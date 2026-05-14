【人的資本経営】「いい会社なのに採れない」は信頼の欠如が原因か。ホワイト財団×INREVO、不信感を打破する“第三者認定”活用セミナーを5/22開催

一般財団法人日本次世代企業普及機構

現代の採用が抱える「不信」という壁

「求人を出しても応募が集まらない」「自社の魅力を発信しているのに伝わらない」――。

今、多くの企業が直面しているのは、単なる人手不足ではなく、求職者との間に横たわる

「信頼の欠如」という壁です。

給与や休日などのスペック情報だけでは、求職者の「本当だろうか？」という不安を拭いきれない時代。一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）は、株式会社INREVOと共に、この「伝わらない」を「信頼」に変えるためのブランディング戦略ウェビナー

『いい会社なのに採れない企業の共通点 採用で“伝わらない”を解消するブランディング戦略』を

2026年5月22日（金）13:00～14:00に開催いたします。

なぜ「自社発信」だけでは不十分なのか

採用市場において、求職者はかつてないほど「実態」を厳しく重視しています。

「働きやすい環境か」「安心して長く働けるか」という問いに対し、企業自らが発信する情報だけでは、応募前の心理的ハードルを下げきることが難しくなっています。

そこで注目されているのが、第三者による客観的な「ホワイト企業認定」です。

本ウェビナーでは、実際に認定を取得し、自社サービス「ヒトトレ採用」の展開とともに採用活動をアップデートし続けている株式会社INREVOをゲストに迎え、現場のリアルな戦略をひも解きます。

ミスマッチは「情報のズレ」から生まれる

私たちのミッションは、単に応募数を増やすことではありません。

大切なのは、自社に合う人材に対して「この会社なら安心して応募できそうだ」という確信を届けることです。

採用活動において母集団形成は重要ですが、数だけを追えばミスマッチが生まれます。

働く環境や企業の姿勢を、第三者視点を交えて正しく伝えること。それが、企業と求職者の幸福な出会いを生む唯一の道であると確信しています。

信頼を構築する2つの実践セッション

【セッション1】「第三者認定」が母集団形成に与える影響とは

（登壇：ホワイト財団 理事 長谷川 颯汰）

現代の採用市場における第三者認定の重要性と、認定が母集団形成に与える具体的なインパクトについて解説します。

単に応募数を増やすだけでは採用成功とは呼べません。本セッションでは、求職者の心理的変化を分析し、ホワイト企業認定がどのように求職者からの信頼形成や応募意欲の向上に寄与するのかを詳述。自社に合う人材が「ここなら安心だ」と判断するまでの導線設計を明らかにします。

【セッション2】ホワイト認定取得後の採用への活用方法：INREVO社の実例

（登壇：株式会社INREVO 丸山 彰太 氏）

「認定を取って終わり」にしないための具体的な活用術に迫ります。自社サービス「ヒトトレ採用」の紹介に加え、INREVO様自身がどのように認定を採用活動へ組み込んでいるのか、実際の活用事例を公開。

認定を活用する中で見えてきた「採用上の気づき」や、求職者の心に届く「情報の伝え方」、

採用広報における具体的な活用のポイントなど、現場目線のノウハウを共有します。元消防士という経歴を持ち、誠実さを重んじる丸山氏ならではの視点で、認定を「母集団形成や共感採用」に繋げるための活用設計を伝授します。

無料セミナーの詳細 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260522seminar/

開催概要

＜セミナータイトル＞

いい会社なのに採れない企業の共通点 採用で“伝わらない”を解消するブランディング戦略

開催日時：2026年5月22日（金）13：00～14：00

開催場所：Zoom（お顔を映すことなくお気軽にご参加いただけます）

参加費用：無料

登壇者情報

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）理事 長谷川 颯汰

関西大学社会学部 社会システムデザイン専攻卒。一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）にて、ホワイト企業認定の法人向け営業・導入支援を担当。

新規提案から既存企業の活用支援まで一気通貫で伴走し、採用広報や定着課題の整理、施策設計・運用に携わる。企業の「採用成果につながる情報発信」と「社内外への信頼形成」を軸に、認定制度の活用方法を支援している。

株式会社INREVOマーケティング部 アライアンス担当丸山 彰太 氏

29歳 和歌山県在住 元消防士。

ヒトトレ採用サービスの営業を担当後、マーケティング部に所属。

販売代理店の開拓を担当。

このような方におすすめです！

・求人を出しても思うように応募が集まらず悩んでいる方

・自社の魅力を発信しているが、求職者に正しく伝わっているか不安な方

・ホワイト企業認定を検討中、または取得後の活用方法を知りたい経営者・人事担当者

候補者が最終的に判断するのは、企業がどれだけ多くの応募を集めているかではなく、

「自分に合う会社かどうか」を具体的にイメージできるかどうかです。

採用ミスマッチを未然に防ぎ、貴社の本当の魅力を届けるための「信頼のブランディング」を、

今ここから始めませんか。

お申し込みはこちらから :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar-entry/?seminar-name=%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%A7%E2%80%9C%E4%BC%9D%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E2%80%9D%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%88%A6%E7%95%A5%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%89&seminar-date=2026%E5%B9%B45%E6%9C%8822%E6%97%A5%EF%BC%88%E9%87%91%EF%BC%8913%3A00%E3%80%9C14%3A00&seminar-place=Zoom&seminar-fee=%E7%84%A1%E6%96%99

ホワイト財団とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

ホワイト財団（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）は、企業の取り組みを『ホワイト企業認定』によって評価・表彰する組織です。認定基準に基づき、社員がそのご家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。

働くすべての人が個性と特徴を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を推進し、「はたらく」が楽しい社会を実現することを目指しています。

ホワイト企業認定とは

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目にわけ、取り組み有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年5月時点で累計668社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満５丁目６－４ SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団HP：https://jws-japan.or.jp/

お問い合わせ ：https://jws-japan.or.jp/white-nintei/

セミナー情報 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/