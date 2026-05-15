ブリオーニとTessabitが「Suite 45」を発表

株式会社ブリオーニジャパン

ブリオーニとTessabit（テッサビット）は、コモ湖の象徴的なロケーションであるヴィラ・デステ内のTessabitブティックに、新たなスペース「Suite 45」をオープンいたします。この取り組みは、すでにComo 1907とのパートナーシップを通じて築かれている、ブリオーニとコモの地との結びつきをさらに深めるものです。

「Suite 45」では、ブリオーニの洗練されたワードローブを体現する、厳選されたレディ・トゥ・ウェアとアクセサリーを展開します。なかでも、極めて軽やかでしなやかな仕立てを象徴するSoffioブレザーをはじめ、Elbaトラウザーズ、Appiaローファー、Tramaポロシャツに加え、Tessabitのために特別に取り揃えられたシーズナルアイテムも用意しています。

さらに、ゴルフの歴史が息づく地であるヴィラ・デステにオマージュを捧げたGolf Capsuleも展開します。2026年に100周年を迎える歴史あるゴルフクラブとの新たなつながりを背景に、ゴルフが洗練されたエレガントなレジャーのひとときとして自然に溶け込む世界観を表現しています。

空間は、湖畔のスイートを思わせる親密で洗練された佇まいを湛えています。オリジナルのヴィンテージピースや20世紀を象徴するデザインアイコンを含むイタリアンデザインの家具が、メゾンのアイデンティティと呼応し、自然光を思わせる明るいパレットに印象的なアクセントを添えることで、現代的で洗練されたバランスを生み出しています。

「Suite 45」を特徴づける要素のひとつが、ブリオーニの専属テーラーが案内する、Su Misura（ス・ミズーラ）と卓越したテーラリングによるパーソナライゼーションサービスです。予約制で提供されるこの体験は、「Suite 45」を新たな出会いの場であるとともに、人とメゾンをつなぐ場へと導き、ゲストがブリオーニの仕立ての技をより深く体感する機会となります。

ブリオーニについて

1945年にローマで創業したブリオーニは、卓越したテーラリング技術、厳選された素材、エフォートレスなモダンエレガンスを融合させたスタイルを築いてきました。本格的なビスポークサービスに加え、イタリア製のレディ・トゥ・ウェア、レザーグッズ、シューズ、アクセサリー、フレグランスを取り揃え、フォーマルウェアからレジャーウェアまで幅広く展開しています。ブリオーニはケリンググループに属し、イタリアの卓越性とタイムレスなスタイルを体現し続けています。

詳しくはhttps://www.brioni.comをご覧ください。(https://www.brioni.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

テッサビットについて

Tessabitは、1953年にMolteni家によってコモで創業されたイタリアの高級老舗セレクトショップです。3世代にわたり、商品への深い知見、美意識、顧客との関係性が融合する現代的なラグジュアリーのあり方を体現してきました。コモ湖の風景やライフスタイルに深く根ざしたTessabitは、リテールを没入感のある体験として捉えています。そのブティックは、人と人とをつなぐ場所であると同時に、顧客・商品・アイデンティティが自然かつパーソナルに響き合う空間でもあります。

長年にわたり、Tessabitはリサーチと絶え間ない進化を通じて培われた独自の感性を築くとともに、洗練された美意識や姿勢、ライフスタイルを共有する国際的なコミュニティを育んできました。今日、Tessabitは単なるリテールデスティネーションではなく、ショッピングとライフスタイルが共存するひとつの世界として、洗練され、現代的で、明確なアイデンティティを備えた美学を発信しています。