を包含しており、日本の農業経済と食料安全保障戦略の重要な柱となっています。
日本の畜産業は、根深い農業の伝統と急速に進化する技術が交錯する領域に位置しています。食料自給率の向上、温室効果ガス排出量の削減、そして高品質でトレーサブルな製品に対する消費者の高まる期待に応えるための圧力が高まる中、畜産業は構造的な変革期を迎えています。農林水産省が提唱する「みどり戦略」をはじめとする政府の政策枠組みは、この変革を加速させる上で中心的な役割を果たしており、主要な生産地域全体で持続可能な食料システム、メタン排出削減技術、そして高度な畜産管理手法の普及を推進しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-animal-husbandry-market/requestsample
主要な市場推進要因
スマート農業とデータ駆動型畜産管理
スマート農業技術の導入は、日本の畜産業を大きく変革する原動力の一つです。高度な機器とデジタル統合により、畜産農家は動物の健康状態をリアルタイムで監視し、給餌スケジュールを最適化し、日常業務を自動化し、特に畜産密度の高い地域では運営コストを削減することが可能になっています。自動飼料混合機、健康状態監視センサー、スマート畜舎システム、データ駆動型畜群管理プラットフォームは、日本の酪農・肉牛生産地域で急速に普及が進んでいます。
日本は、スマート農業ツール、効率的な飼料システム、データ駆動型畜産管理などを推進する地域イベントを通じて、畜産業におけるイノベーションを加速させている。これらのソリューションは、生産性の向上、運営コストの削減、そして高まる動物の健康と福祉に関する基準への対応を目的としている。農業技術に対する市場の需要と政府の支援の両方が、この分野の近代化を後押ししている。デジタルツールの導入は、農業における慢性的な労働力不足の解消にも役立っており、より少ない労働者で、より精密かつ少ない労力で、より多くの家畜を管理することが可能になっている。
持続可能性目標と排出量削減飼料イノベーション
日本は、2030年までにメタン排出量を2013年比で11%削減するなど、気候目標の達成に尽力しており、持続可能な畜産への投資が活発化している。メタン削減飼料添加物の承認は、持続可能な食料システムの構築と、より持続可能な農業慣行のためのメタン削減技術の研究開発・導入促進を目指す日本の「みどり戦略」に合致する。畜産業、特に牛は農業におけるメタン排出量の大部分を占めており、飼料添加物の革新と糞尿管理は、日本の脱炭素化ロードマップにおいて極めて重要な位置を占めている。
日本の畜産市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の畜産市場：セグメント別・地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の畜産業市場は2025年には2兆5000億米ドルに達し、2034年までに4兆2000億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.78%となる見込みである。
日本の畜産市場は、スマート農業、排出量削減型飼料添加物、廃棄物発電などの取り組みを通じて発展を遂げています。地域ごとのイノベーション、持続可能性目標、そして高品質な食肉・乳製品への需要の高まりが、北海道や九州といった主要生産地域における近代的な畜産技術への投資を促進しています。日本の畜産業は、牛肉、豚肉、ブロイラー肉、卵、乳製品、羊毛、皮革、養殖水産物、昆虫タンパク質など、幅広い生産物のための家畜飼育を包含しており、日本の農業経済と食料安全保障戦略の重要な柱となっています。
日本の畜産業は、根深い農業の伝統と急速に進化する技術が交錯する領域に位置しています。食料自給率の向上、温室効果ガス排出量の削減、そして高品質でトレーサブルな製品に対する消費者の高まる期待に応えるための圧力が高まる中、畜産業は構造的な変革期を迎えています。農林水産省が提唱する「みどり戦略」をはじめとする政府の政策枠組みは、この変革を加速させる上で中心的な役割を果たしており、主要な生産地域全体で持続可能な食料システム、メタン排出削減技術、そして高度な畜産管理手法の普及を推進しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-animal-husbandry-market/requestsample
主要な市場推進要因
スマート農業とデータ駆動型畜産管理
スマート農業技術の導入は、日本の畜産業を大きく変革する原動力の一つです。高度な機器とデジタル統合により、畜産農家は動物の健康状態をリアルタイムで監視し、給餌スケジュールを最適化し、日常業務を自動化し、特に畜産密度の高い地域では運営コストを削減することが可能になっています。自動飼料混合機、健康状態監視センサー、スマート畜舎システム、データ駆動型畜群管理プラットフォームは、日本の酪農・肉牛生産地域で急速に普及が進んでいます。
日本は、スマート農業ツール、効率的な飼料システム、データ駆動型畜産管理などを推進する地域イベントを通じて、畜産業におけるイノベーションを加速させている。これらのソリューションは、生産性の向上、運営コストの削減、そして高まる動物の健康と福祉に関する基準への対応を目的としている。農業技術に対する市場の需要と政府の支援の両方が、この分野の近代化を後押ししている。デジタルツールの導入は、農業における慢性的な労働力不足の解消にも役立っており、より少ない労働者で、より精密かつ少ない労力で、より多くの家畜を管理することが可能になっている。
持続可能性目標と排出量削減飼料イノベーション
日本は、2030年までにメタン排出量を2013年比で11%削減するなど、気候目標の達成に尽力しており、持続可能な畜産への投資が活発化している。メタン削減飼料添加物の承認は、持続可能な食料システムの構築と、より持続可能な農業慣行のためのメタン削減技術の研究開発・導入促進を目指す日本の「みどり戦略」に合致する。畜産業、特に牛は農業におけるメタン排出量の大部分を占めており、飼料添加物の革新と糞尿管理は、日本の脱炭素化ロードマップにおいて極めて重要な位置を占めている。