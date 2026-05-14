父の日限定の味わい「フレッシュブレンド」と「ダンディーブレンド」、新商品「ダンディーブレンドアイスコーヒー」を５月15 日（金）より発売

株式会社丸山珈琲

株式会社丸山珈琲では毎年、父の日に合わせて、お父さんをイメージした特別なブレンド「フレッシュブレンド」と「ダンディーブレンド」を期間限定で発売しています。爽やかな味わいの中煎りと、重厚感のあるしっかりとした味わいの深煎りは、いずれも父の日の贈り物におすすめです。

商品はコーヒー豆のほか、抽出器具がなくてもカップとお湯だけで手軽に楽しめるドリップバッグもご用意。スペシャルティコーヒーならではの豊かな香りと味わいを、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。

また、本年より「ダンディーブレンド アイスコーヒー」を新たに発売。手軽に“涼しさ”と“くつろぎ”をお楽しみいただけます。自分の時間を優雅に過ごすダンディーなお父さんをイメージし、ダークチョコレートのような風味と重厚感のある、しっかりとした深煎りの味わいに仕上げました。

日頃の感謝の気持ちを、丸山珈琲のコーヒーとともに伝えてみてはいかがでしょうか。

お父さんに感謝の気持ちと一緒に素敵なコーヒータイムをお届け

毎年ご好評をいただいている「フレッシュブレンド」と「ダンディーブレンド」は、季節のイベントをイメージしてお届けするシーズナルブレンドです。イベントの雰囲気に寄り添う味わいを目指し、毎年コーヒー豆の選定から焙煎に至るまで工夫を重ね、数量・期間限定でご用意しています。

商品は、100g・200g入りのコーヒー豆のほか、忙しい日常の中でも手軽に楽しめるドリップバッグを取り揃えています。“お父さん”をイメージした、爽やかな中煎りと重厚感のある深煎りのブレンドは、コーヒー好きのお父さんへのプレゼントにおすすめです。日頃は忙しくてなかなか一緒に過ごせないお父さんと、丸山珈琲のブレンドとともに、ゆったりとしたコーヒータイムをお楽しみいただけます。

【商品概要】

商品名：フレッシュブレンド 焙煎度合い：中煎り

味わい：アプリコット、オレンジ、キャラメル、爽やかな味わい

苦味：●○〇〇〇 酸味：●●●●〇 コク：●●●〇〇 香り：●●●●〇

商品名：ダンディーブレンド 焙煎度合い：深煎り

味わい：ダークチョコレート、シガー、重厚感のあるしっかりとした味わい

苦味：●●●●● 酸味：●●○○〇 コク：●●●●● 香り：●●●●〇

販売価格： コーヒー豆100g 865円(税抜き) ／934.20円(税込み)

200g 1,730円(税抜き) ／1,868.40円(税込み)

ドリップバッグ 単品 200円(税抜き)／216.00円(税込み)

5個入り 1,111円(税抜) ／1,199.88円(税込)

販売期間：2026年５月15日(金)から６月21日(日)頃まで ※無くなり次第終了いたします

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

父の日に“涼しさ”と“くつろぎ”を。ダンディーブレンドアイスコーヒー

近年、夏場の気温上昇により冷たい飲料の需要が一段と高まっています。また、暑い時にはお酒より冷たいソフトドリンクを選ぶ方が増えるなど、体を気づかいながら手軽に“涼”を楽しめる飲みものを求める傾向も強まっています。こうした “暑さ” と “体への気づかい” という2つの傾向を踏まえ、父の日におすすめのギフトとして楽しんでいただける深煎りのアイスコーヒーを開発いたしました。

6月は初夏の暑さや湿度により疲れが出やすい季節の変わり目でもあります。そんな時期にこそ、リラックスできる一杯をお届けしたいという思いから、コーヒーの苦みとコクを感じられる重厚感のある味わいに仕上げ、父の日の新たな定番ギフトとなるよう企画いたしました。ブレンドは、自分の時間を優雅に過ごすダンディーなお父さんをイメージ。よく冷やしてグラスに注げば、週末のひとときを上質に彩る一杯としてお楽しみいただけます。

父の日に日頃の感謝を込めて、丸山珈琲の冷たいアイスコーヒーで、手軽に心地よいリラックスタイムを贈ってみてはいかがでしょうか。

【商品概要】

商品名：ダンディーブレンドアイスコーヒー

味わい：ダークチョコレートのような風味。

重厚感のあるしっかりとした味わい。

販売価格：1本入：2,315円（税抜き）

2,500.20円（税込み）

２本入：4,630円(税抜き) / 5,000.40(税込み)

苦味：●●●●● 酸味：●○○〇○

コク：●●●●○ 香り：●●●○〇

販売期間：

2026年5月15日(金)から6月21日(日)頃まで

販売場所：

丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

※期間および数量限定販売のため、無くなり次第販売終了となります。

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を取り扱っています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に4店舗、東京都内に7店舗と山梨県に1店舗、全12店舗の直営店のほか、オンラインストア、スーパーや一般量販店等、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

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