「解説が本当にわかりやすすぎる！」と大好評の『解説がわかりやすすぎる問題集』シリーズ、2点同時に重版決定！　中学生の「自主勉」の習慣化などにぴったり

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月23日に『解説がわかりやすすぎる問題集 中1英語』『解説がわかりやすすぎる問題集 中1数学』の重版を決定いたしました。

■多くの読者から好評のシリーズが重版決定！

2025年7月に発売された、『解説がわかりやすすぎる問題集』シリーズが大好評につき、「中1英語」「中1数学」ともに重版が決定しました。

学校生活に慣れてきたのも束の間、大型連休明けから加速する授業スピードと、目前に迫る5月末の定期テスト。急激な環境の変化に「勉強の仕方がわからない」と悩む中学1年生の救世主として、『解説がわかりやすすぎる問題集』シリーズが、学習の不安を自信に変えます。

本書を愛用している読者から、喜びの声を多くいただいています。

「解説が本当にわかりやすすぎる！」

「本屋さんで他の問題集と見比べて、一番わかりやすく、使いやすそうだったので、購入しました」

「別冊解説が、問題ページのままに解答と解説が書き込まれた型でとっても見やすくていい」

タイトルそのままに、解説のわかりやすさが最大の特長のシリーズ。その活用のしやすさにハマった読者から好評をいただいています。

■本書の特長

本書は、中学生の自学自習に不可欠な「問題を解く」「丸付けをする」「苦手を克服する」という3つのステップを徹底サポートする新しい形の問題集です。

１.「問題を解く」

本書は、超基礎レベルから定期テストレベル（単元テストレベル）まで、幅広いレベルの問題を掲載しているので、段階的に理解を深められます。また、各単元のはじめに要点をまとめたページもあるので、授業での学習内容を忘れてしまっていても、しっかり振り返ってから取り組むことができます。

２.「丸付けをする」

従来の“文字がぎっしり”な解答解説とは異なり、本書の解答は、問題ページと同じレイアウトで記載されているので、問題に対応する解答が一目でわかり、丸付けが非常にスムーズにできます。

さらに、解答の近くに、ポイントをかみくだいてやさしく説明した“手書き”の解説がついているため、まるで自分だけの先生が隣にいて教えてくれるような安心感で、つまずいた問題もストレスなく理解できます。

３.「苦手を克服する」

▲問題ページと同じレイアウトに解答解説が配置されているから、丸付けしやすい！▲従来の解答・解説よりずっと見やすく、理解しやすい！

本書に掲載の問題には、ほぼすべてに解説がついています。間違えた問題も、理解があやふやな問題も、解説を読めば、不安を残さず着実に学習を進めることができます。また、間違いやすい問題をピックアップして、攻略方法をやさしく解説しているので、苦手を克服して正解率のアップを目指せます。

解説のわかりやすさにこだわり抜いたシリーズなので、定期テストに向けた復習はもちろん、学校の授業を受ける前の予習をしたい人にもおすすめです。

中学生になったばかりで、中学校の勉強にどう取り組めばよいかまだわからないという人は必見です！ お近くの書店でぜひチェックしてみてください。

［商品概要］

■『解説がわかりやすすぎる問題集 中1英語』

■『解説がわかりやすすぎる問題集 中1数学』

編：Gakken

定価：各1,485円（税込）

発売日：2025年7月10日

判型：B5判／172ページ（英語）・176ページ（数学）

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306158-4（英語）

978-4-05-306159-1（数学）

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130615800(https://hon.gakken.jp/book/1130615800) （英語）

https://hon.gakken.jp/book/1130615900(https://hon.gakken.jp/book/1130615900) （数学）

【本書のご購入はコチラ】

＜Amazon＞

（英語） https://www.amazon.co.jp/dp/405306158X(https://www.amazon.co.jp/dp/405306158X)

（数学） https://www.amazon.co.jp/dp/4053061598(https://www.amazon.co.jp/dp/4053061598)

＜楽天ブックス＞

（英語） https://books.rakuten.co.jp/rb/18231362/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231362/)

（数学） https://books.rakuten.co.jp/rb/18231365/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18231365/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開