エム・ティ・アイ株式会社(所在地：東京都豊島区、代表取締役：張 慶傑)は、同社が展開するオーディオブランド「NUARL(ヌアール)」において、昨今の世界情勢の影響に伴う原材料費・物流費の高騰を受け、旗艦モデル「Inovator」および「Overture」について、現在の流通在庫をもって販売を終了することを決定いたしました。

あわせて、現行価格での継続生産ではなく、さらなる高付加価値を追求した「次期モデル」の開発へリソースを集中させることをお知らせいたします。





販売終了商品





■ 背景と決断の理由

現在、世界規模での地政学リスク(中東情勢等)に伴う原油価格の高騰、鋼材をはじめとする原材料費、および輸送コストの大幅な上昇が続いております。これに加え、急速な円安の進行や深刻な半導体不足により、製造コストはかつてないほどに逼迫しております。

当社では、現行製品の価格維持に向けて最大限の努力を続けてまいりましたが、現状の仕様・価格を維持したまま増産を継続することは極めて困難であり、仮に継続したとしても大幅な値上げを避けられない状況にあります。

このような状況下で、単に現行品を値上げして提供し続けることは、お客様にとって最善の選択ではないと判断いたしました。









■ 今後の展望：妥協のない「次期モデル」へのシフト

この度の決断に伴い、当社は「Inovator」および「Overture」の次期モデル開発へと舵を切ります。

いずれにせよ販売価格の上昇が避けられないのであれば、その価格に見合う以上の価値をお届けするべく、各製品の仕様を抜本的に見直しアップグレードを目指します。





【次期モデル開発における方針】

1. 仕様強化 ：コスト増を上回る機能性の向上を図ります。

2. 音質へのこだわり：開発には一定の時間を要しますが、私たちが心から納得でき、お客様に感動をお届けできる製品が完成するまで妥協はいたしません。

3. 付加価値の再定義：現代の厳しい市場環境下においても、長く愛用いただける一品を追求します。









■ 現行モデルの取り扱いについて

「Inovator」および「Overture」の現行モデルにつきましては、現在市場に流通している在庫をもちまして、販売を終了させていただきます。ご購入を検討されているお客様におかれましては、お早めにお求めいただけますようお願い申し上げます。なお、アフターサービスに関しましては、次期モデル発売までの間は現行品にて対応させていただきます。









■ 代表者メッセージ

「昨今の不安定な社会情勢により、苦渋の決断を迫られました。しかし、私たちは『納得のいかない製品は世に出さない』という強い信念を持っています。次期モデルの発売まで少しお時間をいただくことになりますが、進化した新製品が皆様の期待を超えるものであることをお約束いたします。」





＜NUARL(ヌアール)とは＞

NATURAL & NEUTRAL。ナチュラルな心地、ニュートラルな存在。日常のなかに自然に馴染むプロダクトであること。素材、形状、テクノロジーなど、あらゆる要素から導き出される機能美と過剰にデザインを施さない静かなカタチ、共にある時間。それらすべての関係性がバランスよく巡っていくような、心地よく在るモバイルプロダクトを提案する為に日本で生まれた新しいブランドです。NUARLの製品は日本で開発され、そのデザインは日本国内のインダストリアルデザイナーに外注して作られています。





＜エム・ティ・アイ株式会社とは＞

エム・ティ・アイ株式会社は、日本と中国との間で輸出入業務を行う貿易商社として1998年に日本で創業しました。貿易業を営む中で培った要素を基に日本市場のニーズを分析し、国内の需要に応える力のある中国及び台湾の製造会社に関する情報を日本のメーカーに提供するという形のコンサルティング事業を開始。2000年代からは更にその知識を基に、日本市場向けに独自の製品開発に着手し以後、多彩な製品を手掛け国内市場の要求に応えてきました。現在では、日々刻々と変化する技術革新の時代において、独自の製造ネットワークとの繋がりを活かし、常に最新の情報を得ることで他に先駆けた製品企画から、設計開発、輸出入貿易業務に至るまでの一貫したOEM/ODM事業を行っています。今後はより一層のマネジメント能力の向上(Management：マネジメント)、技術研鑚(Technology：テクノロジー)に励み、革新意識(Innovation：イノベーション)を以って、お客様により良い製品をお届けしていきます。









■ NUARL Webサイト

https://nuarl.com









■ お客様からのお問い合わせ先

https://nuarl.com/contact