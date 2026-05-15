【関通HD】教育現場のDXを加速。公立学校向け集金・販売プラットフォーム「学校モール」事業を株式会社サンワより承継

株式会社関通

物流とITオートメーション、セキュリティ事業を展開する関通ホールディングス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：達城利卓、以下「関通」）は、2026年7月16日付で株式会社サンワ（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：霜野祥章、以下「サンワ社」）が運営する公立学校向け教材関連販売・集金システム「学校モール」事業を、会社分割（吸収分割）により承継することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

■事業承継の背景と目的

「学校モール」は、教職員の集金事務負担を大幅に軽減する稀有なプラットフォームとして、現在約120校、利用者数（児童等）は約9万人の規模に達しております。これまで本事業は、教材メーカーであるサンワ社の知見により成長してまいりましたが、今後は特定のメーカー色を持たない独立した上場企業である当社が運営主体となることで、中立かつ信頼性の高いプラットフォームとしての地位を確立いたします。これにより、全国の自治体および販売店が安心して導入できる環境を整え、市場シェアの飛躍的な拡大を図ります。

サンワ社の「子どもたちの喜ぶ顔が見たくて」の想いに、当社が強みとするオペレーション能力および仕組み化、DX推進、自動化のノウハウを注入することで、学校現場のDXを推進し、プラットフォームでの提供サービス拡充を進め、教職員の負担軽減を通じて学校教育の充実に寄与してまいります。

■本継承事業の特色

１.教職員の負担軽減

物品購入から決済・入金管理までをデジタルで一元化し、校務における現金管理や帳票作成などの事務負担を最大90%削減することで、先生が本来の教育活動に専念できる環境を実現します。

２. 中立性の確保

独立した上場企業が運営することで、メーカーを問わず全国の販売店・自治体が導入しやすいプラットフォームを提供します。

３. 利便性の向上

スマートフォンで案内確認から決済までを完結。現金持参の不安や用意の手間を解消し、多彩な支払い方法に対応します。履歴確認や領収書発行もサイト上で完結するため、保護者様ににとっても簡単かつ安全に決済ができる仕組みを提供します。

■本件における両代表者コメント

株式会社サンワ代表取締役社長 霜野 祥章氏

学校モールが今まで提供している価値と関通様が有している物流環境やIT技術・資本が融合する事で先生の働き方を変えるだけでなく、学校運営に改革をもたらし子供達の輝かしい未来に寄与できると確信しています。

これからもサンワは関通様を通して弊社社是である『子どもたちの喜ぶ顔が見たくて』という想いを実現出来るように関通様と共に価値提供を行います。

関通ホールディングス株式会社代表取締役社長 達城 利卓

サンワ様からこの『学校モール』を託していただくことは、弊社にとって最高にエキサイティングなチャレンジです。霜野社長が大切にされてきた『子どもたちの喜ぶ顔が見たくて』という想いを私たちが引き継ぎ、関通の『仕組み化』の力でさらに加速させていきます。先生を雑務から解放し、子供と向き合う時間を取り戻す。この大きな目標に向け、弊社の全ノウハウを注ぎ込みます。私も親として、自分の子供たちが通う学校がより良くなっていく、そんな未来を自らの手で創れることに誇りを感じています。

■今後の展開

本事業は、効力発生日（2026年7月16日予定）をもって、当社の「コマースDX事業本部」へ集約いたします。サンワ社の持つ専門知識と、関通HDの仕組み化・システム構築力を融合させ、既存の物流・IT事業とのシナジーを最大限に発揮。スピード感を持って全国への展開を加速させてまいります。

■株式会社サンワについて

【社 名】株式会社サンワ

【所在地】大阪府東大阪市荒本西4丁目4番14号

【代表者】代表取締役社長：霜野祥章

【創 業】1964年2月

【事 業】図画工作および美術教材の商品開発から製造・卸・販売

【U R L】https://www.crafteriaux.co.jp/

■関通ホールディングス株式会社について

【社 名】関通ホールディングス株式会社（東証グロース上場）

【所在地】兵庫県尼崎市西向島町111-4

【代表者】代表取締役社長：達城利卓

【創 業】1986年4月

【事 業】物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

【U R L】ホールディングス：https://www.kantsuhd.com/

サービスサイト ：https://www.kantsu.com/