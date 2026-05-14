【関西エリア最新調査】春に人気を集めた美容施術ランキングTOP5

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美容医療の口コミ広場は、データを基に関西エリアで実際に問い合わせの多かった「春の人気施術TOP5」の結果を発表いたします。

対象期間は2026年3月1日～2026年5月11日とし、美容皮膚科・美容外科で提供されている主要施術を対象としています。

春は新生活やイベントシーズンを迎える時期でもあり、「第一印象を整えたい」「夏前にケアを始めたい」といった美容ニーズが高まりやすい季節です。

また、気温の上昇に伴い肌の露出が増え始めることから、汗・ニオイ対策や肌管理系施術への関心も高まる傾向があります。

本記事では、問い合わせ動向から見えた施術の特徴と、その背景について紹介します。

記事はこちら：https://report.clinic/other/column/1536668(https://report.clinic/other/column/1536668?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

関西エリア・春の人気施術ランキングTOP5

今回のランキングでは、注入系施術から肌治療、汗対策まで幅広いジャンルの施術がランクインする結果となりました。

なかでも1位の「ボトックス」は、エラ改善を中心に、しわ改善を目的とした施術への関心が集まっています。

続く2位の「ルメッカ」は、シミ・そばかす・赤みなど肌全体のトーン改善を目的とした施術として人気を集めました。

3位の「ミラドライ」は、春から夏にかけて増えるワキ汗やニオイ対策として問い合わせが増加しています。

4位の「ヒアルロン酸」は、ほうれい線や唇への注入を中心に、自然な印象改善を目的として選ばれる傾向が見られました。

同率4位の「ピーリング」は、毛穴やくすみ、ニキビ跡などの肌悩みを整える施術として、美容医療初心者からも関心を集めています。

今回の結果からは、短時間で印象改善を目指せる施術と、夏に向けて計画的に肌や身だしなみを整える施術の双方に関心が集まっている傾向がうかがえます。

春に美容施術の関心が高まる背景

新生活シーズンによる印象改善ニーズ

春は入学・入社・異動など、新しい人間関係が始まる時期でもあります。

そのため、第一印象を整えたいという意識が高まり、美容医療への関心が高まりやすい傾向があります。

特に注入系施術は、短期間で変化を実感しやすいことから、春シーズンに人気が集まりやすい施術です。

自然な印象改善を求めるニーズが、今回のランキングにも反映される結果となりました。

夏に向けた準備需要の増加

春は、夏本番に向けた準備を始めるタイミングとしても注目されています。

汗対策のミラドライや、肌管理系施術への問い合わせが増加している背景には、季節変化への意識があります。

また、紫外線量が本格化する前に肌治療を始めたいという需要も見られました。

短期的な印象改善だけでなく、中長期的な美容ケアへの関心も高まっていることがうかがえます。

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