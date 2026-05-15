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（京急ストア）プラレール 京急1500形（専用連結仕様）新発売！
待望のプラレール1500形が専用連結仕様に！「トミカ 京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」も同時発売！
京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）は，2026年５月17日（日）から鉄道玩具「プラレール」（製造元：株式会社タカラトミー）の京急オリジナルプラレール「京急 1500 形（専用連結仕様）」を発売いたします。
この商品は，京急オリジナルプラレールでは人気商品で，長らく品切れとなっておりましたが，お客さまからのご要望も多く寄せられていたことから，専用連結仕様に変更して新発売いたします。後尾車に専用の連結器が付いており，同様の専用連結器が付いた京急車両同士での連結が可能です。
一般販売にさきがけて，５月17日（日）開催の「京急ファミリー鉄道フェスタ2026」や５月30日（土）・31日（日）開催の「よこすかYYのりものフェスタ2026」で先行発売するほか，京急グッズオンラインショップ「おとどけいきゅう」や京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店，京急グッズショップ「おとどけいきゅう」京急ミュージアムショップ，セブン‐イレブン京急ＳＴ店（一部店舗），京急ストア（一部店舗）でも順次販売を開始いたします。
そのほか，京急オリジナルトミカ「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」も新発売いたします。
「京急グッズ」の発売について
１．商品概要
（1）オリジナルプラレール「京急1500形（専用連結仕様）」
イ．販売価格 3,300円（参考税込価格）
ロ．商品内容
（イ）後尾車に専用連結ギミック搭載，京急車両（専用連結車両）同士の連結が可能です。
（ロ）３両編成でそれぞれ連結・切り離しが可能です。
（ハ）１スピード，スイッチOFFで，手転がし遊びが可能です。
（ニ）単３形乾電池 1 本使用（別売り）
（ホ）レールは別売りです。
（2）オリジナルトミカ「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」
イ．販売価格 1,301円（参考税込価格）
ロ．商品内容
2024年から京浜急行バスに導入された三菱ふそう エアロスターがモデルのトミカです。４種類の行先シールが同梱され選んで貼り付けることができます。
（製造元：株式会社タカラトミーアーツ）
２．発売日および販売場所
※店舗によって発売日および販売商品が異なります。
※状況によりお買い上げいただける点数を予告なく制限させていただくことがございます。
※数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
３．プラレールについて
「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー） は，2024年に発売65周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で，３世代にわたって愛されているブランドです。象徴的な青いレールは，当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計されました。この規格は60年以上経った今でも変わっておらず，当時のレールと最新のレールを繋げて遊ぶこともできます。日本国内ではこれまでに，累計2,083種類，１億9,140万個以上を販売しています(2024年12月末現在)。
公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
４．トミカについて
「トミカ」（製造元：タカラトミーアーツ）は，1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。外国製のミニカーが全盛だった当時，「日本の子どもたちに，もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生，今では３世代にわたり愛されています。現在までに，国内外累計10,000種以上の車種を発売，累計販売台数10億台（2024年12月時点）を超えています。
公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
５．お客さまのお問い合わせ先
株式会社京急ストア テナント運営部 京急グッズ担当
TEL：045-305-3150（受付：平日10：00〜17：00）
京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店
TEL：03-5796-6183（受付：11：00〜17：00）
※月曜日・火曜日および年末年始は休業日
京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）は，2026年５月17日（日）から鉄道玩具「プラレール」（製造元：株式会社タカラトミー）の京急オリジナルプラレール「京急 1500 形（専用連結仕様）」を発売いたします。
この商品は，京急オリジナルプラレールでは人気商品で，長らく品切れとなっておりましたが，お客さまからのご要望も多く寄せられていたことから，専用連結仕様に変更して新発売いたします。後尾車に専用の連結器が付いており，同様の専用連結器が付いた京急車両同士での連結が可能です。
そのほか，京急オリジナルトミカ「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」も新発売いたします。
「京急グッズ」の発売について
１．商品概要
（1）オリジナルプラレール「京急1500形（専用連結仕様）」
イ．販売価格 3,300円（参考税込価格）
ロ．商品内容
（イ）後尾車に専用連結ギミック搭載，京急車両（専用連結車両）同士の連結が可能です。
（ロ）３両編成でそれぞれ連結・切り離しが可能です。
（ハ）１スピード，スイッチOFFで，手転がし遊びが可能です。
（ニ）単３形乾電池 1 本使用（別売り）
（ホ）レールは別売りです。
（2）オリジナルトミカ「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」
イ．販売価格 1,301円（参考税込価格）
ロ．商品内容
2024年から京浜急行バスに導入された三菱ふそう エアロスターがモデルのトミカです。４種類の行先シールが同梱され選んで貼り付けることができます。
（製造元：株式会社タカラトミーアーツ）
２．発売日および販売場所
※店舗によって発売日および販売商品が異なります。
※状況によりお買い上げいただける点数を予告なく制限させていただくことがございます。
※数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
３．プラレールについて
「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー） は，2024年に発売65周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で，３世代にわたって愛されているブランドです。象徴的な青いレールは，当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計されました。この規格は60年以上経った今でも変わっておらず，当時のレールと最新のレールを繋げて遊ぶこともできます。日本国内ではこれまでに，累計2,083種類，１億9,140万個以上を販売しています(2024年12月末現在)。
公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
４．トミカについて
「トミカ」（製造元：タカラトミーアーツ）は，1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。外国製のミニカーが全盛だった当時，「日本の子どもたちに，もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生，今では３世代にわたり愛されています。現在までに，国内外累計10,000種以上の車種を発売，累計販売台数10億台（2024年12月時点）を超えています。
公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
５．お客さまのお問い合わせ先
株式会社京急ストア テナント運営部 京急グッズ担当
TEL：045-305-3150（受付：平日10：00〜17：00）
京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店
TEL：03-5796-6183（受付：11：00〜17：00）
※月曜日・火曜日および年末年始は休業日