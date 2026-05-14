個人向け国債×SBIハイパー預金キャンペーン実施のお知らせ

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉）は、「個人向け国債購入＆SBIハイパー預金の開設でもれなく3,000円プレゼントキャンペーン」（お問合せ番号：2613）を実施いたします。

日本銀行による金融政策の正常化が進む中、市場金利は大きく上昇しており、個人向け国債は「低利回りの商品」から 「金利上昇の環境下において注目度の高い商品」 へと位置づけが大きく変わりつつあります。 本キャンペーンでは、こうした金利環境を背景に、SBI証券での個人向け国債のお取引とSBIハイパー預金のご利用を組み合わせることで、個人向け国債で安定した利金収入を確保するとともに、投資の待機資金はSBIハイパー預金で年0.50％（税引後 年0.3984％）の好金利で、効率的にお預け入れいただくことが可能です。

【キャンペーン概要】（お問合せ番号：2613）

キャンペーン期間中にエントリーのうえ、新規にSBIハイパー預金を開設し残高判定日（2026年8月31日）時点でSBIハイパー預金の残高が10万円以上あり、かつSBI証券にて所定の個人向け国債を合計100万円以上お買付けいただいたお客さまには、もれなく現金3,000円をプレゼントいたします。（※対象となる個人向け国債はキャンペーンページをご確認ください。）

【キャンペーン期間】

2026年5月14日（木）～2026年8月31日（月）

SBIハイパー預金は、SBI新生銀行の預金とSBI証券をシームレスに連携できるサービスです。年0.50%（税引後 年0.3984%）の好金利で利息を得ながら、必要な時にSBI証券の買付余力へ自動反映されるため、効率的な資金管理が可能です。さらに開設いただくだけで、ステップアッププログラム最上位のダイヤモンドステージの特典（提携コンビニATMの手数料0円、他行宛ネット振込手数料が10回まで0円等）をご利用いただくことができます。

SBI新生銀行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

※ SBIハイパー預金の金利は2026年5月13日現在。SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20260514_1)」の詳細を確認

◇「個人向け国債購入＆SBIハイパー預金の開設でもれなく3,000円プレゼントキャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/cam_2605_hyper_bond/?xadid=NR20260514_2)」の詳細を確認

◇「ステップアッププログラム(https://www.sbishinseibank.co.jp/service/relationship/?xadid=NR20260514_3)」の詳細を確認

以 上