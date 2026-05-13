【TAC社労士】5/16(土)無料オンラインセミナー「資格をとって、経験を武器に変えよう！」開催！

社労士資格を取って、不確実な時代を生き抜く武器にしよう！

TAC株式会社

非常に珍しい経歴を持つ黒沢講師が自身の実体験を踏まえ、社労士資格を取得することのメリットについてわかりやすくお伝えします。



【おもなテーマ】

・どうして社労士資格を取得しようと思ったのか？

・社労士資格を取得するために苦労したことは？

どうやって苦難を乗り越えたの？

・社労士資格取得前と社労士資格取得後で大きく変わったことは？

・４０代で社労士資格を取って良かったことは？

・いきなり独立開業することは可能なのか？

セミナー後半は質疑応答コーナーもございます。匿名で講師に質問して疑問点を解消してください。参加無料・途中入退室可・カメラ不要・マイク不要です。お気軽にご参加ください。

実施概要

■日時：5月16日（土）11:00～ （※セミナー40分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：社労士の資格取得や実務の経験談に興味のある方／現状の働き方や将来に不安がある方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_webinar_b.html

講師紹介

黒沢 一樹（くろさわ かずき）講師

【講師プロフィール】

TAC社労士講座講師。中卒、転職回数80回超など異色の経歴を持ちながらも、「失敗体験は最強の武器になる！」をモットーに多方面で活躍中。TACでは、2027年合格目標『総合本科生Wide(+Plus)』にて”基礎マスター講義”を水道橋校で担当。受講生の「あきらめない気持ち」と「積み重ね」を習慣化し、勉強のやり方も含め、合格まで徹底的にサポートする。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/