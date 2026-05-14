【『ビッグ・リボウスキ』リバイバル上映記念イベント】 笹塚ボウルにてボウリング大会開催が決定！ 会場でオリジナルTシャツも先行販売！ 2026年5月29日（金）より全国リバイバル上映

株式会社つみき(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて、2026年5月29日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映することが決定した『ビッグ・リボウスキ』。

このたび、上映前日となる5月28日（木）、笹塚ボウルにて『ビッグ・リボウスキ』リバイバル上映を記念してボウリング大会の開催が決定！『ビッグ・リボウスキ』の重要な舞台として印象的に登場する“ボウリング”を、ファン同士で実際に楽しめる一夜限りのイベント。団体戦や個人スコアの入賞者には、『ビッグ・リボウスキ』オリジナルTシャツやボウリングシャツなど豪華景品をプレゼント！加えて会場ではオリジナルTシャツの先行販売も実施予定です。

さらに会場では、劇中にたびたび登場する『ビッグ・リボウスキ』をイメージしたカクテル「ホワイトルシアン」も笹塚ボウルにて限定販売。作品の世界観に浸りながら、飲んで、投げて、盛り上がれる特別な時間をお届けします。

“デュード”を愛するファンはもちろん、映画好き、ボウリング好きも大歓迎です！『ビッグ・リボウスキ』ならではのゆるくて最高な空気を、ぜひ会場で体感してください。

上映は2026年5月29日（金）より＜2週間限定＞。この機会に90年代のカルト的な人気を誇る傑作コメディを、ぜひ劇場のスクリーンでご覧ください！

なお、本企画ではオリジナルの入場者特典の配布を実施予定です。

【『ビッグ・リボウスキ』ボウリング大会概要】

■イベント名

『ビッグ・リボウスキ』リバイバル上映記念 ボウリング大会in笹塚ボウル

■イベント内容

・団体戦を予定しています。

・入賞チームには景品をご用意しています。

【景品】

- チーム優勝：『ビッグ・リボウスキ』Tシャツ（Lサイズのみ）

- 個人スコア優勝：『ビッグ・リボウスキ』 ボウリングシャツ（後日発送）

- 副賞：オリジナルステッカー（予定）

■開催日程

2026年5月28日（木）19:00 ～ 21:00まで

■開催場所

笹塚ボウル

東京都渋谷区笹塚 1-57-10（3階・4階） MAP

https://sasazukabowl.com/

■参加人数

20名（先着順）

■価格

\3,000（税込）

※シューズレンタル代を含みます

※ドリンクは別途追加料金となります。

※他レーン、レストランフロアは一般のお客様の通常営業となります。

※LivePocket購入手数料・システム利用料は別途ご購入者様負担となります。

【ご予約方法】

・事前チケット購入（オンライン）：2026年5月14日（木）正午12:00～

https://livepocket.jp/e/87dqy(https://livepocket.jp/e/87dqy)

【『ビッグ・リボウスキ』Tシャツ販売 概要】

会場では『ビッグ・リボウスキ』オリジナルTシャツを先行販売いたします！

『ビッグ・リボウスキ』GUTTERBOWLS T

9,900円（税込）

※L / XLサイズのみの販売となります。

デュードが夢の中でモードと行うボウリングのシーンをフロントに配置。

ゆるくて妙に深い空気感をそのまま切り取った一枚。

フロントはブラックマジック手法による自然なフェード感のインクジェットプリント。

文字部分はシルクスクリーンを用いてシャープに仕上げています。

【笹塚ボウル】

笹塚ボウル

1973年の創業以来、笹塚ボウルは単なるボウリング場から一歩踏み出し、人々の交流を深める場として成長してきました。私たちが提供するのは、単なる娯楽だけではありません。美味しい料理を堪能する場所、多様なイベント会場としての役割、そして何よりも地域社会の一部としてのあり方を大切にしています。

東京都渋谷区笹塚 1-57-10（3階・4階）

https://sasazukabowl.com/

【『ビッグ・リボウスキ』予告編】

https://youtu.be/X8MBx2EjOWA(https://youtu.be/X8MBx2EjOWA)

【『ビッグ・リボウスキ』公開情報】

『ビッグ・リボウスキ』

公開日：2026年5月29日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国64館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

レイティング：G

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『ビッグ・リボウスキ』公開劇場】

【劇場一覧】

［北海道］イオンシネマ小樽（6/5～）、札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［茨城］イオンシネマ守谷、MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］川越スカラ座（5/30～）、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、MOVIXさいたま、MOVIX川口

［千葉］キネマ旬報シアター（5/30～）

［東京都］新文芸坐（6/26～）、キネカ大森、Stranger、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、新宿ピカデリー、MOVIX亀有、伊那旭座、池袋HUMAXシネマズ、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間（6/5～）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、MOVIX橋本、ムービル、109シネマズ川崎

［富山］ほとり座（5/30～）

［山梨］CineYama

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］センチュリーシネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ常滑、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドスクエア シネマ

［京都］出町座、オンシネマ京都桂川、MOVIX京都

［大阪］テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木（6/5～）、イオンシネマ四條畷（6/5～）、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾

［兵庫］洲本オリオン（6/12～）、元町映画館（5/30～）、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（5/30～）

［山口］MOVIX周南

［香川］イオンシネマ宇多津（6/5～）

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（5/30～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］シネマプラザハウス1954

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。

【『ビッグ・リボウスキ』作品情報】

(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

1998年／アメリカ／117分

https://filmarks.com/movies/1236

監督：ジョエル・コーエン

脚本：イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン



出演者：

ジェフ・ブリッジス、ジョン・グッドマン、スティーヴ・ブシェミ、デヴィッド・ハドルストン、ジュリアン・ムーア、フィリップ・シーモア・ホフマン、ピーター・ストーメア、ジョン・タトゥーロ、サム・エリオット

＜あらすじ＞

いまだ70年代のヒッピー生活を引きずる中年独身男・デュードは、ある晩、女房の借金を返せとチンピラに襲われる。どうやらチンピラは同姓同名の大富豪と間違えたようだ。怒りが収まらないデュードは仲間と共に大富豪の元に押し掛けるのだが…。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/