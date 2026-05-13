FOSSiBOT、最大36GBメモリ搭載の11.5インチタブレット「Tab13」を発売、8000mAhバッテリー＆Helio G99搭載、4,000円OFFキャンペーンも実施（数量限定）

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

FOSSiBOTは、最新Android 15を搭載した高性能タブレット「FOSSiBOT Tab13」を新たに発売いたしました。発売を記念し、先着30名様限定で非公開クーポンを配布するキャンペーンを実施いたします。

近年、オンライン学習やリモートワーク、動画視聴など、タブレットの利用シーンは急速に拡大しています。こうした背景を受け、FOSSiBOT Tab13は「大画面×高性能×快適操作」をコンセプトに開発されました。

新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。

【有効期間】先着30名様・5月31日（日）23:59まで

非公開・クーポンコード：04TP-Q84M-8S7I-W2QY

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/tab13/

クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UTg0TS0wNFRQLThTN0ktVzJRWQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UTg0TS0wNFRQLThTN0ktVzJRWQ--&rt=)

製品の特徴

- 最大36GBメモリ×256GBストレージでストレスフリーな操作体験

FOSSiBOT Tab13は、最大36GB（12GB＋拡張）の大容量メモリと256GBストレージを搭載。複数アプリの同時起動や動画視聴、ゲームなどの高負荷シーンでも安定したパフォーマンスを発揮します。さらにmicroSDカードにより最大2TBまで拡張可能で、写真や動画、アプリなども容量を気にせず保存でき、日常からビジネス用途まで幅広く対応します。

- 11.5インチ大画面×120Hz高リフレッシュレートで没入感のある視聴体験

11.5インチの高精細ディスプレイ（1200×2000）と120Hz高リフレッシュレートにより、スクロールや映像再生が滑らかで快適。映画・電子書籍・ゲームなどを大迫力で楽しめます。さらにWidevine L1対応により、NetflixやPrime Videoなどのコンテンツも高画質で視聴可能。アイケアモードも搭載し、長時間使用時の目の負担を軽減します。

- Helio G99搭載で日常からビジネスまで快適に対応

MediaTek Helio G99プロセッサを採用し、高い処理性能と省電力性能を両立。オンライン会議や動画編集、マルチタスクなどのシーンでもスムーズな動作を実現します。アプリの切り替えや操作レスポンスも快適で、学習・仕事・エンタメまで幅広い用途に対応できる高性能タブレットです。

- 8000mAh大容量バッテリー＆急速充電で長時間使用も安心8000mAhの大容量バッテリーにより、長時間の動画視聴やオンライン授業、外出先での利用にも安心して対応。さらに33W急速充電により短時間で効率よく充電可能です。OTG逆充電機能にも対応しており、スマートフォンなどへの給電もできるため、外出時のサブ電源としても活躍します。- クアッドスピーカー搭載で臨場感あふれるサウンド4基のスピーカーを搭載し、立体感のある迫力サウンドを実現。映画や音楽、ゲームプレイ時の没入感を高め、自宅でも外出先でも高品質なオーディオ体験を提供します。- 50MPカメラ＆オンライン対応で多用途に活躍FOSSiBOT S7本体は、6.9インチのHD+大画面ディスプレイを搭載し、動画視聴やゲーム、SNS、ウェブ閲覧などをより大迫力で楽しめます。120Hz高リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや画面切り替えも滑らかで、操作時の残像感を軽減。映像の動きもより自然で快適に表示されます。大画面ならではの広い視野と高い操作性により、長時間の使用でも快適な視聴体験を実現します。- 薄型軽量設計で持ち運びも快適約7.5mmの薄型ボディと約535gの軽量設計により、自宅・オフィス・外出先など場所を選ばず使用可能。長時間の使用でも負担が少なく、優れた携帯性を実現しています。- 高精度測位＆安定通信で外出先でも安心

GPS・GLONASS・Galileo・BeiDouに対応し、高精度な位置情報を提供。さらにデュアルバンドWi-FiとBluetooth 5.1により、安定した通信環境を実現し、オンライン授業やリモートワークも快適に行えます。

パッケージ内容

製品仕様

型番：FOSSiBOT Tab13

OS：Android 15

バッテリー容量：8000mAh

ディスプレイサイズ：11.5 インチ

CPU：MediaTek Helio G99

RAM容量：

36GB(12GB+24GB拡張)

ROM容量：

256GB+最大2TB microSDカード拡張

解像度：1200*2000 Pixels

カメラ：50MP+8MP

接続端子：USB Type-C

薄さ：268.7x169x7.55mm

重量：535g

保証期間：レビュー特典24ヶ月保証

店舗情報

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/heystop/

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

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