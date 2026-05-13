SNSで親しまれる「ティアー表」が、協力ゲームに！タンサン株式会社がゲームデザインを手がけるオンライン協力パーティーゲーム『みんなでダンダンティアー！』、パーティーゲームアプリ「どこパ」にてリリース

株式会社Qdan

月間アクティブユーザー約36万人（2026年4月時点）のオンラインパーティーゲームアプリ「どこでもパーティーゲーム ‐どこパ‐」を運営する株式会社Qdan（本社：東京都武蔵野市、共同代表：齋藤佳佑／佐藤一希、以下「Qdan」）は、新ゲーム『みんなでダンダンティアー！』を本日2026年5月13日（水）より配信開始いたしました。

みんなでダンダンティアー！タイトル画像

本作は、タンサン株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：朝戸一聖、以下「タンサン」）とFooTUREの共同制作によるアナログゲーム『DAN DAN DICE（ダンダンダイス）』からの派生作品です。タンサンがゲームデザイン・グラフィックデザインを手がけ、Qdanがアプリ開発を担当するかたちで、オンライン版オリジナルタイトルとして開発しました。

SNSや動画配信で広く親しまれてきた「ティアー表（Tier表）」を、“見るもの”から“みんなで作って遊ぶゲーム”へと昇華させた、これまでにない協力型パーティーゲームです。

■ゲームのポイント

●「ティアー表」をゲームにした新感覚タイトル

SNSで親しまれる S/A/B/C 格付けフォーマットを、協力ゲーム化

●アナログゲーム『DAN DAN DICE』からの派生作品

タンサンがゲームデザインを手がけ、アナログゲームの面白さをオンラインへ展開

●最大50人プレイ対応

大人数の飲み会・社内イベント・オンライン配信にも

●「私の」モード搭載

1人が全ターン答え続ける配信者向けモードで、Vtuber・YouTuberの企画動画にも最適

●完全無料・課金なし

アプリ内課金なしで、最後まで気兼ねなく遊べる

■ゲーム概要

ゲーム名：みんなでダンダンティアー！

ジャンル：協力型パーティーゲーム

プレイ人数：2～50人

プレイ時間：約5分～

対象年齢：8歳～

価格：完全無料（アプリ内課金なし）

配信開始日：2026年5月13日（水）

1人がこっそり受け取った“秘密のランク”に合うワードをティアー表に置き、みんなでそのランクを当てる協力型パーティーゲームです。連続正解を積み上げて全員でクリアを目指します。

■ゲームの3つの特徴

１.“見るもの”だった「ティアー表」が、ゲームになる

キャラクター・食べ物・映画など、対象を S/A/B/C/D… と並べるティアー表は、SNSや動画配信ですっかりおなじみの文化。本作はその「ティアー表」を、お題に沿ってみんなで一枚作り上げていく協力ゲームとして再構築しました。最大10段階（SSS～G）まで広がるランクは、端が埋まるごとに新ランクが解放され、ティアー表が育っていく感覚を楽しめます。

２.全員協力型。連続正解の緊張感が、自然と会話を生む

連続正解数がゴール数に到達すればクリア。誰かが間違えれば記録はゼロに戻ります。「このワードはどのランク？」を全員で相談する時間が、自然と盛り上がる会話を生み出します。

３.「私の」モード ─ 配信・企画動画に最適な“その人ならでは”の遊び方

回答者を毎ターン交代する「みんなで」モードに加え、特定の1人が全ターン答え続ける「私の」モードを搭載。「あの人ならどんな順位を付けるか？」を当てに行く、Vtuber・配信者の企画動画やコラボ配信にもぴったりのモードです。

■派生元：アナログゲーム『DAN DAN DICE（ダンダンダイス）』

ゲーム画面

『みんなでダンダンティアー！』は、アナログゲーム『DAN DAN DICE（ダンダンダイス）』（タンサン×FooTURE）からの派生作品です。

「ダンダンダイスはアゲかサゲかをみんなで予想しながら進む新しいタイプの山手線ゲームです。テーマを決めてそれに合うワードを言います。この時、こっそり振ったサイコロの目にしたがってワードを大きくしたり小さくしたりします。ちょっとした時間でもさっと取り出して遊べる会話を楽しむ協力ゲームです。」

“こっそり受け取った値に従ってワードを出す”という協力ゲームの核となるアイデアは、アナログ版から受け継いだものです。アナログでもオンラインでも、ぜひ両方の遊び心地をお楽しみください。

▼『DAN DAN DICE』商品ページ

https://shop.tansan.co/items/69984338

■クレジット

ゲーム原案：タンサン株式会社 & FooTURE

ゲームデザイン・グラフィックデザイン：タンサン株式会社

アプリ開発：株式会社Qdan

■タンサン株式会社について

タンサン株式会社は2009年に京都を拠点として設立された、グラフィックデザインを中心とするゲーム制作のデザインスタジオです。ボードゲーム制作を中核に、企画・ゲームデザイン・ディレクション・グラフィック・イラスト・イベントなど、多様な分野を横断し、新たな「あそび」のかたちを生み出しています。体験そのものの価値を追求し、ゲームの持つ可能性を広げる「あそびのデザイン」を探求し続けています。

会社名：タンサン株式会社

所在地：京都府京都市左京区田中東春菜町32-2-Q

代表者：代表取締役 朝戸一聖

設立：2009年

URL：https://tansan.co/

公式ショップ：https://shop.tansan.co/

■「どこパ」について

「どこでもパーティーゲーム ‐どこパ‐」は、オンラインで集まった仲間と気軽に遊べるパーティーゲーム＆ボードゲームアプリです。ワードウルフ・NGワードゲームなどの定番パーティーゲームから、将棋・チェス・麻雀・五目並べなどの本格的なボードゲームまで35種類以上のゲームを幅広く搭載。プライベートルーム形式で、家族や友人同士で安心して遊べる環境を提供しています。

月間アクティブユーザー：約36万人（2026年4月時点）

対応プラットフォーム：iOS／Android（完全無料・アプリ内課金なし）

公式サイト：https://dokopa.com/

＜アプリダウンロードURL＞

iPhone/iPad：https://apps.apple.com/jp/app/id1529747588

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QdanApp.QdanGames

【アプリ開発・運営「株式会社Qdan」について】

スマートフォン向けアプリの開発・運営を行っています。

会社名：株式会社Qdan（くだん）

代表：齋藤佳佑 / 佐藤一希

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺PARCO８F MIDORI.so

設立：2022年4月5日

URL：https://qdan.co.jp/

＜主な提供アプリ＞

どこでもパーティーゲーム - どこパ -(https://dokopa.com/)

経県値 -けいけんち- 旅の記録・旅行記アプリ(https://qdan.co.jp/keikenchi)

ゆるゲーアプリシリーズ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000108704.html)

ワードウルフ決定版