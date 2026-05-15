タイトー限定デザイン＆デコシール付！お家で遊べるゲーセン!シリーズより “フック式カプセル＆お菓子キャッチマシン” が、5月4週より登場！
株式会社エス・トラスト
●発売日：2026年5月4週より順次展開予定
導入店を検索 :
https://s-trust.jp/item/20950
※タイミングによってはお取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。予めご了承ください。
TikTok :
https://www.tiktok.com/@japan.capsule.toy/video/7640056712623394056?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7579932687331804673
YouTube :
https://youtube.com/shorts/bSuGX17joX4?si=vJ7pYB75DjYWKYVR
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区）は、ゲームセンターでよく見かける “フック式のクレーンゲーム” を再現した「(タイトー限定)フック式カプセル＆お菓子キャッチマシン」を全国のTAITO STATION店舗、TAITOオンラインクレーン で順次展開いたします。
■(タイトー限定)フック式カプセル＆お菓子キャッチマシン
●発売日：2026年5月4週より順次展開予定
●種類：1種類
●本体サイズ：約10×22.5×9cm
●中身：本体×1個、ミニカプセル×2個、デコシール付き
導入店を検索 :
https://s-trust.jp/item/20950
※タイミングによってはお取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。予めご了承ください。
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TikTok :
https://www.tiktok.com/@japan.capsule.toy/video/7640056712623394056?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7579932687331804673
YouTube :
https://youtube.com/shorts/bSuGX17joX4?si=vJ7pYB75DjYWKYVR
販売ルート：
■株式会社タイトー
https://www.taito.co.jp/
■TAITOオンラインクレーン
https://www.taito-olcg.com/pc/
発売元：株式会社エス・トラスト
商品サイト：https://www.s-trust.jp/
エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info
※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。
※商品はなくなり次第終了となります。
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