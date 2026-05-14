【たちまち3刷・11,500部突破】『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』重版決定！　記念動画も公開

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株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月15日に『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』（2026年2月5日発売）の3刷重版を決定いたしました。累計発行部数は11,500部となります。また、重版を記念して絵本紹介動画を公開いたしました。




●発売2か月で、たちまち3刷決定！

『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』は、まるごと1冊、シマエナガの魅力がたっぷり！　北海道に生息する、真っ白でまん丸な小鳥「シマエナガ」のことがよくわかる、絵本のような図鑑です。



予約開始直後からSNS上で話題沸騰し、発売から10日で2刷が決定。引き続き大反響により、このたび3刷が決定いたしました。


●かわいすぎる！　絵本紹介動画もお披露目

本書の絵を担当するのは、シマエナガ雑貨やイラストで大人気の、ぴよ手帖さん。


重版のお祝いに、ぴよ手帖さんの描くシマエナガが登場する、とってもかわいい絵本紹介動画ができました！


YouTubeチャンネル「学研の絵本【公式】」や、『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』のAmazonの商品ページなどでご覧いただけます。


つぶらな瞳でこちらを見つめるキュートなシマエナガを、ぜひチェックしてください。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1qSPAU_1BKA ]

●『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』とは

真っ白でまん丸、「雪の妖精」とも呼ばれるシマエナガ。北海道に生息する、とっても愛らしい姿の小鳥です。


そんなシマエナガの魅力をまるごと1冊、たっぷり詰め込んだ、シマエナガのずかんができました。


絵本のような雰囲気で、図鑑のように学べます。


1冊まるごとシマエナガ！

シマエナガのかわいい姿や飛び方、食べ物、子育てなどさまざまな生態を、たくさんのイラストとともに、わかりやすく紹介しています。



ぴよ手帖さんによる、ふわふわかわいいイラスト


絵は数々のシマエナガ雑貨を手がける、ぴよ手帖さん。楽しく学びながら、シマエナガたちの愛らしいイラストに癒やされること間違いなし。何度も眺めたくなる図鑑です。


日本野鳥の会会長が監修の確かな情報

監修は、日本野鳥の会会長・上田恵介先生。シマエナガに関連する鳥や観察方法などもくわしく掲載！　かわいいだけでなく、シマエナガの生態やひみつもしっかり知ることができます。



▲シマエナガの生態をくわしく、そしてとびきりかわいく紹介します。


▲シマエナガの四季の過ごし方を、写真とともに観察できるページも。


▲さがし絵ページは、まるで絵本のような世界観。楽器を演奏するシマエナガは、どこにいるかな？


【著者プロフィール】


絵：ぴよ手帖


北海道出身のイラストレーター。2015年より、シマエナガのイラストや雑貨の制作を続けている。原画展・百貨店催事等への出展、企業とのコラボレーションなど幅広く活動中。【暮らしのそばに北海道の“かわいい”を。】をコンセプトに、シマエナガの魅力を身近に感じられる作品づくりを目指している。


▶ホームページ：https://home-piyonotebook.com/


▶ショップ：http://www.piyonotebook.com





［商品概要］







■『学研のえほんずかん　シマエナガのずかん』


絵：ぴよ手帖　監修：上田恵介　


定価：1,430円（税込）


発売日：2026年2月5日


判型：B6変型／32ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-206266-7　


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020626600(https://hon.gakken.jp/book/1020626600)


学研のえほんずかん公式サイト：https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/(https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062663/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062663/)


・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466693/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466693/)


＜電子版＞


・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LRN5D3/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LRN5D3/)


・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/69885ea050d63bf1afb85c66163eac50/(https://books.rakuten.co.jp/rk/69885ea050d63bf1afb85c66163eac50/)


■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
　　　　　　園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開




■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
　　　　　東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
　　　　　　教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
　　　　　　　　　　　学習教材などの出版・コンテンツ事業、
　　　　　　　　　　　教科書・保育用品などの園・学校事業など
　　　　　　医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
　　　　　　　　　　　　　認知症グループホーム事業、
　　　　　　　　　　　　　保育園・学童などの子育て支援事業など
　　　　　　グローバル：150か国以上で活動・事業展開