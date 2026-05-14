【新刊】AI時代を生き抜く！AWSのAIを今こそ学ぼう！

株式会社リックテレコム

株式会社リックテレコム（本社：東京都文京区、代表取締役社長：土岡正純）は、2026年5月、『AWS認定AIプラクティショナー合格テキスト＆演習問題』の販売を開始いたしました。

クラウド市場を牽引するAWS。中でも、いま大きな注目を集めているのがAI分野です。本書は、AWS認定AIプラクティショナー（AIF-C01）試験の対策書です。試験ガイドに沿った内容を体系的かつ網羅的に解説するとともに、AIや機械学習の理解に必要な基礎概念についても丁寧に説明しています。

さらに、章末問題と模擬試験問題により、知識の定着と実践力の強化をしっかりサポート。合格に直結する力を効率よく身に付けることができます。

・書名：AWS認定AIプラクティショナー合格テキスト＆演習問題

・著者：トレノケート株式会社 高山裕司

・判型：A5判

・頁数：342頁

・定価：2,750円（税込）

・ISBN：978-4-86594-474-7

・刊行：2026年5月

・発行・発売元：株式会社リックテレコム

・リックテレコム書籍サイト

https://www.ric.co.jp/book/new-publication/detail/3194

・Amazon書籍サイト

https://www.amazon.co.jp/dp/4865944745

※電子書籍版も販売しています。

●想定読者

AWS認定AIプラクティショナー試験を受験する全ての方。

●目次

第1章 AWS認定AIプラクティショナー（AIF‐C01）試験の概要

第2章 AIと機械学習の基礎

第3章 機械学習開発ライフサイクル

第4章 生成AIの基礎

第5章 基盤モデルの活用

第6章 責任あるAI

第7章 セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス

第8章 模擬試験